Descubren que pacientes de COVID-19 desarrollan anticuerpos que los atacan a ellos y no al virus

Científicos han descubierto que algunos pacientes de COVID desarrollan anticuerpos que los atacan a ellos y no al virus, algo que podría dar respuesta a los padecimientos posteriores que sufren los pacientes recuperados del covid-19, y que meses posterior a su recuperación del coronavirus continúan mostrando y padeciendo algunos síntomas que al parecer tienden a convertirse en crónicos.

Esta detección de anticuerpos rebeldes cómo algunos los han llamado, inicia otro rumbo de investigación sobre el comportamiento de este tipo de estructuras celulares que ayudan al cuerpo humano a combatir las enfermedades.

Este nuevo estudio sugiere que algunos pacientes con covid-19 grave pueden tener ‘autoanticuerpos’, desarrollados por el sistema inmunitario, que atacan antígenos del propio individuo en vez del virus, según una investigación publicada en el portal MedRxiv, informó The New York Times.

Desarrollan anticuerpos que los atacan a ellos y no al virus.

Al principio de la pandemia algunos pacientes eran más graves que otros, desarrollando su gravedad muy rápido, esto se relación con condiciones preexistentes cómo la diábetes, obesidad e hipertensión, pero estos nuevos resultados de acuerdo a los especialistas, es posible que la errónea respuesta de sistema inmune pueda derivar en un covid-19 severo. También puede explicar por qué algunas personas tienen problemas persistentes meses después de haberse recuperado de la enfermedad y de que el virus desapareciera de sus cuerpos. Los científicos comparan esta respuesta inmune con lo que ocurre en enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide.

Una respuesta inmunológica errónea que ataca al cuerpo y no al virus.

En la respuesta típica a un virus, ciertas células, conocidas como inmunes B, producen anticuerpos que bloquean el virus. No obstante, en pacientes con lupus o artritis reumatoide algunas células B no lo hacen y en su lugar producen autoanticuerpos que atacan las células humanas sanas, confundiéndolas con intrusos. Algo similar puede estar sucediendo en algunos pacientes con covid-19, sugieren los especialistas.

Cómo se desarrolló el estudio.

En este estudio, los investigadores analizaron lo ocurrido en Atlanta (EE.UU.) con 52 pacientes con covid-19 severo o crítico, que no tenían antecedentes de trastornos autoinmunes. Según los resultados de la investigación, los especialistas encontraron anticuerpos que reconocen el ADN en casi la mitad de los pacientes. También hallaron anticuerpos contra una proteína llamada factor reumatoide, y otros que ayudan a la coagulación de la sangre. Entre los pacientes más gravemente enfermos, más del 70 % tenían esos autoanticuerpos.

Algunos de los anticuerpos que los investigadores identificaron están asociados con problemas de flujo sanguíneo, comentó una inmunóloga y experta en lupus de la Universidad de Massachusetts, Ann Marshak-Rothstein. «Es muy posible que algunos de los problemas de coagulación que se ven en pacientes con covid-19 estén siendo impulsados por este tipo de complejos inmunes», añadió. Si los autoanticuerpos resultan ser duraderos, pueden derivar en problemas persistentes, incluso de por vida, para los sobrevivientes de covid-19, explicó la especialista.

Los hallazgos tienen implicaciones importantes para el tratamiento, afirman estos científicos. Tras la detección de los autoanticuerpos, los médicos podrían identificar a los pacientes que eventualmente se beneficiarían de tratamientos utilizados para el lupus y la artritis reumatoide. A pesar de que no hay cura para estas enfermedades, algunos tratamientos disminuyen la frecuencia y la gravedad de los brotes.

