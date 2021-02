Anakena, La banda venezolana de pop caribeño presenta segundo sencillo de su nuevo álbum

Con Anakena “No hay peligro”…La banda venezolana de pop caribeño presenta el segundo sencillo de su nuevo álbum, un R&B que invita a hacer una pausa y tomar tiempo para las cosas que realmente importan. Además, alistan lanzamiento de un libro y la gira de conciertos que los llevará por Latinoamérica y Europa a partir de mayo de este año

Anakena invita a hacer un break con el estreno de su segunda canción, titulada “No Hay Peligro”, otro abreboca del segundo álbum que trabajan actualmente, que nos muestra otra cara de la banda, esta vez sumergida en el género R&B y un mensaje optimista. El estreno del sencillo tendrá lugar el viernes 05 de febrero y viene acompañado por un libro de Los Magos del Amor y conciertos a partir de mayo.

“´No Hay Peligro´ fue de los primeros temas que se compusieron de este nuevo disco. Cuando estábamos promocionando nuestro primer disco en Venezuela, a finales de 2019, la banda decidió que era importante empezar a trabajar los nuevos temas y aprovechar que estábamos juntos para ver qué podíamos crear. En Noviembre hicimos un retiro de composición de unos 4 días en la playa, para desconectarnos un poco y buscar otros espacios para crear; y fue en este retiro que compusimos ´No Hay Peligro´, que es una invitación a ponerle pausa al mundo, a separarnos de los problemas y alejarnos de la realidad”, comentan los integrantes de Anakena.

El tema es una invitación a tomarse un tiempo de descanso y mirar hacia adentro. “Muchas veces las personas tienen miedo de «desconectarse» y con esta canción quisimos retratar ese mensaje de que es importante tomarse ese descanso y tener tiempo para las cosas que importan. «Vamos a estar bien», repite varias veces la canción para dejarlo claro”, acotan.

“No hay peligro” fue grabada en Caracas, Venezuela en diciembre de 2019 y fue producida por Fernando Bosch y Ricardo Martínez, productores del primer disco de Anakena. “En esta canción exploramos el género del R&B, un género con el que nunca habíamos trabajado pero que si había estado muy presente en la música que escuchábamos: Tom Misch, Jordan Rakei, Fer Casillas, Anderson Paak, D’Angelo y muchos otros exponentes importantes del género”.

Para Anakena “No hay peligro” es de sus canciones favoritas, tanto por el contexto como por el videoclip que la acompaña. El audiovisual fue producido por Paradiso Entertainment y grabado en Diciembre de 2019 en Chirimena, estado Miranda. “El viaje del video fue increíble y pudimos conocer otro de los rincones increíbles que esconde nuestro país”.

Reaparecen Los Magos del Amor

Como parte del lanzamiento de “No hay peligro” la banda realiza una campaña de intriga en la que Los magos del amor reaparecen, y en esta oportunidad no curan corazones rotos, sino que brindan consejos de seducción para conquistar al “amor de tu vida”.

En paralelo, han utilizado su cuenta de Instagram para colgar varios videos mostrando lo que es su nuevo emprendimiento: “El Arte de la Seducción”, un pequeño libro escrito, diseñado y publicado por los integrantes de la banda en el que Los Magos del Amor muestran el paso a paso de sus mejores técnicas -que tendrá una versión impresa- y se encontrará disponible para compra física y digital en próximas semanas.

La Gira Anakena 2021

Otra de las novedades importantes para la banda venezolana es La Gira Anakena 2021: su primera gira por Latinoamérica que incluye visitas a CDMX, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires, a partir del mes de mayo.

Además de presentar temas inéditos, Santiago, Mikel, Antonio y Mara harán un show completamente nuevo, que promete poner a disfrutar a sus fans de principio a fin.

Puerto la Cruz (27 de mayo), Valencia (29 de mayo) y Caracas (04 de junio) forman parte de las presentaciones agendadas con todas las medidas de bioseguridad que exigen los tiempos actuales. Miami, España (Madrid, Barcelona y Valencia) y Londres también están contempladas dentro del tour.

La Gira Anakena 2021 cuenta con la producción de AGTE Live en alianza con Ticket Mundo y toda la información de fechas, lugares y venta de boletos se encuentra disponible en www.anakenamusica.com

