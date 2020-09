Ana Ascanio Couture te invita a una tarde diferente con sus amigas y su Closet a beneficio de SenosAyuda

Tania Sarabia, Mariela Celis y Cynthia Lander; te llevarán a conectar moda con solidaridad

En su tercera edición la firma Ana Ascanio Couture, presenta el 03 de octubre de manera digital, simplicidad una cápsula que búsca la belleza en lo más simple y cotidiano, resaltando la belleza de lo imperfecto y auténtico. Sin duda alguna, los estándares de belleza que se han impuesto a lo largo de los años han causado efectos sobre aquellas personas que “no están en sintonía” con las mismas cuando, en realidad, este concepto se ha desvirtuado con el paso del tiempo. Pues, como consecuencia de esto y de las circunstancias, la industria ha ido tomando otro rumbo amoldándose a la belleza real y natural, a todas las mujeres que han pasado por cambios físicos y, sin importar qué, realzan su hermosura interior.

La marca quiso aprovechar esta herramienta digital para facilitar la comunicación en vivo y poder obsequiar esta actividad en el mes rosa, donde se abordarán temas de la actualidad con mucha jocosidad y espontaneidad, conducido de la mano de tres mujeres que admiramos inmensamente como: Tania Sarabia, actriz, activista social, humorista y vencedora de cáncer de mama. Mariela Celis, presentadora de televisión, locutora, actriz y comediante con más de 20 años de trayectoria acompañada de la modelo y presentadora de televisión Cynthia Lander que compartirá sus conocimientos en el fascinante mundo de la moda y su recorrido por las tendencias.

Bajo una buena dosis de humor estas talentosas mujeres nos mostrarán Simplicidad una cápsula realizada especialmente a beneficio de SenosAyuda, una fundación comprometida con la información y detección temprana del cáncer de mama, además del apoyo a pacientes y familiares.

Una excelente oportunidad para que todos abran su corazón y colaboren con esa noble causa. Lo recaudado será destinado a jornadas de pesquisa que permitirán la detección de cualquier anomalía que pueda representar el riesgo de un tumor mamario maligno, partiendo de la premisa de que la detección temprana es la mejor herramienta de lucha contra esta enfermedad.

La firma contó con valiosos aliados que con sus aportes harán esta edición posible: Alimentos La Giralda, tradición familiar. Siempre marcando pauta en cada paso que das con Calzados Ezio. Promoviendo el triple impacto empresarial Con B de Bienestar. Cremme, helados de selección. Destapa el sabor con las Delicias de Belén. GPC Consulting especialista en ir más allá de las comunicaciones. Graciela Fernández, Garden Desing. Grupo Ubii. Intenso Digital, Lancôme, Más bellas, más feliz, Ligia Velásquez Gastronomía, Luva Sweet Paper, Mía by Freixenet, Soho American Gourmet, haciendo las mejores pizzas desde el 2011. Acompañado de los mejores hojaldres desde hace 24 años, Tequeños Las Tías y Ubii Go, la verdadera app de delivery.

Con esta iniciativa, la firma Ana Ascanio Couture, demuestra su ímpetu de trabajar por las mujeres venezolanas. SenosAyuda es más que una fundación: son una familia y un refugio para mujeres en una situación tan difícil como lo es el cáncer de mama. “SenosAyuda hace una labor, que para la marca, trasciende, va más allá de brindar una mamografía o una cita médica: en SenosAyuda se acompaña a cada mujer en su lucha”. Acotó Ascanio.

Si deseas disfrutar de un momento ameno este 03 de octubre, nos dejes de seguir las redes de @anaascaniocouture y @senosayuda y conecta moda con solidaridad.

