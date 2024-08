El álbum «Mujeres en Amargue» es un homenaje magistral al legado del bolero y a la vitalidad de la voz femenina en la música latina. Este proyecto trasciende el tiempo y las fronteras, encapsulando la esencia misma de la pasión y la melancolía que define al bolero, ahora oficialmente reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

​

Con una selección cuidadosa de nueve de las voces más destacadas de República Dominicana en la actualidad, incluyendo a Adalgisa Pantaleón, Xiomara Fortuna, Pat Pereyra, Techy Fatule, Johanna Almanzar, Pirou, María Del Mar, Nairoby Duarte y Amanda Sánchez, «Mujeres en Amargue» nos sumerge en un viaje emocional inolvidable. Cada nota, cada susurro, transmite la profundidad de la experiencia femenina, resonando con la autenticidad y la destreza artística de estas talentosas intérpretes.



​

Este álbum va más allá de ser una simple colección de canciones; es un testimonio vivo de la riqueza cultural y emocional del bolero. La mezcla de composiciones inéditas, una poesía musicalizada y canciones emblemáticas, entrelazadas con arreglos exquisitos, nos transportan a una época dorada, asegurando una experiencia auditiva única y cautivadora capaz de erizarte la piel en cada interpretación.

​

Con un total de 12 canciones, «Mujeres en Amargue» no solo celebra el legado del bolero, sino que también establece un nuevo estándar de excelencia en la música latina contemporánea. Este lanzamiento, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, es un tributo poderoso a la fuerza, la sensibilidad y el talento de las mujeres en la industria musical, dejando una huella imborrable en la historia y abriendo las puertas a futuras exploraciones en este género tan querido.

AMARGUE SESSIONS, Mujeres En Amargue was last modified: by