Alfredo Rojas, compromiso, entrega y éxito en el mundo del espectáculo

El Zuliano quien recientemente acaba de cumplir 40 años de vida artística, ha tenido la oportunidad de pasearse por diversas facetas, entre las que destacan: Músico y promotor de artistas nacionales e internacionales.

Para él no existen límites, aunque posee una amplia trayectoria dentro del mercado del entretenimiento, sigue soñando y asumiendo nuevos retos.

Aunque ha sido un año difícil. Para Alfredo Rojas el 2020 representa un año de oportunidades, recientemente fue designado como Director (Presidente) de la Emisora Gustosa Medellín, del circuito Gustosa Media Group, con sede en los Estados Unidos de Norte América, actualmente el grupo comunicacional, vive su proceso de expansión por América Latina, comenzando a dar sus primeros pasos en Colombia.

Gustosa Medellín ha sido un constante aprendizaje para el zuliano. Además de ejercer sus funciones como director de la estación, encontró el momento propicio para reencontrarse con otra de sus grandes pasiones “La locución”, logrando entrar en el corazón de todos los oyentes que sintonizan el programa Zona Gustosa de 10:00 a 12:00 mediodía conducido por Alfredo Rojas y Mariana Camacho, sirviendo el espacio para impulsar la carrera de los nuevos exponentes de la música latina.

Su apoyo al talento nacional es indiscutible, ahora lo hace con más fuerza, con la creación de su propia marca: Alfredo Rojas Sello Disquero, donde distribuye la música en las diversas plataformas digitales, sirviendo de apoyo incondicional a los artistas venezolanos que deseen promover su música.

Alfredo Rojas todo un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que se quieran abrir paso, dentro del difícil mercado del entretenimiento.

