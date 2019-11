ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga, El drama de un país: Educadores no tienen como enterrar sus muertos…

El drama de un país: Educadores no tienen como enterrar sus muertos…

El sector educativo nacional, estamos hablando del Ministerio que representa una cuarta parte de la administración pública, aunque tal vez todos los sectores estén igual, no recibe ninguna atención por parte de sus autoridades.

Sus funcionarios activos, jubilados, empleados, obreros y educadores, no tienen póliza de seguro, de hospitalización, cirugía y maternidad.

Los proveedores, clínicas y centros de atención privados se fueron y se niegan a establecer algún tipo de convenio.

Curiosamente el servicio sucumbió cuando llegó quien por ser parte del gremio, iba a representar mejor los intereses de este sector. Todo lo contrario. Desde que llegó Isturiz, la desatención ha sido mayúscula.

Su gestión es oscuridad total.

El IPASME, como alternativa para brindar atención primaria de salud, carece de todo. No hay ni papel para escribir ni en los baños, faltan los insumos médicos básicos, hay ausencia de lo más elemental: alcohol, gasa, algodón. Ni récipes para soportar los diagnósticos y recomendaciones de los profesionales de la salud.

Las clínicas se cansaron de esperar los pagos de los servicios prestados. Nunca llegaron.

La cosa esta peor gracias a este dizque Ministro: No hay ni siquiera definición del monto de las coberturas. Acabaron con el SISME, elefante blanco creado por el ahora agricultor Elías Jaua que medianamente permitía la atención con cobertura completa en las emergencias.

El sector educativo ha hecho todos los llamados, al Gobierno y también al liderazgo opositor, que a mi juicio desconoce la magnitud de este problema, ideal para legitimar cualesquier protesta nacional porque ¿Dónde no hay un educador?

Es sepulcral el mutis del licenciado Salvis Pérez, coordinador nacional del SISME Salud, cuyo Call Center no funciona ni atienden llamadas, con el agregado de que la información suministrada a los usuarios es falsa. Ninguna clínica atiende al Ministerio Popular para la educación MPPE. Los trabajadores y docentes, recorren las ciudades guiados por una información “inventada”, sin lograr ver sus nombres en las datas de los centros hospitalarios privados. Lo digo por experiencia. Lo viví con mi hermano.

El remate es que llegado el caso menos deseado y producto de la pésima calidad de vida de nuestros educadores, muchos fallecen y tampoco hay como ni donde enterrarlos. Desapareció el servicio funerario y en el mejor de los casos, son depositados en “nichos” como vulgares malandros o indigentes, que es el uso de esos lugares en nuestros cementerios.

Toda una vida dedicada a enseñar para morir sin dignidad. El dolor es terrible. La angustia es eterna.

Otros quedan depositados en las morgues, cumpliendo aun con una función educativa a los futuros galenos.

Hemos visto a muchos pasar días en sus lechos de muerte, enterrados en cajas de cartón “pegadas”.

No hay palabras para describir las escenas.

Esto es mucho peor que una dictadura. Es un estado de abandono total y de injusticia social.

¿Qué van a hacer con el IPASME? ¿Con el SISME?

Los salarios de hambre, impiden a los educadores adquirir un seguro privado por lo general en dólares.

FARMAPATRIA es tan inútil como las cadenas presidenciales.

Por ejemplo los jubilados con patologías crónicas no reciben “captopril”.

Los educadores no solo mueren, lo cual es muy malo en un país cuyos gobernantes dicen ser ejemplo del continente, LOS DEJAN MORIR, olvidados sus cuerpos a la buena de Dios. Las familias se hacen cargo muchas veces. Lo doloroso es que hay educadores, solos, sin hijos, sin familia. Esos terminan como las cenizas…victimas del viento del olvido.

Gracias a la profesora Zulay Moreno, coordinadora de ACCUSAMEVZLA Asociación Civil de Consumidores y Usuarios del Ministerio, quien siempre me mantiene al día del maltrato permanente de este gobierno dizque “humanista”.

