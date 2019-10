Escalopa a la Parmesana.

Al oír hablar de la denominación “a la parmesana” es inevitable pensar en la conocida receta italiana de berenjenas con queso y salsa de tomate. Sin embargo, cada vez me encuentro con más versiones de este plato que aplican los mismos ingredientes a otros productos, como es el caso de estas pechugas de pollo a la parmesana.

La idea es sencilla, pues se trata de rebozar la carne con un toque de queso parmesano, cubrirla con salsa de tomate y coronarla con queso especial para fundir, estilo mozzarella. En esta ocasión las pechugas se cocinan enteramente en el horno, evitando tener que freírlas primero aparte.

Ingredientes para 2 personas

2 pechugas de pollo, pan rallado, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, 1 cucharadita de albahaca, 1 cucharadita de orégano, 1/2 cucharadita de tomillo, pimienta negra, sal, aceite de oliva, salsa de pure de tomate, queso en lonchas para fundir.

Cómo hacer pechugas de pollo a la parmesana

Precalentar el horno a 200ºC y forrar una fuente o bandeja con papel de aluminio. Cubrir el fondo de un plato hondo o un cuenco amplio con pan rallado. Añadir el queso parmesano, la albahaca, el orégano, el tomillo, la pimienta negra y una pizca de sal, y mezclar bien.

Limpiar las pechugas de pollo de los posibles excesos de grasa. Pintar con un poco de aceite de oliva por ambos lados. Rebozar en la mezcla de pan rallado y queso, presionando bien, procurando que queden bien cubiertas. Disponer sobre la bandeja y hornear durante unos 30-40 minutos, hasta que se hayan dorado.

Cubrir con unas cucharadas de salsa de pure de tomate, coronar con una o dos lonchas de queso especial para fundir y añadir un poco de pimienta. Volver a hornear, unos cinco minutos más hasta que se funda bien el queso.

Redacción Notiactual

En : Gastronomía