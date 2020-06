¿Como preparar el Enrollado de Carne molida al horno?

El rollo de carne es un plato ideal para aquellas reuniones familiares, eventos y celebraciones en los que quieres preparar una receta diferente pero fácil y sabrosa al mismo tiempo. Cuenta con una presentación muy vistosa, puesto que se expone la carne en forma de cilindro y, al cortarla, se aprecia el relleno en forma de espiral.

Los ingredientes son:

450 Gramos de Carne Molida sin grasa

1 Unidad de Cebolla picada

1 Unidad de Pimentón rojo picado

1 Tarro de Salsa inglesa

1 Diente de Ajo

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta Para aliñar la carne:

2 Unidades de Huevos

4 Lonchas de Bacon (opcional)

1 Tarro de Aceitunas

1 Tarro de Alcaparras

1 Puñado de Pasas

1 Paquete de Queso cheddar

Instrucciones: Para realizar este enrollado lo que debes hacer es mezclar la carne molida con la cebolla picada, el pimentón rojo, el ajo, la sal y la pimienta. Cuando hayas integrado bien todos los ingredientes, añade un poquito de salsa inglesa para intensificar el sabor y mézclala. Si lo deseas, puedes preparar tu propia salsa inglesa. Ahora, coloca una lámina grande de papel de horno previamente encerado sobre tu superficie de trabajo y extiende sobre él la mezcla de carne anterior. Estírala formando un rectángulo para más adelante poder enrollarlo. Hecho esto, reparte por toda la carne las pasas, las alcaparras y las aceitunas previamente picadas. Estos ingredientes deberás añadirlos al gusto. Bate el huevo y haz una tortilla con él y un par de lonchas de queso cheddar en una sartén con un poquito de aceite. Tambien podemos utilizar 3 huevos cocidos. Cuando esté hecha, coloca la tortilla sobre la carne estirada, las alcaparras, las pasas y las aceitunas troceadas y, ahora sí, enróllala con mucho cuidado. Hazlo de manera que te quede un tubo largo. Una vez tengas el enrollado de carne molida listo, colócalo sobre una bandeja de horno y hornéalo durante 35-40 minutos a 180ºC, tapado con papel de aluminio. Si tu horno es muy potente, puede que tarde un poco menos. Si lo deseas, puedes colocar tiras de bacon por encima antes de hornearlo. Cuando esté hecho el enrollado de carne picada, retíralo del horno, quita el papel de aluminio, córtalo en porciones individuales y sírvelo con salsa de tomate por encima, si lo deseas, y acompañado de arroz blanco,tostones de plátano o pure de papas.

