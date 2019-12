ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: La corrupción también dice presente en el Gobierno Interino

A menudo los laboratorios del centro de comunicaciones y de voluntad popular nos atacan en redes, acusándonos de solo señalar defectos en el sector opositor.

Bueno es aclarar. No me leen. He denunciado muchísimas veces al oficialismo y su gobierno. El problema es que ya no se preocupan por las denuncias en su contra y como el TSJ es sencillamente como si no existiera.

La preocupación principal de todo venezolano que quiere cambio es sacarlos del poder, para que una opción mejor llegue a manejar el Estado. Nos preguntamos ¿Realmente por qué esta gente ha durado tanto y por qué los que se identifican como oposición no han podido relevarlos?

Vale recalcar esto: Tenemos que empezar a definir lo que significa ser verdaderamente opositor y no aparecer identificado como uno, para otros fines.

Asimismo, se supone que quienes encabezan la lucha contra Maduro, no solo deben ser distintos, tienen que ser mejores. ¿Esto último se cumple?

El chavismo ha sido indudablemente más corrupto que la MUD y el G4. Lógico, tienen 21 años controlando el poder total. Imposible superarlos. Para medir además si históricamente estos 21 años son superiores a los 40, habría que hacer la conversión e indexación del valor del bolívar con el dólar, si queremos ser justos y tener una dimensión exacta del asunto. Cien mil bolívares del año 83 representan hoy absolutamente nada. Dejar un canal del estado sin equipos, sin nada, para montar un canal privado, en el año 89, hoy puede lucir sin importancia, ante lo sucedido en VTV, TELESUR, compra de circuitos, etcétera. Hasta portales de información se han comprado , tanto del gobierno como de la oposición. En los 40 quebraron bancos, hoy desaparecen el sistema financiero empezando por el BCV.

Mi defensa de la Cuarta es inmoral, como piensa la mayoría del pueblo: Es que ellos robaban pero hacían, había más calidad de vida, suele decirte la gente.

La inversión de valores en este falso proceso revolucionario es total. “Hacer negocios con un enchufao, pudiera ser el sueño de muchos en la oposición”. Es dinero “easy”.

Ahora entendemos la profundidad de aquel pensamiento adeco: “A mí no me den, pónganme donde hay”.

Es que no hay nada más parecido a AD y COPEI que el chavismo y es lógico porque en este país o eras una cosa o eras otra, no había otras opciones. José Vicente representaba una izquierda que se arreglaba (aún lo hace) con los caciques de ambas fuerzas.

LA CORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA ETERNO, MILENARIO.

Entre los diez mandamientos de vida que Dios nos señala a los cristianos, dos de estos están íntimamente vinculados con el respeto a lo ajeno, a saber: No robarás (mandamiento séptimo) y No codiciarás los bienes ajenos (decimo).

No es nuevo el tema. Casi congénito en la sociedad y aumenta en todo el planeta. Veremos más adelante, que el problema de la corrupción no está asociado con la existencia de una mayor o menor riqueza nacional por cuanto, países como Haití, que destacan entre los más pobres y con menor desarrollo humano, presenta un alto grado de corrupción.

Arturo Uslar Pietri, declaraba: “Nadie duda de que existe la corrupción, pero no tenemos el valor de sancionarla. Y no tenemos el valor porque todos somos parte de esa tolerancia” (Centro Gumilla, 1982).

Siempre cito en mis intervención en los medios, aquello que decía Bolívar “El talento sin probidad es un azote” y abogo, porque la opinión pública, imponga a los honestos.

Es en muchas ocasiones un problema de familia. Dos personajes vinculados al gobierno interino, quizá fue lo que observaron en sus padres. Recuerdo uno, con el cual alguien de mi familia esta medio emparentada, cuyo hijo no recibió el beneficio de una beca para el exterior al no “contribuir” con el funcionario y otro cuyo padre, apoyado en el cargo de su madre, presionaba a empresarios en la Costa Oriental para su beneficio personal.

Las medidas tomadas por Guaidó para combatirla son importantes y muy incompletas. Simplemente retóricas, parte de un ensayo de un discurso aprendido de sus mentores principales vinculados a un pasado de corrupción.

¿Van solamente a pagar los platos rotos de este parapléjico gobierno, los diputados?

Guaidó no es sincero, no habla con la verdad. Él si sabía perfectamente lo que pasaba. El llegó allí impuesto por Leopoldo López. No era y aún no lo es ningún buen orador o “piquito”, no realizó ninguna ejecutoria que lo distinguiera del montón, solo la circunstancia y el capricho de un hombre, que vistos sus actos casi raya en la sociopatía: Leopoldo López. Aunque Leopoldo lo coloca por no representar peligro. No contaba con la astucia de Ramos Allup y de Rosales. Y miren que yo como muchos admiré y seguí sus ideas, las que yo creía. Dude siempre de su aparición, justa para empequeñecer la sombra de Capriles, luego no le preste atención a eso y lo creí, hasta que sucedió el triste testimonio de su cárcel. Gritaba que lo maltrataban, que no veía a Lilian y salió más “gordo” y su esposa embarazada. Como lo sucedido el 30 Abril, nadie nunca lo ha explicado. Hubo otros hechos relacionados con la ahora exiliada Lilian que tampoco encuentran explicación.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Queremos cambiar este gobierno ineficiente por uno distinto, por uno mejor. Uno que respete la libertad, las leyes y la constitución. Entonces sucede que los autodesignados “alternativa”, no han ejercido el poder y ya tienen varios casos de corrupción por muchos millones de dólares, disfrutan las mieles de amistades delictivas que se han usufructuado el dinero público impúdicamente, hacen gala de abusos y amenazas a medios, etcétera y es donde me pregunto ¿ESTOS SON LOS QUE QUIEREN ASUMIR EL PODER? ¿VAMOS A SACAR UN GOBIERNO CORRUPTO PARA INGRESAR OTRO IGUAL, no quiero creer que peor?

