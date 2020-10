Ana Ascanio Couture se tiñe de rosa a beneficio de SenosAyuda.

La firma Ana Ascanio Couture se tiñe de rosa con su colección SIMPLICIDAD a beneficio de SenosAyuda

Venezuela se sigue sensibilizando en el mes rosa con humor y conciencia

En una tarde llena de risas, jocosidad y ocurrencias. Mariela Celis y Tania Sarabia compartieron sus desventuras en temas de moda, acompañadas de Cynthia Lander quien fue la encargada de adentrarlas en el fascinante mundo de las tendencias con un stream make over.

Un encuentro propicio donde ambas marcas afianzaron su compromiso con esta gran lucha, que año tras año ha venido sumando aliados, donde su principal foco es la autoevaluación y la prevención del cáncer de mama, un diagnóstico oportuno hace la diferencia, de modo que su meta la mantienen presente en cada paso que dan, es por ello que en esta colección Ana Ascanio Couture transforma un aporte en vida.

Simplicidad es una cápsula que comienza con la búsqueda de la belleza en lo simple y cotidiano, al querer resaltar lo bueno de lo imperfecto y auténtico. Esta propuesta está integrada por líneas simétricas con formas orgánicas, curvas y volúmenes, conjuntos y prendas individuales que permiten una mayor movilidad como los jogger pants, short, camiseros, bragas y faldas. La personalidad de cada pieza se aprecia en su nobleza al poder combinar las prendas entre sí, creando outfits sencillos, versátiles y frescos que se convierten en un juego de estilos.

Con la frase “perfect is overrated” la firma presenta una franela de algodón con mangas arruchadas o cuellos abiertos, ilustradas con el rostro de una mujer o la silueta de un seno y una línea que simboliza la marca de una mastectomía. Una pieza sencilla y cómoda que tiene como objetivo representar lo sobrevalorada que está la perfección, así como una reflexión llena de esperanza para todas las mujeres que no se sienten cómodas con lo que están viviendo.

SIMPLICIDAD está inspirada en la mujer luchadora, que genuinamente buscan atravesar su enfermedad con la cabeza en alto a pesar de las adversidades. “Esta colección es la forma por la cual podemos manifestar que a pesar de los cambios físicos que viven las mujeres a lo largo de su vida y específicamente cuando padecen de cáncer, todo va a estar bien, dentro de estos cambios van a seguir siendo quienes son por su esencia y lo que transmiten, y que en su simplicidad y forma de ser es en donde realmente está la verdadera belleza”. Acotó Ana Ascanio.

Este lanzamiento ratifica su compromiso con la fundación y la prevención y es por ello, que la firma Ana Ascanio Couture quiso sumar al mes rosa sus creaciones, para que a través de ellas se pueda contribuir con las mujeres de menos recursos que padecen la enfermedad, y de una manera muy especial, para poder fortalecer la prevención a través de los exámenes anuales.

