Álvaro Tadeo Lanza su Nuevo Sencillo “Eres Tú”

El talentoso cantante Álvaro Tadeo presenta su nuevo sencillo “Eres Tú”, una reinterpretación tropical del clásico compuesto por Juan Carlos Calderón. Este lanzamiento es el segundo sencillo de su próximo álbum “Yo soy aquel”, que se lanzará en octubre de este año bajo el sello Worldwide Entertainment & Music, LLC.

El álbum “Yo soy aquel” incluirá 10 temas que fueron popularizados por artistas españoles en las décadas de los 70 y 80, y que por primera vez se presentan en género tropical. El primer sencillo del álbum, “Abrázame”, contó con la colaboración de la multipremiada y líder del movimiento femenino de música tropical, Aymée Nuviola, y fue recibido con gran entusiasmo por parte del público y la crítica.

Producido por Roniel Alfonso Mella y Paulo Simeón, “Eres Tú” es una muestra más del talento y la versatilidad de Álvaro Tadeo. Con su estilo único y su pasión por la música, Álvaro Tadeo continúa su viaje musical, ofreciendo versiones frescas y vibrantes de temas icónicos.

Sobre Álvaro Tadeo: Álvaro Tadeo es un artista reconocido por su capacidad para fusionar géneros y crear música que resuena con audiencias de todas las edades. Con una carrera en ascenso, ha logrado capturar la atención del público con su estilo único y su pasión por la música.

