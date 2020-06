ANGEL MONAGAS En Caiga quién Caiga: La doble moral como símbolo del ejercicio político en Venezuela

ANGEL MONAGAS En Caiga quién Caiga: a doble moral como símbolo del ejercicio político en Venezuela.

La muerte de una persona de color, un afrodescendiente, negro como sin temor a herir susceptibilidades les decíamos antes, desató una serie de protestas, aún interminables.

Los daños de ese proceso como todos los hechos sociales, generaran efectos consecuencias, a corto, mediano y largo plazo.

Estas manifestaciones, acompañadas de la pandemia mundial Covid-19, cambiaron al mundo. No sabemos cuánto. El tiempo dará las respuestas.

Lo que si no parece cambiar es la doble moral de muchos líderes y movimientos políticos.

Mucho antes de que ocurriesen, en esta columna, tocamos el tema de las DESIGUALDADES en muchos países y advertimos de protestas similares a la ocurrida.

No es necesario ser brujo o vidente, o ver el trabajo de una consulta de opinión, para asegurar que las grandes diferencias sociales en muchos países, alteraran las relaciones sociales, el perfil de las personas y la actitud de los gobernantes sobre ellos.

Ni el chavismo ni el foro de Sao Palo, tienen la capacidad suficiente para desencadenar lo ocurrido en Estados Unidos.

¿Ayudaron? Si y como los del partido Demócrata, pusieron su granito de arena para agrandar y alargar los efectos e intentar perjudicar al candidato de los Republicanos, el empresario Donald Trump. Si hubo concierto entre ellos, basta con revisar el ABC de la praxis política para entender. Como decía El Príncipe “El enemigo de tu enemigo, es tu amigo”. Simple lógica.

El problema para muchos que censuraron, desgarraron sus vestiduras y casi que acompañaban de manera personal las protestas, es decir una cosa y hacer otra.

Un problema ético grave, que es el ejercicio de la moral.

George Floyd no es mejor ciudadano que la abogada Eva Leal. La diferencia es que el primero murió y la segunda es sometida a una muerte moral, tortura física y psicológica.

¿Por qué en Venezuela no hay protestas por este hecho?

Como suelo decirlo, tenemos un gobierno malo que ejerce el poder de manera autócrata como Nicolás Maduro y una oposición peor, que no actúa, no por miedo, sino en defensa de otros intereses y status.

En los Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Francia, en España, hay oposición real. Clara y precisa de sus deberes.

Ni Maduro ni ninguno de los personeros del chavismo tiene moral para criticar represión, racismo, etcétera en país alguno, pues aquí es mucho peor y no hay ni la posibilidad de protestar, de denunciar. La Televisión y la radio, regulada por el gobierno, no lo pensarían dos veces para cerrarlas si se atrevieran a publicarlo.

Con todo lo malo que ellas entrañan, la única posibilidad son las REDES. Es el nuevo “nicho” comunicacional de las masas que generan opinión.

El gobierno habla moralmente. No obstante al momento de ejercer la “ética” quedan sus hechos a años luz de lo serio, de lo positivo.

Me alegre momentáneamente. “Mejoría de tísico” podría decirse, cuando el miércoles los portales colapsaron con la información de la detención de esta “delincuente de verde” por la agresión a mi colega Eva Leal.

Pensé ¿Será que de verdad los tipos quieren cambiar?

Poco duro la expectativa. La noticia fue falsa.

La única detenida, aun para el momento de hacer esta columna, es la abogada, la víctima.

Nadie del Alto gobierno ha comentado y tampoco de los líderes opositores.

¿A quién le interesa que una “abogadita” de provincia sea golpeada y presa, por resistirse a pagar una “vacuna”?

A nadie del sector político.

Si se trata de George Floyd de ambos sectores exponen largos argumentos, producto de un “puñal” de lectura que se meten para estar en sintonía con la prensa de los Estados Unidos y sus intereses.

El problema es que mañana puede ser usted, un hijo, un hermano, un pariente o amigo de su entorno y allí nos percatamos de la solitaria justicia que se reclama.

Al ver vídeo se hace evidente la mala formación de esa funcionaria de la Guardia Nacional, donde ya el honor no se divisa. Debe ser alguna promoción “express”, de esas donde se nutren de milicianos y colectivos para hacerlos “agentes del orden público”.

Aún en el supuesto negado de la culpabilidad de la profesional del derecho, es claro que esa “Guardia Nacional”, fue aplazada en la instrucción del uso de los “niveles de fuerza”. No supo ni ejercer una simple “llave de conducción” para someter, con el menor daño posible a la abogada.

Tenía que ser detenida Eva Leal, para ser presionada, que “dejara eso así” y además ocultar las lesiones recibidas.

Cualquier parecido con la dictadura castrista es pura coincidencia.

SIGUEN LA DUDAS DEL LLAMADO GOBIERNO INTERINO DE GUAIDÓ

Muy poca información sobre lo que sucede con CITGO. Es que no tenemos claridad ni porque renunció el Procurador anterior.

¿Cómo es eso de que no fueron 750 millones de $ sino más de 1100 millones de dólares y por adjudicación directa?

¿Y los comentarios sobre el “huido” procurador y Leopoldo López, el nuevo “Pimentón Mayor” de la oposición? La mujer del Cesar no solo debe ser, debe parecer.

¿Quién explica la comisión declarada por la colocación de esos papeles, que fue de 65 millones de dólares? ¿La junta directiva de la AN estaba al tanto de la operación?

¿A través de cual institución financiera de EEUU se hizo la operación, cuáles fueron los términos, las condiciones?

Por preguntar esto me hago “chavista”. Pues piensen lo que quieran y sigan incluyéndome en la lista que ustedes denominan “negra” de los comunicadores venezolanos.

Así como nadie se come el cuento de que “trabajan sin recibir nada a cambio”, esto tampoco se digiere.

El partido naranja, no ha asumido el gobierno y ya está inmerso en miles de casos de corrupción. Su voracidad es mayor a la que tenían los del MVR antes de asumir el papel.

La oposición también ejerce doble moral, cuando hace omissis de esta situación y de otras, porque “eso favorece al chavismo y hay que ocultarlo”. No es la primera vez. En el tema de las ayudas sucedió igual. Observen la grave denuncia que hace Vivando de HRW Latinoamérica en contra de un funcionario de Guaidó, por “apropiarse” de CUATRO (4) MILLONES DE DÓLARES.

Señor Presidente Guaidó, usted tiene la palabra. No conmigo. A mí no me lee nadie (ni mi mamá porque ya está muy viejita), es con la OPINIÓN PÚBLICA su compromiso.

Dios nos ampare.

