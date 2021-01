Angel Monagas en Caiga quién Caiga: La Era del chavismo sin Chávez y Oposición sin opositores

Definir lo que ocurre en Venezuela no es tan simple. El análisis debe incluir variantes, hasta de órdenes sociológicas y sicológicas, sin excluir el problema político, económico, entre otros.

En política el poder se impone a la razón.

La coherencia es fundamental. La política es pariente del derecho y este requiere de lógica. Decir una cosa hoy y hacer otra mañana, es una inmoralidad, tratándose de la tragedia que vive el pueblo venezolano.

Chávez, aisladamente de sus obsesiones y comportamiento psicótico, casi demencial en muchas ocasiones, era un líder, en el concepto latinoamericano, no en el ámbito gerencial moderno.

Siempre movió multitudes. Lloraban por él, pasaban hambre por él pero votaban por él. Le creyeron. Cómo decía el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, en su obra Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

No obstante sus resentimientos, producto de sus traumáticas experiencias infantiles, estuvo rodeado de límites que pocas veces rebasaba. Respetaba o sencillamente se hacía el desentendido.

No así sus condiscípulos. Sus llamados “hijos”. Ellos dentro de su singularidad marcaron desde el principio diferencias.

No era igual hablar con Nicolás, con Diosdado, que con Chávez mismo.

A sus hijos les llegó el poder en cascada..

Chávez era un animal político. gustaba de las buenas compañías femeninas. Fumaba mucho y tomaba café en demasía pero muy poco ingería licor. Solo lo divertía, lo entretenía, la política. Tener poder y ejercerlo.

Lamentable no lo uso para transformar. Para cambiar una nación que desde hace años esperaba un mesías. El dictador o militar necesario, aseguraban muchos.

Hoy el panorama es otro. Sus hijos no son Chávez. No copiaron lo poco bueno. Solo desarrollaron el “maquiavelismo”, “el resentimiento”, de un Hugo perseguido hasta su tumba y más allá por los demonios.

José Vicente era una suerte de dique de contención de muchos de ellos. Hoy también acompaña a Chávez, a Fidel, donde ellos estén.

Entramos en la Era del chavismo sin Chávez. Cada uno de sus hijos domina una parcela, un sector..

El Chavismo sin Chávez, diferente a su padre, cumple lo que asegura. No perdona. Hace seguimiento.

La oposición política versión MUD-G4 está dedicada a lo mismo que ha hecho estos veintiún años.

No descifra el tablero de ajedrez, ni proyecta las jugadas. Quizá sí pero no las prioriza.

Es una oposición política sin opositores auténticos.

Todo indica que en Venezuela se han perdido dos (2) generaciones políticas, vale mencionar, muy jóvenes e insólitamente con iguales o peores vicios que las anteriores.

Urge a la contemporaneidad política emerger y poder enfrentar a este CHAVISMO SIN CHÁVEZ.

FALSA PERSPECTIVA

No han entendido que el chavismo no es una corriente de pensamiento, ni ideología y en consecuencia menos un partido político,Muchos creyeron que muerto Chávez, desapareció el chavismo, se vendría abajo como un castillo de naipes.

Es una organización, carente de todo lo anterior, bien disfrazada y bajo la égida castro comunista. Su fin es mantener el poder para disfrutar los privilegios.

Su interés no es ser popular, ni contar con las mayorías. Con una variable, fraccionada la oposición el PSUV es el primer partido del país. Su juego ha sido ese y factores endógenos en la MUD-G4 han sido complacientes.

El chavismo es más una religión tipo radicalismo musulmán, trabaja con las emociones, porque el voto es fundamentalmente una expresión cargada fuertemente de sentimientos.

¿PELIGRA ESTE CHAVISMO SIN CHÁVEZ?

Ciertamente que sí. El gran problema es que no hay quien articule ese escenario y lo trabaje con constancia. En su lugar se sigue subestimando a Nicolás.

En su obra El chavismo sin Chávez: la deriva de un populismo sin carisma de Nelly Arenas se comenta: cito “Un focus group realizado en una barriada de Caracas, a principios de 2015, recoge los siguientes testimonios: Tengo una corazonada de que este país va a cambiar pues son tantas cosas que están pasando las personas que ya estamos al borde de la locura; ya no se consiguen los alimentos (…) hay muchas madres que tienen niños pequeños y no consiguen los pañales, la leche. (…) Hay un odio contra este gobierno que hay ahora… Hay mucha gente que está despertando porque Maduro no está haciendo nada bueno. Me arrepiento de haber votado por Maduro”. Subrayado nuestro.

Cuando observamos a Jorge Rodríguez asistiendo por primera vez en muchos años, a una reunión de Fedecamaras, es notorio que la preocupación es real.

Jorge Rodríguez sabe que el tema económico es lo único que puede impedir un desenlace fatal a corto plazo.

De lo contrario, deberán aceptar a rajatabla la propuesta de Biden: Convocar elecciones libres, con otro CNE, Maduro podrá participar, habrá observación sería, incluidos el gobierno de EEUU y a cambio, resolverán el tema de las sanciones.

El Chavismo sin Chávez manda, sin embargo, de sus nuevas relaciones, depende el futuro. Incluso más que de la propia oposición política representada en la MUD-G4.

¿NO AL 6D PARLAMENTARIO SI A LA FECHA DE ELECCIONES REGIONALES?

Ramos Allups pide ahora pensar “cabeza fría” en ir a elecciones.Inexplicablemente dentro de lo que queda de la MUD-G4, un 9 o 10% a lo sumo del electorado, hay muchos que en pleno velorio asoman sus apetencias. Increíble a donde llega el nivel de contradicción e incoherencia de esta gente.

Lo expresado por Ramos Allup, quien habló de tener la “cabeza fría” para decidir pareciera una afirmación. Lo bautizamos como aquel viejo personaje de la serie Batman, Mister Frío. ¿No tenían “fría la cabeza” para el 6D? Cuál es el argumento.

El mayor zorro de la política venezolana, habla con una moral partidista muy cuestionada. Pareciera que en AD no hay más nadie. Tiene más de 30 años sin hacer elecciones, sin renovar liderazgos y pretende dar lecciones. Reconozco que inteligente si es, claro proporcional a su ambición, a sus triquiñuelas. Lo del pariente procesado en Estados Unidos lo tiene de mal humor.

Sus palabras desató una carrera nacional, donde cada quien según sus apetencias, arma sus cuadros.

ÚLTIMA HORA

Ahora estoy más convencido que, detrás de la jugada de Bernabé está el hombre del mechón blanco. Mucho más cuando me entero que la SENTENCIA REGRESANDOLE LOS SÍMBOLOS Y EL PARTIDO AD a Ramos Allup ya está lista. Por eso en una reunión lo dejó entrever. Con el agregado de que en la sentencia Bernabé es ratificado como Secretario de Organización.

ZULIA

Como de todo hay en la Viña del señor, otro que sale de la tumba, donde ya está enterrado, con novenario incluido es José Sánchez “Mazuco”. Mucho más “kiluo” por cierto. El comisario debe dedicarse a otras cosas y buscar nuevos horizontes. En todo caso, aunque yo no creo en esas elecciones ni en las del 6D, busque ser concejal. Tiene más oportunidad allí, con su partido PAZ.El primero en dar un paso al frente es el “tristón” Enrique Márquez. Con un carisma que solo le permitiría ganar el segundo lugar de una junta de condominio (y pudiera perder) anuncia su apetencia. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Sus méritos? Al menos Eliseo Fermín y José Luis Pirela nos entretienen con sus “videítos”. Enrique Márquez ni siquiera eso. Bueno es posible que como campaña reparta medicinas, porque de eso tiene buenos ingresos. No sabemos. A mi juicio, Enrique no es loco y sabe que su tiempo ya pasó, no es nuevo, él es globo de ensayo para medir. Que él agarre los golpes, la carga negativa de una dirigencia que ha perdido el norte.

Manuel Rosales hasta donde tengo conocimiento, a pesar de que muchos lo lanzan, él responde que no es el momento de aspiraciones.

¿Eso podría cambiar? La política es el arte de lo posible.De Voluntad Popular, Eduardo Vale nunca ha dejado de aspirar. Si PJ, entra en el acuerdo, aunque lo veo difícil, pudiera Pablo Pérez aspirar por San Francisco, pues no quiere pelear con su jefe político Guanipa, la de Maracaibo. Gustavo Fernández tiene el “chopo montado”, prefiere no hablar para contradecirse. De haber participación insistiría en San Francisco. José Luis Pirela, tendría que regresar de Colombia y seguramente podría esperar. Él nunca ha entendido que los votos que sacó para diputados, eran prestados. Lo cierto es que también hace sus cálculos.

CASO PRIETO

Reverol tiene buena oportunidad, sin embargo su verbo es débil, aunque el tipo en las operaciones se desenvuelva muy bien. Muchos en el chavismo regional lo dan como un hecho su candidatura.

Muchos amigos columnistas se siguen equivocando. Omar Prieto sigue teniendo la primera opción para repetir. Una simple razón, está en el poder. Haciendo política, no carece de herramientas.

Ha fallado el entorno. Sus informaciones son aburridas, no aportan nada nuevo pero el personaje tiene buen verbo, y en el campo de batalla, en el enfrentamiento “person to person”, les gana a todos.

Willy Casanova prefiere consolidar su gestión…

Puede haber un “gallo tapao”, una suerte de outsider. El problema es que en el chavismo las evaluaciones son distintas al resto de los partidos.

Una comisión decidirá y veremos quien tiene más amigos.

NUEVA ESPARTA

Se le puso la arepa cuadrada al inefable Alfredo Díaz. Quien nunca debió ser Gobernador y creo que tampoco, Alcalde. Su gestión es como la de Cardenales de Lara en esta serie final: Cuatro veces (años) perdidos. Morel Rodríguez, querido por opositores y chavistas, lo tiene de cabeza. Su candidatura ha levantado muertos como Jesús con Lazaro. Incluidas las bases chavistas que le dicen a uno “el único opositor por el cual si voto”. Morel pide elecciones transparentes. Si las dirige Bernabé todo sería una cumbre borrascosa.

¿Y QUÉ PASÓ CON LA CONSULTA?

Todo este escenario demuestra que la enterraron, antes de morir. Dinero y esfuerzo perdido, aunque realmente solo fue una distracción del Alto Cogollo G4.

Conclusión

Para la oposición MUD-G4 el nivel de dificultad es muy alto. Abandonaron a la gente, sus problemas. La mayoría desapareció. Si no me cree haga una encuesta entre sus amigos y familiares, y pregunte por sus nombres. Así de simple.

Guaidó sigue en caída libre, con todo y el apoyo de la máxima potencia. Además de República Dominicana y Alemania, otros países sucumbirán en lo mismo.

El país es gobernado por un Chavismo sin Chávez y una oposición sin opositores

