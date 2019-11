ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: BOLIVIA ALTERÓ EL 16N en Venezuela

BOLIVIA ALTERO EL 16N en Venezuela

Aunque no lo parezca, ver lo que sucede en Bolivia, tiene para mí una doble sensación. Tristeza por un lado, al comprobar la pérdida de un sueño, de una esperanza que en algún momento significo EVO. Ver como persiguen, como destruyen todo lo que huela al partido MAS, no me agrada. Tampoco me voy a poner llorar y es la alegría que siento, al comprobar parte de las verdades que por años hemos mantenido: Nada es superior a la voluntad mayoritaria de un pueblo. Si es para bien o para mal, dependerá de otras circunstancias. Las leyes de la política son inmutables y no perdonan a quién las viola.

Aún es prematuro hacer análisis sobre lo sucedido, o lo que está en pleno proceso. Los hechos en Bolivia afectaran gran parte de América del Sur. El Foro de Sao Paulo la emprendió contra Piñera de Chile y no se percató de la caída de Evo. Las fuerzas de la democracia auténtica, compensan la salida de un errado Macri, que tampoco quiso aprender de los errores pasados y fue castigado la Justicia Política, regresando, no la izquierda, esa no resucita en Argentina, sino un peor fenómeno llamado “El Peronismo”.

América convulsiona y las corrientes ideológica-políticas sufren las consecuencias. La primera víctima después de Evo, será Cristina Fernández. El tiempo lo dirá.

Por otro lado, entiendo el miedo de Nicolás, pero molesta el doble discurso y su falsa moral democrática. En Chile es “el pueblo”. En Bolivia es el imperio. Sacar a Piñera es justicia, obligar a renunciar a Evo Morales es un “golpe de estado”.

Un izquierdista de toda la vida como el ex ministro Rodrigo Cabezas me escribe: “El régimen boliviano NO cayó porque era indígena, o porque lo hizo mal en términos económicos, se van porque perdieron la MAYORÍA ciudadana y pretendieron burlarla, la del referéndum que le prohibía ser candidato y la elección presidencial que obligaba a la segunda vuelta. Esto último con un FRAUDE. ¿Es eso postura de izquierda? ¿Es honesto GOBERNAR en contra de la MAYORÍA? Es una izquierda mesiánica que se dice democrática y protestaron un nuevo culto a la personalidad de los lideres e inventaron el quedarse en el poder sin las mayorías que en otrora conquistaron. Ojalá la izquierda democrática de América Latina y el Caribe, vuelva a discutir con sentido crítico este cierre de ciclo histórico. Ojala aprendan la lección de que el cambio político es en democracia y es con ética y moral. Dos de los elementos claves que ha incumplido en el ejercicio del poder”.

De lo ocurrido en Bolivia

Evo fue derrotado en el inclemente Tribunal de la opinión pública, por manifiesto fraude electoral. Se sintió indefenso, solo sin el respaldo militar recurrió a la estrategia de huir hacia delante e intentar ganar tiempo.

Planteo anular proceso y llamar a nuevas elecciones, siguiendo él como Presidente. Cambió de súbito el órgano electoral y le lanzó el paquete a la presidenta del mismo, quedando él como “inocente” de la burla a la voluntad popular. El objetivo de obtener unos seis (6) más mientras se producían unas nuevas elecciones, fracasó. Carlos Mesa, el auténtico ganador nunca acepto el planteamiento. ¡Qué diferencia con el Capriles del 2013! Aunque se molesten. Por allí empiezan las diferencias y no por donde la MUD, G4 y Frente Amplio lo quieren hacer.

La soberanía rebasó a la clase política Boliviana y son los nuevos actores dentro de la Sociedad (Movimientos Cívicos, Conade, Universidades, entre otros), una de las grandes ventajas. La generación que luchó para que hubiesen nuevas elecciones sin Evo en el poder, no llega a los 40 años (25-40 aproximadamente). No están contaminados políticamente, rompen los paradigmas conocidos. Para malestar de muchos en la clase política opositora venezolana, uno empieza a entender los 20 años y 10 meses de este desastre político en Venezuela.

Para la marcha del 16N, se vuelven a cometer los errores del 24 de octubre pasado: No es la sociedad la que debe acompañar a los políticos, son estos los que deben acompañar a la sociedad. Eso es empatía.

Si asistimos al evento, no es respaldo de ningún mesías sino como un acto de justicia con nosotros mismos. Ojalá no repitan los mismos de siempre los eternos discursos y arengas que no son la manifestación de un real sentimiento de lucha y de expresión popular.

La prioridad de muchos ha sido distinta a lograr la libertad de la nación.

Es imposible no concluir en el siguiente axioma: Si no cambiamos la oposición, no cambiaremos de gobierno.

Bolivia nos demuestra que la MUD se equivocó el 20 mayo cuando no participó y reconozco que muchos comulgamos en la postura. El día después del fraude hubiésemos estado legitimados para denunciarlo, protestar y muy probablemente encendidos los corazones de la gente, en el deseo de reencontrar la patria extraviada, se habrían sumado.

Cuesta mucho hacer entender a un liderazgo ausente de capacidad para escuchar.

La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento sino rehusarse a adquirirlos, dijo en alguna oportunidad el sabio alemán Karl Popper, el mismo que escribió sobre la tragedia de las democracias modernas, donde no siempre dirige y manda el mejor, el más preparado, el más honesto.