LAS ENCUESTAS DICEN LOS HECHOS HABLAN

Los números de los estudios pagados favorecen la imagen de Guaidó. Lo que no entendemos es ¿Por qué la gente no asiste a las convocatorias de manera masiva como ocurre en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia?

La oposición allá si funciona, aquí no.

Entiendo la ayuda del foro de Sao Paulo y del chavismo. Ahora es inoficioso desconocer el apoyo popular hasta el momento.

¿QUIÉN SE PONE EN LOS ZAPATOS DE GUAIDÓ?

Interesante análisis del abogado Pedro Aranguren y que usted puede leer en CaigaQuienCaiga.net, aquí una parte:

“Entonces es mucha maldad política o ingenuidad, o ambas cosas entremezcladas, atribuirle a Juan Guaidó el fracaso de la lucha contra Nicolás Maduro, si a él lo dejaron colgando como una brocha gorda de una alta escalera al salir Bolton de su alto cargo de asesor de Donald Trump, y a otras frustraciones como la famosa, bautizada como “La salida”, en enero de 2014, se ha sumado la más gorda de todas: esta, de 2019, encabezada por el mismo presidente Trump, voceada a los cuatro vientos de que habría una intervención militar para derrocar al gobierno venezolano si este no levantaba las manos y se entregaba pacíficamente, y por supuesto, todo el mundo la creyó, sobre todo, los que más la deseaban, los opositores de a pie en Venezuela que tenían años marchando y marchando sin ningún norte…” “Esta frustración de una operación militar fallida, que parecía inminente, se ha convertido en un saco de vidrio molido en el vientre de la oposición venezolana, y siempre la soga revienta por lo más delgado, porque, en vez de atribuirle el fracaso de dicha operación a Trump con sus consabidas fanfarronadas, se le atribuye al oriundo de La Guaira, como si este tuviera marines y buques de guerra, con una fantástica excusa de que no ha habido intervención militar porque Guaidó no la ha pedido”.

OTRA DE SUPERLANO: OTORGO CARTA DE BUENA CONDUCTA A SAAB

La Asamblea Nacional debe explicar POR QUÉ encontró NO CULPABLE, LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA al mayor traficante, y que se lucró ilegalmente, de la precariedad alimentaria en el país.

Alex Saab es responsable de las compras de alimentos que no cumplen las normas venezolanas de inocuidad de alimentos y su suministro a la población, por vía del CLAP. Ese simple hecho de suministrar alimentos no aptos suficientemente, para el consumo humano debería ser razón para condenarlo. No conforme con ello los sobreprecios son tremendos, pues alimentos casi calificables solo para consumo animal, fueron facturados por encima del precio de alimentos de primera.

El Diputado Freddy Superlano le debe una explicación al país.

VIOLAN A SU PROPIA HIJA: LA CONSTITUCIÓN

Creada por Chávez. Apoyada por ellos, hoy los chavistas encabezados por el Gobernador de Miranda Héctor Rodríguez, preparan la violación de una hija de su proceso: La Constitución. Pretenden darle poderes a una figura que constitucionalmente no existe, como son las comunas, otorgándole facultades que no les corresponde y rompiendo el principio de la unidad del tesoro. «Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el Estado Bolivariano de Miranda» del 2017, donde se contemplan decenas de multas que no han sido advertidas a la ciudadanía, y el cobro de ellas beneficiaría a las comunas inconstitucionales constituidas a espaldas de los mirandinos. El 1° de diciembre el Gobierno de Miranda hará una consulta popular excluyente, para asignar recursos a sus irritas comunas. Los ciudadanos pagaran multas que una ley regional inconsulta impone. Las comunas socialistas dispondrán del dinero. Buscan desplazar a los municipios constitucionales.