Perdonen los enviados a atacarme: Yo no me “calo” eso de que lo importante es salir de Maduro. Eso es válido siempre que sea para mejor. Lo decían con CAP y llegó Chávez.

Hasta el presente Guaidó no me convence y todo lo que he dicho desde el 5 de enero hasta la fecha se ha cumplido y en análisis lo que vale son los hechos, no las cifras y argumentos huecos. No controla el parlamento ¿Podrá manejar el país?

CARACAS

Se alarman algunos medios por los ataques de un diputado. Señores, aquí hay portales comprados y manejados por negociantes de la oposición que te censuran, no te publican, sencillamente porque denunciaste a un “delincuente” de Voluntad Popular, por ejemplo. También lo hace otro portal de Primero Justicia, cuando se criticó a Capriles. ¿De qué nos ufanamos? ¿Respeto, tolerancia, amplitud? Este líder cesado de sus funciones políticas vía twitter me amenazó para cuando ellos sean gobierno. Estas situaciones las conoce a perfección el Jefe de Prensa de Guaidó. Y no pasa nada.

LLAMADO

Mi invitación es muy simple. Debemos corregir, de verdad. Construir una autentica línea de oposición que sea alternativa de Gobierno, si realmente queremos acabar con la dictadura que nos gobierna. No doy nombres.

SE PRENDIÓ EL VENTILADOR

José Brito y Williams Barrientos, prometen mañana denunciar al verdadero corrupto. No confió en ellos. Seguramente Borges y Rosales, los llamaran y alguna consolación le asomarán para calmar sus ímpetus.

Los adecos se alegran porque ninguno de ellos aparece. Yo agregaría: Ninguno aparece firmando ahora como dice el Evangelio de Juan (Cap.8 versículo 7) “el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”. Lo que ocurre es que hay unos más inteligentes que otros y parafraseando al difunto personaje de la Rochela “El hermano coco”, dicen como él: “Yo no toco ese cochino dinero…lo gasto”. No firmar no necesariamente te exonera de responsabilidad, hasta pueden no aparecer en la foto. En el parlamento se conocen todos y saben de los onerosos gastos de unos y de otros u otras.

LA TRANSICIÓN TIENE UN NOMBRE

Del evento de Colombia, opacado por este más cercano a la capital Caracas, aparece un nombre: Humberto Calderón. Las múltiples estrategias de los Guaidolovers, le dieron el justo papel llamado a cumplir, por una sociedad que empieza a mostrar asco por lo observado en el parlamento nacional y sus alrededores.

Humberto Calderón ha sido designado por el propio Guaidó, como el hombre idóneo para la transición. Su discurso se encontró perfectamente con el inconsciente colectivo venezolano, aunque aún faltan ataques en su contra. En el Centro de Comunicaciones y en el G4 no haya que librito escudriñar. Siguiendo las enseñanzas de Goebbels le revisaran el árbol genealógico y hasta la sangre. En su contra quizá el elemento de mayor peso es el haber tardado en reaccionar.

Es que no cuidan los detalles. Esas hojas, sin sello, sin firma, que a través de un desconocido portal y de una desconocida periodista, tuitiada por otra de fama, cosa que nunca hace con quien no compita con ella en número de seguidores, hizo de esa denuncia una burda estrategia.

QUÉ PUEDE PASAR EN ENERO

Un posible escenario. Si la ola sigue y se convierte en Tsunami, Guaidó ira al sacrificio por el “bien de la causa”. No se entristezcan porque desprotegido no quedará. En su lugar, surgirá un outsider: El líder histórico que últimamente se ve más histérico. Esa siempre ha sido la jugada y Guaidó en el fondo lo sabía. Repito desamparado no queda. No descarto hasta que pueda ser, lo que siempre ha sido, candidato. Sigue puntuando encuesta, aunque el descenso se acelera.

LOS MILAGROS EXISTEN

Ciertamente. Aún hay gente esperando por Guaidó. Lo que pudo haber sido y no fue. El gobierno de Estados Unidos pudiera sorprender con un balde de agua fría a la oposición y no precisamente por una intervención militar.

Tres grandes salieron del entorno: Haussman, Tamara Sujú y ahora Calderón. Mañana podría ser el propio quien sale.

ESTE NO ES EL FINAL

Tampoco es el principio. La ruta luce empinada pero no imposible de subir.

La oposición a pesar de estos conflictos está obligada a reunirse, sin exclusión y predominio de nadie. Una Cumbre es necesaria para confrontarse. Tensión y salir sin fricción. Ese ha debido ser el primer reto. El interés desmesurado por el vil metal de un sector lo ha impedido. La opinión debe rechazar cualquier intento de ocultar o de no ser transparente.

En medio de esta tormenta, la oposición debe jugar a ser útil. Inconcebible que se niegue la aprobación de un crédito para el problema eléctrico, que manejara directamente la ONU y que la mezquindad de una fracción se imponga. Los embajadores como Vecchio siguen en su agenda de negocios y no de preocupación por los venezolanos que huyendo se refugian en Estados Unidos, igual en otros países.

La gente, y es la gran falla de Guaidó, quiere hechos, tangibles, dentro de Venezuela y no palabras.

