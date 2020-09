Alfredo Abreu presenta videoclip de “Resistiré”

El cantante Alfredo Abreu sigue trabajando arduamente en cuarentena con el único objetivo de entretener a su público, en esta oportunidad lanzará el videoclip de su más reciente tema “Resistiré”.

La cita es este 4 de septiembre en todas las plataformas digitales, específicamente en el canal de YouTube de la banda que lo acompaña Suite Camaleón.

“Estamos súper contentos de lanzar el viernes 4 de septiembre el videoclip de ‘Resistiré’, un tema que estrenamos el pasado 25 de mayo y que recibió tanto apoyo de la prensa nacional e internacional”, comenta Abreu.

El clip fue producido por la importante empresa de audiovisuales Emperator, de los que desprende un grupo de trabajo maravilloso: Deiliany Valero, Julso Santiago, Julio Ramírez.

Es importante mencionar que el video, que fue grabado en Caracas, estuvo a cargo de la dirección del mismo Alfredo Abreu.

Por si fuera poco, Alfredo se viene con otro estreno. Se trata del lanzamiento de su canal de YouTube que lleva por nombre El Lurhier de La Voz y que estará disponible a partir del 11 de septiembre.

“Un canal donde pretendo estar en contacto con toda la comunidad de cantante y en el que voy a compartir clases, ejercicios, conversatorios y entrevistas de grandes personajes de la música. Lo mejor de todo es que será totalmente gratuito”, explicó Abreu.

La producción El Lurhier de La Voz está bajo el mandato de Frank Ovalle, Alfredo Abreu, Williams Santana y la Fundación Época (Escuela de producción y comunicación alternativa)

Para más información, puedes visitarlo en su cuenta de Instagram personal @alfredoavoz y en el perfil de la agrupación @suitecamaleonbanda.