¿Será que buscan financiar las comunas socialistas de Héctor Rodríguez con modificación de pago de multas que impone una ley, por demás desconocida?

Alcaldes y concejales deben actuar.

ZULIA

Lisandro Cabello, me confirma vía telefónica que permanecerá en el cargo hasta que el partido decida otra cosa. Por ahora eso no existe y textualmente me dijo “el primero que haría una fiesta seré yo cuando me vaya del gobierno, lo cual en cualquier momento hipotéticamente podría ocurrir pero de la jefatura política del Zulia no me voy”. Se mostró muy feliz por haber derrotado al partido de Guaidó en las elecciones universitarias e incluso celebró que su consejero universitario fue más votado que la candidata de la Alianza PJ y otros. “Eso tiene una lectura política muy clara: En el Zulia la juventud no respalda al jefe de la oposición, Guaidó”.

RATIFICO EL PACTO SE HIZO

En mi columna pasada afirme lo que a mi juicio parece un pacto. A mis fieles lectores les consta que critique duramente a Robayo, al cual consideré un mal candidato. De allí a avalar arreglos con el chavismo para derrotarlo, no puedo estar de acuerdo y quiero aclarar más:

Sostuve una conversación con un dirigente del chavismo en la COL. Me mostró fotos y audios. Más o menos esto conversamos: “Bueno el acuerdo lo hicieron los de PJ con RE quien es el jefe del chavismo en el núcleo y a R lo llevo a cuadrar eso en PJ P y CH, que son los coordinadores del 360 en la COL, ellos vienen del chavismo y ahora están en PJ”. “No dejaron pasar ningún testigo de la otra plancha y esos votos los cuadraron con 10 mil verdes que le entrego PG”. “El acuerdo fue que PJ los apoyara a que ellos ganaran el CU y ellos los apoyaban a la FCU”. “Es más PJ apoyo al centro de estudiantes a la 97 en Cabimas, que es la plancha del chavismo y el chavismo los apoyo, está apoyando en ingeniería al centro de estudiantes y en otras facultades”. “Eso fue un acuerdo para meter los votos chimbos y garantizar el triunfo de ambos”.

Uso siglas y no nombre completo, pues no converse con los referidos y dejó a ustedes la interpretación del contenido, de hecho como confesión del delito político, Primero Justicia no apoyo la impugnación solicitada por lo sucedido en Cabimas, de parte de sus compañeros opositores de la plancha de la Unidad.

Mañana martes hay proceso y es difícil que la realidad cambie, aunque no es imposible.

SUSCRIBO ESTAS PALABRAS DE CARLOS ALAIMO

“Una reflexión al analizar una encuesta presentada directamente del presidente de la empresa de opinión y ver cómo es la reacción de los venezolanos en comparación con los países vecinos. Quien tiene sobrada razones para protestar somos los Venezolanos. Pero no hay coraje, no hay compromiso para enfrentar la miseria y la represión. Quien tiene que despertar es Venezuela y solo será posible por la sociedad civil. El liderazgo político está anulado o con otros intereses. Al escuchar decirle a Guaidó que “vayan ustedes a la calle a reclamar vuestros derechos”, les digo amigos que en lo personal perdí respeto a ese señor. Un líder no manda, un líder convoca y se pone al frente. Esta aseveración personal y no compromete al Centro Democrático, me convence aún más al recibir un informe de opinión pública la semana pasada, donde en una de las 103 láminas indica que Maduro sube a 29 x 100 de aceptación y tolerancia. Bastante alto para la desgracia que vive nuestra gente.

Es la hora de calificar los hechos por su nombre. Es la hora de la política valiente y en esta la adulación no tiene espacio…”

Mi twitter e Instagram @Angelmonagas. Estamos en Rumbera FM 98.7FM de lunes a viernes a las 6am. Por Gustosaradio.com 8:30 am.

ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga, El drama de un país: Educadores no tienen como enterrar sus muertos… was last modified: by

En : Opinión