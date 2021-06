Andreïa, ‘Invierno’ es su lanzamiento debut

‘Invierno’ es su lanzamiento debut, una canción que invita a superar las adversidades y a sacar adelante los retos y proyectos que se presentan en la vida.

Andrea Gómez Peñuela, de nombre artístico Andreïa, es una cantautora bogotana amante del jazz y la poesía. Con un pregrado en música de la Universidad El Bosque y un master en Jazz Vocal en el Conservatorio de París debajo del brazo, es una joven que se ha dado el lujo de crear a su antojo un universo musical en donde el jazz colorea los ritmos latinoamericanos.

Desde siempre la música fue parte de su identidad, participaba en todos los concursos de canto del colegio y en cada actividad artística que había. Fue parte de la escuela y del elenco de Misi durante varios años en su infancia y al terminar su carrera de música en Bogotá viajó a Francia para profundizar el jazz vocal y estudiar idiomas.

Durante los estudios en París logró hacerse un lugar en la escena jazz y world music de la ciudad gracias a los Jam Sessions y a los colegas de su conservatorio. En 2014 creó el grupo AKALIA que pretendía acercar al público europeo canciones típicas de América Latina, pero con arreglos jazz. En 2016 fue seleccionada para ser parte del célebre grupo de jazz vocal francés Les Voice Messengers con el que tuvo la oportunidad de girar por el viejo continente en diferentes festivales durante tres años hasta que el director y fundador Thierry Lalo murió de cáncer.

Toda esa experiencia e interacción con músicos de todo el mundo le dio las herramientas suficientes y el impulso necesario para auto producir unas de sus tantas composiciones y atreverme a lanzar oficialmente su proyecto como solista bajo el nombre de Andreïa.

La intención de su propuesta musical es dar a conocer otros matices de la música latinoamericana en Europa, demostrando que el continente americano es más que cumbia, salsa, tango y reguetón.

«Quiero abrir la conciencia musical y que vuelvan los textos de calidad, que la voz sea vista como un instrumento melódico que improvisa y que explora. Mi intención es educar y retar el oído musical de las personas con melodías menos predecibles y mostrar que nuestra música tiene una riqueza enorme y es tan elegante y refinada como la europea», comenta.

La temática de los textos en las canciones es muy variada. Andreïa le canta a los retos, al trabajo interno del ser humano, a las dudas, a la perfección del presente, al arriesgarse, al proceso creativo y al nacimiento de ideas.

«Mi propósito es cambiar la temática de cantarle al amor o al desamor como prioridad. Obvio hay canciones de amor en el álbum, pero con enfoques como el amor de una hija a su padre o un amor sin apegos que no promete nada, entre otros. La vida es demasiado variada para solo cantarle a la seducción, al sexo y al amor/desamor de pareja», enfatiza.

El formato base que acompaña todos los temas es contrabajo, percusión y algunos instrumentos de cuerda como el tiple, el cuatro y la guitarra. También hay instrumentos invitados como el chelo, un vibráfono, el piano y un cuarteto de vientos.

El álbum debut de Andreïa fue producido por ella en su totalidad y los arreglos fueron hechos por el cuatrista venezolano Leo Rondón. La mezcla y masterización se llevó a cabo en Colombia y cada músico desde diferentes lugares del planeta como Barcelona, París, Nueva York, Ginebra y Valencia. Hasta el momento el disco no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que esté listo a mediados de 2021.

«Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer mi propuesta porque siento que puedo unir y, al mismo tiempo, romper fronteras con las influencias musicales que propone este proyecto. Los textos tienen otro tipo de temáticas y la gente puede sentirse identificada en diferentes aspectos, además, tener una visión más amplia de la riqueza de la música Latinoamérica y de la libertad del jazz», concluye.

