ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: GUAIDÓ REPITE..

Los esfuerzos de Guaidó están centrados en repetir como Presidente de la AN. Detrás quedan las promesas, los anuncios. El Mesías que él dice no ser, precisamente es a lo único que se dedicó. Puedo entender las razones estratégicas de su “repetición”, no las políticas frente a las minorías que esperaban el cumplimiento de un pacto acordado en el 2015. Todos los años se cumplió. Falso que las fracciones “minoritarias”, hayan desistido de su aspiración. Eso fue una manipulación, propia de la cultura política heredada por Proyecto Venezuela y otros.

Jamás se esforzó por ser un auténtico y legitimo Presidente. No ejerció la presión debida sobre un “régimen” agónico en los tres primeros meses del año.

Como en el 2002, estuvimos muy, muy cerca, de consolidar un cambio.

Eso no fue un error. Fue un acto intencionalmente ejecutado por una clase política que ha vivido en “cohabitación” con la dictadura pro cubana.

De allí la molestia general. El 90% de los venezolanos lo apoyo, estaban dispuestos como en abril del 2002, como en el 2013 cuando ganó Capriles y no se supo defender esa situación.

El drama actual, perfectamente lógico, supone un fracaso de toda la oposición, ante lo sucedido con Juan Guaidó. Su muestra a la deriva. Expresión gráfica de un sector político que no se encuentra. Algunos encuestólogos de renombre como Jesús Seguías, afirman que “ya Nicolás Maduro está por encima en algunos estados”. A pesar del terror y la rabia que me causan sus palabras, muestra elementos para el análisis que comparto: La inmadurez del diputado Guaidó, “no ha entendido el juego de roles, no hay definición de ese rol a lo interno y lo externo”. Coincido también en sus argumentos, cuando Seguías establece que “los chavistas no tienen un pelo de tonto”.

Hemos subestimado lo que recubre la periferia de Nicolás, él no es el hombre. Es un entorno muy bueno para lo malo y muy deficiente para lograr lo bueno. El problema es que la clase política protagonista de estos 21 años es mala entendiéndolo.

Entonces vienen los “necios”, los “estúpidos”. Repiten como “zombies” “no podemos seguir atacando a Guaidó, al interino”, que repite ciertamente, en errores y posturas.

Quienes lo hacemos según ellos, somos “G2” cubano, chavistas y que más se yo.

¿Hasta cuándo van a obligar e intentar someter a la Venezuela pensante?

CRITICAN LO QUE ELLOS MISMOS PRACTICAN

Alrededor de Guaidó lo que hay es un gran sistema de medios, motorizado por el inefable “Ravell”, con la incorporación de JJ Rendón y una serie de profesionales que abandonaron el periodismo serio, para transformarse en “voceros”, “influencer”. Cobran muchos “dólares” por ello. Ninguno está allí de gratis.

Atacan a los “Guerreros del teclado” y es lo único en lo que ha concentrado sus esfuerzos el Cuartel “GUAIDOSISTA”. No hay trabajo político de calle, hacia las estructuras internas de la sociedad. Si lo hubiera, las últimas convocatorias no hubieran fracasado. Ni a los “gremios” y sus causas se les da la debida importancia. Todo el trabajo de Guaidó es puramente mediático: atender periodistas (los que le son cómodos, salvo excepciones), montar shows, como el del metro y ahora el nuevo papelito de “superhéroe”.

Sigue sin decir la verdad del 30 de abril, sin mostrar transparencia en el manejo de los recursos y aunque carezca de moral para decir, lo que afirma el diputado Brito es absolutamente veraz: Había más de 70 diputados molestos, por la clasificación de algunos de “primera” y otros de “segundo”. Supongo que ya eso fue resuelto.

No controla la AN: No se aprueba ni desaprueba una ley, vital para resolver el tema eléctrico, por ejemplo.

El Guaidó del 5 de enero del 2020, repetirá. Ese que he mencionado. Solo cambiará de traje, de obra, ya no será un suspenso de Alfred Hitchcock, sino más bien un drama propio de Agatha Christie. A los efectos ya empezó “Ahora si será el 2020, el año del fin de Nicolás”.

Para mi otro “culebrón” propio de Delia Fiallo, con todo el respeto para la señora, exitosa para desarrollar ese tipo de contenido propio de la Televisión, muy malo en la política.

NO MAS DEMOCRACIA DE “NARIZ TAPADA”

Elegir el mal menor siempre resulta en traer males mayores.

Un ejercicio demasiado moderado para mi gusto fue el 2019. Faltaron ideas. “VAMOS BIEN”, construyo un eslogan curiosamente nada original. La realidad estuvo muy lejos, de aquella puesta discursiva, del mantra de las expectativas: CESE DE LA USURPACIÓN, GOBIERNO DE TRANSICIÓN y ELECCIONES LIBRES. Ni siquiera su reelección es libre. Se acusa a Maduro de querer comprar “diputados”, lo cual no dudo, empero ¿Qué hace él? Exactamente lo mismo para contener el motín a bordo.

Un grupo haciendo negocios y otros hospedados en casa de familiares. Unos viajando con miles de dificultades y otros recogidos en Autopulman, en hoteles de lujo hospedados.

Guaidó repite el tutelaje como marco político, de los líderes del G4.

La nueva promesa de “ir más rápido”, de “negociar más duro”, duraran tanto como el aroma de un perfume en un avión a 3 mil pies de alturas, con las ventanas abiertas.

Guaidó repetirá y no le queda de otra, las jugadas a conveniencia del lobby de Donald Trump. Luego de su reelección en noviembre 2020, habría alguna posibilidad. Antes es difícil aunque no imposible.

La llamada “polarización” es una mentira, simplemente porque ambos bandos en Venezuela, Chavismo y Oposición MUD-G4, son más parecidos que diferentes.

Chávez encontró aliados en su elección cuando lo vendieron como el “mal menor” frente al terrible peligro de CAP, de AD, de COPEI, así lo vendieron.

La historia es cíclica y pretende repetirse, solo que se repite el error. En el 2002 la movilización de calle pudo romper ese “maleficio político” y sería bueno ahondar ¿Quiénes contribuyeron a abortar ese suceso inédito en estos 21 años de dictadura?

El “mal menor” no es más que un camino hacia otros males, siempre mayores. Su escalón inmediatamente superior.

Hoy, en nombre de un futuro indeterminado se pide a las mayorías populares confiar en una alianza con todos aquellos que hicieron posible lo logrado en el 2019. ¿Cuáles logros? ¿Cuáles resultados? ¿Más cuotas de poder repartidas en nombramientos de diplomáticos entre amantes, esposas, hijas de los “caciques” políticos venezolanos del G4? ¿Los bonos pdvsa? ¿Control de CITGO, Monómeros, etc?

Pregunto, del 5 de enero del 2019 al presente ¿Usted siente que ha mejorado en algo su calidad de vida?

Meras expectativas, de lo que puede ser y no ha sido. Los venezolanos siguen huyendo, con el agravante de que nadie de los designados diplomáticos los defiende cuando son detenidos en el exterior. En los Estados Unidos hay cientos de venezolanos en manos de “inmigración”, que llevan meses y años esperando como otros “inmigrantes” cualquiera, sin valorar el drama sufrido en nuestra nación. Vecchio es bueno para defender a los compradores de “bonos”, no puede hacerlo con los venezolanos “detenidos”, eso no es un tema de importancia. Igual en Ecuador, Chile, Perú y en el propio Colombia.

En enero, febrero y marzo, Guaidó tenía todo para triunfar. Apoyo internacional, respaldo popular, chavismo fraccionado y su gobierno sorprendido, oposición en gran parte unida…No pasó. Tarde llegó el TIAR. Nunca se pidió la ayuda militar. Hoy ya no llegará. El 30 de abril un fracaso costoso, escándalos de corrupción…Sobran las palabras

“Tápese” la nariz, no huela, lo importante es avanzar y con Guaidó lo vamos a lograr…

CARACAS

AMENAZA A LOS PASTORES

A raíz de nuestra denuncia sobre lo hecho por la dictadura con los “falsos pastores”, el “petit comité” del chavismo acordó tratarlos como dirigentes políticos, si insisten en sus reclamos y denuncias.

