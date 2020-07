Alimentos regulados en Maracaibo son casi 40% más caros que el precio oficial

A dos meses de la publicación de precios regulados, en Maracaibo los alimentos son +38% más costosos que la regulación oficial

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo, correspondientes a la primera quincena de julio.

En los primeros quince días de julio, luego de más de dos meses de haberse dictado la lista de precios acordados por parte del Ejecutivo nacional, el alza acelerada de los costos de los alimentos y el alto costo de la vida continúan siendo dos factores perjudiciales para la alimentación de los marabinos. Por tanto, dichas medidas lejos de beneficiar al pueblo, han sido ineficaces.

Además, durante esta quincena, se extendió por cuarta vez el Estado de Alarma por la emergencia sanitaria, con algunas flexibilizaciones en ciertos sectores comerciales e industriales de la gran mayoría del país, excluida la región zuliana.

Por esta razón, las medidas de limitación de tránsito y horarios de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos se mantienen incólumes, así como la ausencia de decisiones efectivas, viables y contundentes por parte de las autoridades que permitan garantizar, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, el oportuno y permanente acceso a los alimentos básicos por parte de la población, con especial atención para los grupos más vulnerables como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, y con enfermedades crónicas.

Este estudio de precios de alimentos se realizó en establecimientos de la ciudad de Maracaibo entre los días 12 y 15 de julio. Los resultados generales evidencian un aumento en promedio de +8% de los precios de los alimentos monitoreados por Codhez que, a su vez, reflejan una diferencia por encima de +38% en relación con los precios acordados por el gobierno nacional.

Los productos como los cortes de carnes de res y el pollo en sus distintas presentaciones tuvieron incrementos en sus precios en comparación con la quincena anterior. El corte de primera de la carne de res se ubicó en Bs. 970.912,86, es decir, +14% más costoso que el precio monitoreado a finales de junio. El corte de segunda se ubicó en Bs. 821.200,91, lo cual representa también +14% por encima del precio monitoreado en la segunda quincena de junio.

Por su parte, el precio del pollo entero, regulado en Bs. 292.793,20, para esta primera quincena de julio se encontró en Bs. 396.105,33, es decir, +35% más que su precio regulado. La pechuga de pollo fue uno de los rubros proteicos con mayor aumento, en específico +31% más que la quincena anterior, pues su precio promedio es de Bs. 734.600,00 por kilogramo.

En el caso de los granos, las arvejas experimentaron una baja de -18% y los frijoles en -6%. No obstante, los precios del mercado siguen estando por encima de sus precios regulados, en +71% y +15%, respectivamente. El precio promedio de las lentejas es de Bs. 410.225,00, +64% más que su precio regulado.

Por su parte, el kilo de cebolla aumentó +49%, con un precio actual de Bs. 267.453,71 y, a su vez, el kilo de tomate aumentó +40%, con un precio de Bs. 196.654,75.

Entre tanto, el cartón de 30 huevos pasó de Bs. 576.511,76 a Bs. 601.558,82, mientras que su precio regulado fue fijado en 624.863,54. En este caso, en el mercado se encuentra -4% más económico.

El queso blanco semiduro tuvo una pequeña baja de precio (-2%), encontrándose en Bs. 768.396,06, es decir, 192,10% del salario mínimo vigente. También, la harina precocida de maíz (+6%), la pasta (+25%), y el arroz blanco (+4%), presentaron aumentos en sus precios.

En esta oportunidad se monitoreó el precio del pan francés, tanto por unidad como por kilogramo. La unidad de pan francés se sitúa en Bs. 18.661,62, con una variación de +236,97% al compararlo con su precio en el mes de febrero de este año. El kilogramo de pan francés en promedio cuesta Bs. 266.978,75, representando 67% del salario mínimo vigente, y refleja un aumento de +195,44% en comparación con el monitoreo de febrero pasado.

Medidas a corto plazo que aseguren el acceso a los alimentos

Para esta quincena, la canasta Codhez, que comprende el conjunto de 21 precios de alimentos básicos monitoreados, se ubicó en Bs. 9.418.955,23, lo cual representa, conforme a una tasa promedio de Bs. 215.000,00/USD, un total de 43,81 USD. Esta tasa promedio, ubica al salario mínimo mensual (Bs. 400.000,00) en un ínfimo ingreso de 1,86 USD al mes.

Dada la incongruencia entre el salario mínimo y la realidad de precios en los mercados marabinos, Codhez insiste en su exigencia al Estado venezolano, en el cumplimiento de su obligación de asegurar la disponibilidad suficiente y estable, así como el acceso oportuno y permanente de alimentos sanos, nutritivos y de calidad para todos los venezolanos, sin discriminación alguna.

Igualmente, la organización de derechos humanos exhorta al Estado venezolano a la aplicación de medidas a corto plazo que permitan formular, diseñar, ejecutar y supervisar políticas alimenticias con miras a la producción interna de alimentos, que, conforme al artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es considerada de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social.