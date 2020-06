ANAUCO: Tribunal de la Unión Europea descarta demanda de víctimas de las Prótesis PIP

Prensa ANAUCO / Francia JUNIO,2020.- La sentencia del Tribunal de la Unión Europea conocida hoy, produjo publicaciones en distintos medios de comunicación del mundo titulando “Justicia de UE valida limitar a Francia indemnización por Implantes PIP” a lo que faltó agregar “en lo que respecta a la póliza de seguros suscrita por PIP con la aseguradora Allianz”, el incompleto titular y los términos técnicos que contiene la nota de origen europeo, se presta a confusiones y preocupaciones sobrevenidas, lo cual hace necesario que formulemos la presente aclaratoria:

“La sentencia del Tribunal de la Unión Europea publicada hoy 11 de junio de 2020, se refiere única y exclusivamente a la póliza de seguros que en su momento contrató la fabricante de las PIP; esta sentencia en nada afecta el curso y desarrollo de las demandas francesas contra la certificadora alemana TUV Rheinland, la cual ha sido condenada responsable frente a las mujeres del mundo, independientemente de su nacionalidad o lugar de operación”

En la mañana de hoy se conoció sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que declara que la responsabilidad de la aseguradora Allianz solo es exigible por parte de las víctimas PIP operadas en Francia. Esta decisión no trae nada nuevo lo que hace es ratificar igual decisión dictada por los tribunales franceses en el año 2015; se basa la sentencia en que la responsabilidad de la aseguradora deriva de un contrato de seguros que suscribió con el fabricante de las Prótesis PIP con territorialidad en Francia, también estableció en ese momento la sentencia, que el límite de dicha póliza de seguros es de 3 millones de euros, cifra irrisoria para responder frente a 300 mil víctimas del caso.

Por esta razón los miles de víctimas del mundo se han concentrado en demandar económicamente a la certificadora alemana TUV Rheinland, cuya responsabilidad ha sido declarada por los tribunales franceses y de la Unión Europea, en este caso no opera la territorialidad como ocurre con la póliza de seguros, porque TUV certificó la calidad de la prótesis mundialmente y debido a su fama promovió su comercialización en numerosos países, siendo uno de los mas afectados Venezuela. Los juicios en Francia contra TUV han prosperado satisfactoriamente, hasta la fecha han tenido que pagar indemnizaciones provisionales que en su conjunto superan los 65 millones de euros, se estima que se seguirán produciendo las decisiones en los 5 juicios en curso, lo que representará el pago a miles de afectadas demandantes entre las que se encuentran 5000 venezolanas representadas por ANAUCO a través de sus abogados asociados en Francia, ya 1200 venezolanas han sido indemnizadas provisionalmente a través de esta alianza Venezuela-Francia al resultar beneficiarias de la sentencia producida en el juicio llamado TUV3, incluso siguen siendo indemnizadas progresivamente a pesar de las restricciones impuestas con ocasión al COVID-19; igual resultado se espera en favor de las demandantes que hacen parte en los demás procesos (TUV1, TUV4 y TUV5).

Responsable del comunicado de prensa

Roberto León Parilli

Presidente de ANAUCO

0058 212 3133566 – 3133567

@ANAUCO

