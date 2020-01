Usuarios denuncian: Alimentos POLAR sube los precios de sus productos a diario con o sin aumento del dólar

Desde tempranas horas del domingo 5 de enero de 2020, vía redes sociales los usuarios o consumidores de productos de la empresa Alimentos POLAR, cómo lo son la Harina PAN en todas sus presentaciones, el aceite, la pasta, la margarina, han denunciado que los mismos suben a diario, con o sin aumento del dólar, si es que hasta ahora esa era la excusa para aumentar el costo de dichos productos hasta hace poco regulados pero luego del desmontaje del control de cambio la liberación de precios ha multiplicado a los especuladores y usureros quienes colocan precios de hasta 30 veces el costo de los mismos, provocando un circulo vicioso ya que al haber aumento desmesurado en una de las cadenas de producción las demás la siguen hasta el consumidor final.

El nivel de idiotismo es escalofriante. Suben todos los productos pero suben la harina PAN y se vuelven locos.

La carne es Polar? El pollo, queso, aliños, verduras. No sean tan imbéciles. ¿Se imaginan cuando el petro les toque a todos? pic.twitter.com/Qc42IoJtTU — ★•°●•Łą Ğąvïøțą•°●•★ (@Gabyz_v) January 5, 2020

Hablan del «precio criminal» de productos de la Polar pero ni pío de los costos desproporcionados de algunos de los alimentos de empresas expropiadas como Los Andes; ni se diga los costos del pollo, carne, chuletas, quesos, o eso también es culpa de la Polar? #5Ene pic.twitter.com/PacnDYMXF3 — Giuseppe Pipitone (@GPL27) January 5, 2020

