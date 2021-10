ANAGRACE revela el «Paraíso» en su nuevo sencillo

Miami, FL, 19 de octubre de 2021.- (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) La reconocida cantautora Anagrace, nominada este año a los Latin GRAMMY®, presenta su nuevo tema titulado «Paraíso» disponible en todas las plataformas digitales.

La letra de esta canción, fue escrita por Anagrace en compañía de Timbro y Sammy Nino y en palabras de su autora, el propósito de este tema es que “No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para experimentar el paraíso. Si tenemos a Jesús en nuestras vidas, es como si ya tenemos un pedazo de paraíso aquí en esta tierra”.

La producción de «Paraíso» fue realizada por Tim Anzaldua, más conocido como Timbro, quien en conjunto trabajó con Anagrace y sorprende con una canción fresca y pegajosa.

El emblemático estilo de la artista pop, góspel y soul, ha inspirado a sus oyentes a conectar con los más altos estándares musicales, junto a las más versátiles y sonoras letras; motivo por el cual, este tema, no se queda atrás y genera altas expectativas desde su pre lanzamiento realizado en redes sociales.

Gracias a su trayectoria, esta joven y apasionada artista, nacida y criada en Brooklyn, NY, ha ganado el corazón de sus seguidores con su personalidad divertida, su actitud valiente y dedicada, en compañía de la excelencia de todos sus proyectos. Por lo que para este tema, lanzará un llamativo video lyric, que ayudará a todos sus seguidores a cantar con todo el corazón, la maravillosa letra de «Paraíso».

Anagrace recibió este año la importante nominación al Latin GRAMMY® en la categoría de «Mejor Álbum Cristiano» en Español.

En las próximas semanas, Anagrace estará realizando una gira de medios internacional de la mano de su casa disquera Passionatus Music Group.

En: Notas de Prensa