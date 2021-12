Alondra de la Parra, Buika, Lila Downs, Pitingo y Mane de la Parra unen su talento en «Olé México»

Ciudad de México – 14 de diciembre de 2021 – En el marco de la inauguración del Hotel Xcaret Arte, el concierto cultural Olé México, dirigido por Alondra de la Parra y producido por su hermano Mane de la Parra, unió las voces más versátiles y privilegiadas interpretando a los máximos compositores mexicanos con sus amadas canciones populares, con el flamenco y el lenguaje orquestal, en una versión sinfónica sin precedentes.

La velada del pasado viernes para la apertura oficial de la hospedería inspirada en el arte mexicano y la sostenibilidad, inició con la con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección magistral de Alondra de la Parra, en un espectáculo artístico en el que se mezcla la música popular mexicana, con la voz de la cantante mexicana Lila Downs, la dinámica cantautora española y poeta, Concha Buika, y la pasión del flamenco español de Pitingo.

Al final del concierto, se unió de sorpresa el cantautor Mane de la Parra a interpretar el tema “México en la Piel” junto a Buika, Lila y Pitingo, todos dirigidos por Alondra de la Parra. «Fue una experiencia maravillosa poder cantar bajo la dirección de mi hermana Alondra y grandes figuras musicales como Concha Buika, Pitingo y Lila Down. Fue algo inesperado, pero en el momento que mi hermana me hizo la invitación a subir al escenario, no lo dude y me uní a cantar junto a estas estrellas que admiro», indicó emocionado Mene.

El majestuoso concierto Olé México seguirá presentando en México a mediados del próximo año, y se espera poder llevarlo pronto a los escenarios no solo de Latinoamérica sino también de Europa, especialmente España, tierra del arte flamenco tan protagonista en este trabajo.

Si el contenido de este proyecto es especial, aún lo es más al hacerlo mano a mano con su hermana Alondra de la Parra, persona a la que quiere y admira profundamente. «Es mi ejemplo a seguir, mi ídolo desde que nací, la admiro como mujer, como persona y como directora», expresó orgulloso.

Que ella confiara en su proyecto fue una bendición. Juntos escogieron temas que hicieron historia en la música mexicana de grandes hitos como José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel para ser interpretados en estas voces contemporáneas de lujo.

La idea es regresar a España próximamente y comenzar una gira de conciertos por la geografía de este país. «Ya estamos trabajando en eso, nos encantaría estar en España y presentar esa parte de México tan española. Es un proyecto sin precedentes», apunta emocionado con la idea.

Pronto saldrá al mercado el disco Olé México GNP presentado por GNP Seguros. Es la fusión de dos ritmos únicos que prometen hacer las delicias de sus destinatarios. El disco, también producido por Mane de la Parra, integra la música mexicana con el cante flamenco y la música española en una versión sinfónica, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

Sobre Hotel Xcaret Arte

Construido por talento 100% mexicano y esculpido con amor y respeto por la región maya que lo abraza, Hotel Xcaret Arte es una experiencia hotelera frente al Mar Caribe, que hace de la hotelería una muestra sensible de la riqueza artística y la sostenibilidad de México.

Hotel Xcaret Arte es un homenaje a los mejores artistas mexicanos. Cuenta con 900 suites adults only (jóvenes adultos de 16 años en adelante) inspiradas en artistas de la cultura de México, 9 experiencias gastronómicas a cargo del mejor Colectivo Gastronómico de México y una arquitectura eco-integradora para que te consientas en un entorno de asombro sin prisa.

# # #

Fotos cortesía: Erik Ruiz

Alondra de la Parra, Buika, Lila Downs, Pitingo y Mane de la Parra unen su talento en «Olé México» was last modified: by

En: Notas de Prensa