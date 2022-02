¿Amaneciste mal? Recomendaciones para quitar “el ratón”

Luego de una fiesta o celebración, en la que tomamos más de la cuenta, es probable que amanezcamos con el famoso «ratón» , ese malestar que nos revuelve todo el cuerpo y a veces nos hace vomitar hasta el cansancio, pero para todo hay solución, en notiactual.com tenemos una lista de tips para lograr hacer más ameno el «ratón», quitarlo rápidamente para volver a la faena..

En esta gran lista están los métodos para quitarla:

No beber (ésta es la más conocida).

Beber mucha agua cuando tienes la resaca o antes de tenerla principalmente.

Mucho potasio, es decir comer muchos plátanos, cambures, tomates.

Una dosis de vitamina B12. (Para casos extremos).

Comer tostadas quemadas que actúan como filtro de alcohol en el aparato digestivo. (En mi opinión método inútil)

Beber muchos zumos.

Comer mucho antes de beber para que amortigüe los efectos del alcohol y tarde más en actuar.

Un zumito de tomate con sal y pimienta al día siguiente de beber puede evitarte los dolores de cabeza.

Un bloody mery o una cerveza con una aspirina. (También inútil a mi juicio, sigues alargando los efectos pero dicen que te quita el “mono”)

Café negro con mucha sal ( este método es para prevenirla si te sientes muy perjudicado)

Vitamina C. Tomar piezas de fruta como las naranjas, limones…

Una aspirina o semejante.

Una bebida energética como Red-Bull, Locura, Burn, Acuarious…

Hacer ejercicio para sudar mucho.

Alimentos con mucha sal como jamón, frutos secos, palomitas… y después alimentos dulces.

Zumo de pepino

Antes de comenzar a introducir alcohol en el cuerpo beber aceite para que sirva de protector estomacal y se filtre mas lentamente.

Un baño de agua bien caliente y después muy fría.

Dormir más de 10 horas.

Un te, café, manzanilla… En definitiva una infusión muy caliente para sudar.

