Álvaro Tadeo debuta con “Abrázame” junto a Aymée Nuviola

Miami, FL, 21 de junio del 2024. – En una fusión de talentos y estilos, el joven cantante Álvaro Tadeo presenta su primer sencillo “Abrázame” de la mano de la multi-ganadora del Grammy e icono de la música tropical Aymée Nuviola. Este tema, que fue uno de los éxitos de la década de los 80’s y popularizado por Julio Iglesias, marca el debut discográfico de Álvaro Tadeo y promete ser el inicio de una carrera llena de éxitos.

“Abrázame” es la apertura de la primera producción discográfica de Álvaro Tadeo, que verá la luz en octubre del presente año. El álbum contará con versiones reimaginadas de éxitos clásicos de los años 70’s y 80’s que fueron interpretados por artistas españoles.

Por consiguiente, la canción que refleja la pasión y la intensidad de los sentimientos, invitando a los oyentes a sumergirse en una experiencia musical que va más allá de las palabras. Con una melodía pegajosa y letras que resuenan con la emoción humana, Álvaro Tadeo busca conectar con su audiencia en un nivel más profundo.

La producción estuvo a cargo de la dupla exitosa entre Paulo Simeón y Roniel Alfonso Mella, quienes se reencuentran para elaborar este gran álbum después del éxito obtenido con el álbum «A Journey Through Cuban Music» de Aymée Nuviola, el cual resultó ganador de un Grammy americano y una nominación al Latin Grammy.

Cabe destacar, Álvaro Tadeo Hernández Rodríguez, nacido en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), España, ha demostrado desde muy joven su pasión por la música. A la edad de 7 años, comenzó a recibir clases de canto y ha participado en diversos eventos musicales en Tenerife. Su talento lo llevó a competir en la primera edición de Idol Kids España a los 10 años y más tarde en Voz Kids España a los 14 años.

“Abrázame” es una invitación a recordar y disfrutar del sonido que definió una era. Con la voz única de Álvaro Tadeo y la experiencia musical de Aymée Nuviola, este sencillo es un homenaje a las raíces musicales que han inspirado a generaciones. Disponible en todas las plataformas de streaming:

