«Alumnos» gringos de una Escuela en Florida golpean salvajamente a una niña solo por ser Venezolana

Otro caso de violencia y crimenes de odio en Estados Unidos, esta vez los que se presumen alumnos de una secundaria en Florida, entre varones y hembras golpearon salvajemente a una alumna solo por ser venezolana, en el video se aprecia como los empleados de la institución no hacen nada para proteger a la niña mientras es golpeada en la cabeza por delincuentes juveniles probablemente consumidores de drogas que al parecer son parte del alumnado de esa institución.

