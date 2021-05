Alicia Machado estrena programa de televisión

Alicia Machado, Miss Universo 1996, actriz, presentadora, modelo y empresaria, estrena su primer programa de televisión en el que será conductora y productora. En Whats Up Alicia, entrevistará a primeras figuras de diferentes ámbitos que sobresalen en el panorama internacional.

Alicia desnudará el alma a personalidades del mundo del entretenimiento, la cultura y la moda , mediante una amena conversación, cálida, auténtica y franca que permitirá a la teleaudiencia conocer en profundidad la vida y aspectos que ignoraban y hasta polémicos, de estas celebridades que se han figurado y son grandes estrellas internacionales.

Con la frescura y chispa que la caracterizan, Alicia también busca demostrar una faceta poco antes vistas de ella como entrevistadora. Whats Up Alicia, programa producido por Hispanomedio y bajo la producción ejecutiva de Daniel Ferrer Cubillán fue grabado en Ciudad de México.

Cada entrevista se asemeja más a una conversación intima entre grandes colegas, por lo que cada uno de sus invitados se sienta en confianza y no dudan en abrir su alma. Algunas de las estrellas que se podrán ver son Gaby Spanic, María Antonieta De Las Nieves, “La Chilindrina”, Patty Díaz, Jorge Aravena, Niurka Marcos, Karina, Alfredo Adame, Samo, Diana Quijano y Emmanuel Palomares.

La primera temporada de Whats Up Alicia se transmitirá primeramente en Venezuela a través de la señal del canal Venevisión, para luego ser lanzada en otros países de América como México, y Estados Unidos.

Las redes sociales del programa son: @WhatsUpAlicia y @machadooficial

Alicia Machado estrena programa de televisión was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente