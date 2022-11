«Amor Salvaje» es la salsa de Johnny Ray

Miami, FL, 11 de noviembre de 2022.- (@MinayaPR) El famoso director de la “Salsa Dura”, Johnny Ray, está devuelta con un cover del sencillo titulado “Amor Salvaje”, tipo salsa romántica, ya disponible en youtube y producida por JZ Productions Ltd. e interpretada por el cantante Sammy González Jr.

La canción tiene el toque especial con la orquesta de “Johnny Ray Salsa Con Clase”, con un video interpretado por el cantante y una mujer la cual le canta. Tal como dice la canción, habla de un amor salvaje que atrapa y afirma “como una selva tropical nos incendiamos”.

Johnny Ray y Salsa Con Clase ha actuado en numerosos colegios, universidades, festivales, ferias, banquetes y eventos privados en Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rusia, España, Suiza, Venezuela, y en todo los Estados Unidos.

Ha compartido escenarios con los más grandes del género como lo son Joe Arroyo, Ray Barreto, Rubén Blades, Cachao, Bobby Capó, Willie Colón, El Gran Combo, Celia Cruz, Oscar de León, Héctor Lavoe, Millie Quezada y Los Vecinos, Andy Montañez, Grupo Niche, Tito Nieves, Tommy Olivencia, Charlie Palmieri, Sonora Ponceña, de Puerto Rican Power, Tito Puente, Louie Ramírez, Tito Rodríguez, Eddie Santiago, Johnny Ventura, Fernandito Villalona, Yomo Toro, Sexteto La Playa, La Lupe, entre muchos otros.

Sobre el artista:

Johnny Ray es percusionista y director de banda de origen puertorriqueño. Nacido en Quebradillas, una pequeña ciudad en la costa oeste de Puerto Rico, como Juan Zamot, el niño, fue criado en Aguadilla, y más tarde se trasladó a la ciudad de Nueva York a los 10 años.

Fue en la ciudad de Nueva York, donde Johnny tomó rápidamente un fuerte interés en los sonidos de percusión que respaldaron el creciente movimiento de la música latina que se ha generalizado en la ciudad.

Como percusionista joven, ya sabía que su futuro estaba orientado, no sólo para convertirse en un músico latino, sino para ser una banda líder en el género musical.

Al entrar en la escena musical como acompañante, básicamente, al tocar el timbal y el bongó de las mejores bandas latinas en Nueva York, el percusionista pronto descubrió su amor por otro instrumento de percusión, la conga.

“Las congas me permitieron expresar mis sentimientos musicales con mayor libertad”, dijo Ray en una entrevista con Juan Moreno Velázquez, de El Diario La Prensa en Nueva York, “las congas incitaron un fuego diferente en mí y yo nos enamoramos de su sonido y su potencial para guiar la sensación musical en el

núcleo de la bailarina. Reproducción de las congas era como tener una carga de energía” Johnny confiesa.

Desde sus inicios con El Johnny Zamot Band y luego Sociedad 76 con éxitos recordados como “Fat Mama”, “Yo quiero ir a América”, “La Solución de la Salsa” y “Jibarito Mío”, a la edición actual Johnny Ray y Salsa Con Clase fue fundada en el año 1988.

Johnny Ray ha sido uno de los grupos de baile favoritos para los verdaderos salseros en la ciudad de Nueva York, Puerto Rico y el mundo. Su experiencia como líder de la banda, también lo ha convertido en un estratega musical y su sonido se mantiene en la vanguardia de las nuevas tendencias musicales. Él es sin duda uno de los músicos más exitosos en el negocio bendecido con una asombrosa habilidad para prever las tendencias cambiantes de la música.

La disposición de Johnny Ray para asimilar nuevos estilos es innegable, y cada uno de los comunicados de la banda puede realmente dar fe de este hecho.

“Llámelo evolución o adaptación, pero mi música siempre ha reflejado las tendencias actuales”, afirma Johnny “Tradicionalmente, los aficionados a la música con entusiasmo la bienvenida cambios refrescantes. Siempre he intentado mi mejor esfuerzo para darles exactamente eso … y nunca he hecho un secreto de ello”, concluyó el salsero.

En el año 1997, como resultado de su decisión de grabar y producir su propia música, Johnny estableció JZ Productions, un sello discográfico y una productora / reserva. Dieciocho grabaciones han seguido, demostrando Johnny Ray y resiliencia de Salsa Con Clase durante el ciclo más lento experimentado por Salsa en décadas.

Sin una pregunta, Johnny Ray ha establecido firmemente como uno de los líderes de la banda principal en Nueva York, y su banda Salsa Con Clase tiene, sin duda, ganó el favor de todos los bailarines que, en sí mismo, es un gran logro.