Anagrace recibe el respaldo de la crítica musical

Miami, FL .- (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) El álbum «Hora Dorada» de la joven artista Anagrace logra grandes elogios dentro y fuera de la música secular, con excelentes críticas de varios expertos de la industria.

«Cumpliendo la promesa de su álbum debut «Hora Dorada», el camaleón del pop madura con confianza y gracia sobre una producción sutil, poderosa y que difumina el género» han sido las palabras del productor y mulganador del Latin GRAMMY®, Tony Succar.

Mientras que el productor Jaime Arroyo define su trabajo con Anagrace como «un viaje creativo increíble, donde pudimos colaborar con un equipo maravilloso para darle vida a su sonido y su música».

«Tenía grandes expectativas al escuchar este disco «HORA DORADA» y puedo decir que todas fueron superadas. ANAGRACE tiene una de las voces más hermosas de la música cristiana y un estilo único con el que nos conecta con Dios. Lo escuché y no he dejado de Reproducirlo. «Hora Dorada» es precisamente lo que necesita aquel que ha perdido la fe» expresó Robert Green, quien es productor y vocalista del grupo Barak.

Con su particular estilo que incluye combinación de pop y soul, Anagrace marca tendencia, es una mujer adoradora cuyo corazón dulce y sonrisa tranquila, contrasta con su voz potente y la fuerza en el escenario.

“Dulce” es parte de su primer disco titulado “Hora Dorada”, un álbum que incluye siete canciones como, “Conversaciones”, “Soleado”, “Dulce”, “Volver A Ti Ft. Blanca”, “Fuerte (Versión Pop)”, “Enciende El Fuego” y “Stay Ready”.

La producción del disco fue realizada por Jaime Arroyo quien también es el arreglista de algunas de las canciones, bajo el sello discográfico Passionatus Music Group LLC.

A través de sus propuestas Anagrace busca sembrar en quien la escucha, esa capacidad de maravillarnos ante el poder del Señor, alguien con quien lo mismo podemos sostener una amplia conversación o simplemente disfrutar de su “Dulce” compañía en cualquier momento o situación.

«Es mas dulce que la miel tu amor, llenas con nueva canción mi corazón, brillas más que el mismo sol, ya no hay temor, es más profundo que el mismo mar, tú amor”

De esta manera es como Anagrace, quien es una cantante y compositora bilingüe de ascendencia puertorriqueña y cubana, nacida y criada en Brooklyn, NY, busca seguir exponiendo el brillo que contiene un álbum como “Hora Dorada”, buscando que el público siga conectando con su mensaje de esperanza y amor hacia el señor, ahora a través de un trabajo en el que se expone el lado más “Dulce”.