El cantante y compositor venezolano andremustdie estrena el sencillo “Te Alejas” junto a su paisano El Otro Polo, acompañado de un video clip de la mano de Mig Moss.

Nostálgico y esperanzador, “Te alejas” se acerca al minimal art-pop donde su experimentación construye sensaciones intrínsecas. El tema, está cantando en inglés por su autor andremustdie pero se mezcla con líricas en español a cargo del cantautor El Otro Polo.

A través de la mirada del director Mig Moss, esta dupla crea una metáfora del alejamiento geográfico, la añoranza, los puntos de vistas emocionales que se cruzan entre pensamientos y sincronizan el alma sonora.

El video fue grabado entre Los Ángeles y Caracas, mostrando la conexión musical, fraternal y humana que le da vida a “Te alejas”, una pieza cargada de beats y armonías con alegoría al encuentro.

Es el sexto track que muestra andremustdie de una serie de canciones que encajan en el concepto artístico de su obra.

El manejo de sensaciones y emociones transitorias. La búsqueda hedonista dentro de su realidad volátil. La expansión de sonidos de su inconsciente caribeño y su intuición anglosajona.

Andremustdie y El Otro Polo desafían la distancia was last modified: by

En : Notas de Prensa