SOPA DE POLLO SABOR A…

Al Pollo Carvajal lo busca Estados Unidos, España, Rusia, Gobierno de Venezuela, sus “amigos” y enemigos chavistas y la oposición de la MUD-G4. Este último detalle le faltó a mi amiga Sebastiana Barráez. El Pollo sabe cómo se manejaba la “zurda” del difunto, donde y a quién se le depositaba, tiene un registro pormenorizado. Por supuesto en este momento eso no tiene prioridad, ni siquiera para él.

ZULIA

He tenido muchas diferencias con el estilo y las posturas de Juan Pablo Guanipa. No obstante le reconozco su calidad de político, repito, aunque no comparta sus actuaciones. Juan Pablo lo conozco desde hace más de 40 años. Nadie puede acusarlo de “corrupción”. Su familia nunca ha sido desasistida económicamente. No es lo mismo para opinar de otros personajes que llegaron a la política, con una “mano adelante y otra detrás” y ahora exhiben desde el exterior un nivel de gastos “injustificable”. Sus asalariados por cuatro (4) “lochas negras” en Maracaibo, no haya que inventar sobre mi persona. Ojalá quisieran debatir conmigo sobre política, sobre gerencia pública y sobre todo sobre los “logros” que ellos ni cuando fueron “concejales” realizaron. Todo el mundo los ha conocido como los “mandaderos” del político más corrupto que ha parido la región y lamentablemente Guaidó y Leopoldo López respaldan. Quizá exagere al calificarlo de “político”. Político es Juan Pablo Guanipa, Pablo Pérez, Daniel Ponne, José Luis Pirela, por nombrar cuatro. Ese personaje que aspira ser gobernador es un vulgar “asaltante”. Dios ampare al Zulia. SHOW Por cierto él mismo Juan Pablo Guanipa confirmo su nueva presencia en el Zulia, en la basílica, en sus oficinas, dejando en entredicho su presunta orden de captura. Eso me parece un teatro inaceptable y carente de seriedad.

COLóN:

Diferencias irreconciliables con el socialismo, no me impiden ver con agrado, un directorio realizado por el Alcalde Blagdimir Labrador en un bus yutong.

LAGUNILLAS

Los partidos no pueden subrogarse el papel de la sociedad civil en el tema planteado por el Alcalde Leonidas González sobre el cambio de nombre. Luce además contradictorio que los partidos no quisieron participar en la elección municipal pasada y ahora lo quieran hacer. Ese cambio de postura debe ser justificado. Además Leonidas Gonzalez plantea es asumir el nombre de “Ciudad Urdaneta”, en honor al hombre más leal al lado del libertador. Señores partidos de oposición, en política se piensa primero, se actúa después.

ROSALES AMIGO O ENEMIGO ¿Cómo es la cosa?

Dos diputados de PJ y un nuevo líder de ese partido, junto con otra máxima autoridad de un partido independiente (ellos son la fuente), riegan la bola de que a Rosales le fue impedido salir del país y le retiraron su pasaporte. Pruebas ninguna e incluso como corolario se desprende un argumento contradictorio: Por mucho tiempo parte de ellos han sostenido, afirmado y gritado a los “cuatro vientos” que Rosales (muy muy cercano a Guaidó, eso no lo dicen) se entiende con Maduro, con Diosdado y con el gobierno. En consecuencia yo no entiendo cómo se puede ser “amigo y enemigo” al mismo tiempo del chavismo y de los Estados Unidos en su tutelaje y protección de Guaidó. ¿Cómo hace Rosales para desdoblarse en ese peligroso papel? Si juega a ser un “mata Hari” hecho hombre, tendría que ser en secreto y no públicamente. Yo más bien preguntaría ¿Quién está más “enchufao”: el que vive en un hotel cinco estrellas en Caracas de lunes a domingo, con camioneta blindada incluida, u otro que dice es perseguido y aparece por donde sea, con su familia, cuando sabemos que esta dictadura no perdona a quienes decide detener? Miren señores la política es lógica. Yo critico a Rosales su postura política, dudo volver a apoyarlo políticamente, no me gusta su respaldo a algunos diputados que siempre suenan en los “guisos”, ahora lo que sí sé, es que de “tonto” no va a morir y él no sería tan estúpido para arriesgar su relación con un hombre “Presidenciable” como Guaidó, muy a pesar de mis críticas. Ese comentario haría ver a Rosales como nuevamente enfrentado al Chavismo, tal como sucedió en el 2008, si mal no recuerdo.

Opinión