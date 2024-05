Amazonas Resiliente es la temática del concurso internacional de Cortometrajes Amazine

La asociación Watunna Venezuela convoca al Concurso Internacional de Cortometrajes Amazine, en su tercera edición, cuya temática “Amazonas Resiliente“, aspira mostrar las dimensiones, problemáticas y beneficios de ese sistema fluvial y de bosque más grande del mundo, que se extiende a nueve países cuya complejidad, sustentabilidad y beneficios para la humanidad son vitales.

Orientado a apoyar y fomentar el desarrollo de talentos en el ámbito de la creación audiovisual y cinematográfica, el concurso se plantea este año reunir diversas lecturas del Amazonas, un bioma incomparable e insustituible que alberga una población de 47 millones de personas, de las cuales más de 2 millones corresponden a pueblos indígenas de aproximadamente 500 grupos diferentes, posee una biodiversidad extraordinaria y representa el 20% del agua dulce en estado líquido del planeta.

Para la organización Watunna Venezuela, con sede en Francia y su concurso Amazine, son enormes los desafíos cuyos problemas se agravan y se hacen más recurrentes. Su presidente Ana María Méndez-Schreier comenta que el concepto de resiliencia, originalmente aplicado a los seres humanos ha tenido que extenderse cada vez más a escenarios y procesos socio-ambientales y naturales.

«La naturaleza en este caso específico, la Amazonía, si actuamos con la premura del caso, también puede ser resiliente: aún tiene la capacidad de adaptarse, renovarse, reinventarse y recuperarse ante las adversidades «.

Como especialista ambiental Ana Maria Mendez Schreier expresa que esta nueva edición del concurso internacional de cortometrajes aspira aportar una lectura sobre el Amazonas «que permita ir disminuyendo y sustituyendo la minería ilegal, la deforestación, pérdida de la biodiversidad, contaminación, la presencia de grupos irregulares, la migración forzada y hostigamiento de los grupos indígenas, por actividades económicas, formas de emprendimiento y alternativas sustentables, como la agroecología, zoo-criaderos y el ecoturismo. Trabajando juntos, haciendo presión, activismo y difusión, se puede cambiar el destino de la Amazonía y dirigirlo hacia la justicia, el respeto de los derechos humanos e igualdad social, con desarrollo económico inclusivo, desde el compromiso y la responsabilidad global «.

Podrán participar cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos incluidos los títulos de crédito, y podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación : cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, Tablet, videocámara etc., pudiendo luego, si se desea, editar con herramientas externas, deberán con una mínima calidad HD para su parcial o total reproducción y proyección

Asimismo, el creador debe tener todos sus derechos sobre la obra, y cada cortometraje presentado deberá estar subtitulado en inglés, así como también, tener título, autor, guionista, director y todos los derechos de propiedad. Podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación, documentales o entrevistas narrativas; los formatos de archivo pueden ser MOV, MPEG4, AVI, WMV, MP4. Se otorgará un premio único de 2.000 Euros.

Los jurados de este año son la documentalista, guionista y cineasta venezolana Anabel Rodriguez Ríos, la economista, gestora cultural y directora de cortometrajes de la Amazonía peruana Marllory Quío y el cineasta y defensor de los derechos indígenas, Vincent Carelli, quien llevó el video a las comunidades aborígenes de Brasil desde 1986 con el proyecto Vídeo nas Aldeias, produciendo materiales en sus lenguas originarias y promoviendo el intercambio cultural.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1ro de octubre de 2024 y deben efectuarse a través de la web del concurso watunna. Los objetivos de Amazine son enteramente culturales y de activismo y conservación ambiental.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Circuito Gran Cine, la Asociación Diálogo por Venezuela, VenEuropa, Observatorio de la Diáspora Venezolana, Programa Somos Caura, Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, Todos por el futuro y Clima 21Ddhh.

NP Marisela Montes

Amazonas Resiliente es la temática del concurso internacional de Cortometrajes Amazine was last modified: by