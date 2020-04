RECETA: Pollo gratinado ,¿Buscas una receta sabrosa y que te haga sentir satisfecha, que además de poco trabajo preparar? te lo tenemos.

Ingredientes:

2 supremas de pollo cocidas y hechas hebras

2 tazas de arroz cocido

1/2 pimiento rojo picada

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

125 gr de queso cheddar rallado

50 gr de queso parmesano rallado

6 fetas de panceta picada

600 ml de leche

50 gr de mantequilla

30 gr de harina

Pimienta

Nuez moscada

Preparación

Saltea la panceta en una olla por unos minutos. Añade la cebolla y revuelve a medida que incorpores cada ingrediente. Agrega el pimiento, deja cocinar unos minutos y añade el ajo picado.

Incorpora la mantequilla y la harina a la olla.

Vierte la leche revolviendo constantemente y, cuando termines, retira del fuego. Agrega el queso cheddar, mezcla bien, y condimenta con un poco de pimienta y nuez moscada.

Incorpora el pollo a la preparación.

Coloca el arroz en una fuente para horno y cubre con una capa de la mezcla de pollo y otra de queso parmesano. Lleva al horno a 200º C y cocina durante 15 minutos o hasta gratinar.

