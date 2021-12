AMC renueva a Fear The Walking Dead para una octava temporada

La actriz Kim Dickens regresa al elenco regular con su personaje de Madison Clark

AMC Latinoamérica anuncia la renovación de Fear the Walking Dead para una octava temporada con la reaparición del personaje Madison Clark a quien vimos por última vez al finalizar la cuarta temporada. Madison, interpretada por Kim Dickens reaparecerá en las pantallas durante el estreno de la segunda parte de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, y permanecerá como parte del elenco regular de la serie.

“Si existiera un ‘Monte Deadmore’, el rostro de Kim Dickens estaría en él. Madison Clark es un personaje fundamental, es heroico y complejo, una persona común que se convierte en una guerrera y luego en una fuerza de benevolencia”, declaró Scott M. Gimple, director de contenido del universo TWD. «El talento bruto, la fuerza y la brillantez de Kim Dickens nos electrizarán a una vez más, y no podríamos ser más afortunados con tenerla de vuelta».

En la segunda mitad de la séptima temporada, han pasado meses después de la explosión nuclear y el único que prospera es Victor Strand (Colman Domingo). Habiendo construido un feudo, acapara cruelmente la decisión de quién tendrá la oportunidad de sobrevivir. Los otros miembros del grupo han sufrido inmensamente, pero de eso ha surgido una feroz determinación de vivir, incluso si eso significa tomar la torre de Strand por la fuerza y continuar la búsqueda de Padre, un mítico lugar del que nadie está seguro si realmente existe. Plagada de una misteriosa enfermedad y por las repercusiones de sus acciones pasadas, Alicia (Alycia Debnam-Carey) ahora funge como la reacia líder de los antiguos seguidores de Teddy. Morgan (Lennie James), quien lucha por mantener la esperanza de reunirse con su familia, sabe que Alicia es clave para su supervivencia. La declaración de guerra de Alicia exacerba la paranoia y las venganzas personales de Strand, y con eso, surgen nuevas amenazas por todos lados.

Fear the Walking Dead es una producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert y está producida por AMC Studios.

El canal AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).