En la predica del domingo, el Pastor de la iglesia donde normalmente asisto señalo, “las personas inteligentes están abiertos al conocimiento” (Proverbios 18:15). Y nos recordó eso que como anillo al dedo nos viene: “Si quiere entender a una persona, no escuche sus palabras, observa su comportamiento” Albert Einstein.

¿Qué tenemos los venezolanos viendo durante casi dos décadas?

Ayer eran las Redes y los Guerreros del teclado los responsables y enemigos, hoy es la Fuerza Armada represora, la culpable de estos 21 años de desastres.

Ni por un momento asumen la responsabilidad.

El pueblo cristiano en la Primera Carta de Los Corintios (1 Corintios 10:24) señala que el enfoque es la gente, no se preocupe por su propio bien, sino por el bien de los demás.

Bruce Lee decía “El conocimiento te dará poder pero el carácter te da respeto”.

Cuánta razón tenía la legendaria figura de las artes marciales.

Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio.

En este momento, el análisis cambió. Bolivia transformo el 16N. Peligroso también pues el chavismo activó sus medidas de protección. En este mundo globalizado no es imposible un efecto en cadena.

Diosdado y Nicolás lo saben. Otros lo temen.

CARACAS

AD: En varias de sus intervenciones, Ramos Allup continúa dándole beligerancia al Gobierno de Maduro y a su fracción y lo más sorprendente reconoce que ellos como oposición, no fueron contrapeso.

Los laboratorios del G4 que atacan a las redes y demás, ven a estos como unos pecadores que violan el derecho sacrosanto de la información como ellos dicen, nada veraz y mucho menos equilibrada. Si vivieran unos 200 años atrás defenderían la Biblia únicamente en latín y el cobro de indulgencias. Condenarían a los luteranos, reservándose la verdad de las santas escrituras.

RAVEL dirige el Centro de Comunicaciones de Guaidó y vive quejándose de la censura y del bloqueo, que él mismo practica y por razones absolutamente distintas al que esgrime la defensa del estado de derecho.

MCM Las seccionales más importantes de Vente se quejan del atropello y autoritarismo contrario al reglamento por parte del coordinador nacional. Lo acusan con informes escritos de ser peor que Chávez, Maduro y Diosdado. Hace lo contrario de lo que pregona María Corina. Ojalá lean esto y tomen medidas.

OPERACIÓN MALETIN VERDE empieza a dar resultados. Dos diputados fueron expulsados del partido CAMBIEMOS. La Dirección Nacional ha decidido por unanimidad de sus miembros excluir a los Diputados José Antonio España por el Estado Delta Amacuro y el Diputado Adolfo Superlano por el Estado Barinas de esta organización. Ellos seguirán cambiando, al parecer asistieron al “rumbon” de De Lima y es que Superlano, no se pierde una parranda y menos donde rueda gratis el “Viejo Parra”. Otros dos diputados del G4 también están involucrados. Situación extraña. Si alguien es señalado de “arreglarse” con el gobierno es el presidente del partido mencionado arriba.

TÁCHIRA

El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, denuncia la ‘corrupción’ que existe detrás de la Ayuda Humanitaria internacional enviada a Venezuela. En una entrevista con El Cooperante, el sacerdote afirmó que parte del dinero de la ayuda humanitaria que recibe Venezuela “se está quedando en el camino para pagar gastos onerosos de dirigentes que han recibido el dinero para ayudar a los venezolanos a paliar la crisis. Estados Unidos y la Unión Europea deberían hacer una investigación sobre eso concretamente y saber a quién se les entregan los recursos”. Para demostrar su punto, Moronta preguntó: «Estados Unidos acaba de dar 90 millones de dólares para atenuar la crisis venezolana, con eso algo se hace, pero nuestros hospitales y los diversos servicios de atención y protección al ciudadano, ¿cómo están? ¿A quién le llega ese dinero?». Las palabras del Obispo han vuelto a poner todas las miradas sobre el coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad, Lester Toledo, quien ya cuenta con varios escándalos internacionales por su gestión de los recursos económicos vinculados con la Ayuda Humanitaria. Pregunto: ¿Será que también lo amenazará como hizo conmigo a través del twitter?

ZULIA

BACHAQUERO completamente abandonado, en la oscuridad, es bastante lamentable ver como las calles, sectores y la avenida principal del municipio VALMORE RODRIGUEZ se encuentra en completo abandono, sin alumbrado público. Le hacemos un llamado a la empresa CORPOELEC para que por favor traten de solventar está situación que tiene sometidos en una tiniebla a la población y el hampa haciendo de las suyas.

MARA Luis Caldera cumple quince (15) al frente del municipio. Lo conocí recién electo Alcalde con la tarjeta del MEP. Hay elementos políticos en su contra e indudablemente elementos a favor de su gestión, sobre la cual podemos decir: “Mara no es lo queremos, pero ha dejado de ser lo que era”.

BRAVO POR EL SIPEZ En tiempo record han venido reduciendo a los “extorsionadores lanza granadas”. No la tiene fácil el Coronel que los dirige y solo deseamos que logre limpiar el estado de ese tipo de fechorías en perjuicio del empresariado y comerciantes. Como no todo puede ser critica, estaremos atentos a las ejecutorias del Coronel Manjarrez quien cumplió en esta promesa del Gobernador.

RECLAMAMOS TAMBIÉN a la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo, el grave problema de agua de algunos sectores como el Barrio Venezuela Parroquia Raúl Leoni, con más de 6 meses sin recibir el servicio. Igual quisiéramos solución del problema de CANTV en los alrededores del Colegio Rosmini en Maracaibo.

