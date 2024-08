Ana Botero muestra su sensibilidad a flor de piel en ‘Sin filtro’

‘Sin filtro’ explora sonidos andinos colombianos como el bambuco con un toque pop-folk.

La cantautora colombiana Ana Botero presenta su nuevo sencillo ‘Sin filtro’, una canción que nace de un conflicto interno entre el odio y el amor, el dejar o seguir. Una incertidumbre mental que surge cuando las emociones se alborotan y no hay claridad sobre cómo actuar frente a lo que en el fondo es simplemente dolor.

«Por lo general, esto sucede con la gente que más amamos. Discutimos, nos sentimos mal y, después, en la soledad, llegan las mil voces que quieren hablar sin filtro. Pero, por más rabia y enojo que haya, al final la voz del amor siempre gana», comenta Ana Botero.

‘Sin filtro’ reúne sonidos andinos colombianos como el bambuco con un toque pop-folk. La canción cuenta con la colaboración musical en interpretación de voz y guitarra por Giorgio Rome, cantautor colombiano; Nicolás Sadovnik, cantante y requintista de la banda Los Carrangomelos, en la interpretación de requinto, tiple, percusión, producción, mezcla y master; y de Juan Pablo Camacho, bajista de la banda Guaita, entre otras, interpretando el bajo.

Acerca de Ana Botero Ana Botero es una cantautora colombiana radicada en Argentina. Hace 10 años que viaja por el mundo encontrando sonoridades únicas que representen su esencia. Cuenta con influencias de folclore latinoamericano, mantras de la India y pop/folk tanto en inglés como en español. Sus composiciones traen un sentido sanador y tienen la intención de elevar la conciencia del oyente, haciéndolo reflexionar sobre la vida y sus complejidades.

