ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: La Operacion Gedeón y la situación nacional

No hemos terminado de entender lo que ocurrió en Macuto Estado Vargas, para amanecer el domingo 3 de mayo.

Lo que puedo decir es que hay dos engañados: El pueblo y el gobierno chavista.

La operación GEDEON. ¿Era una operación de qué? De confrontación, no creo. Quizá un señuelo. Quizá un modo de incitar, de convencer o promover a los oficiales verdaderamente patriotas de ejercer su deber de policía constitucional. Detuvieron un grupo de manera tan “infantil”, ¿Sería solo para distraer?

La pregunta es ¿Cuantos lograron entrar? Inteligencia de Colombia y Estados Unidos sabían de los eventos, ¿por qué no los impidieron? Lógico el deber es negar cualesquier participación.

Cliver fue el cerebro. Omaña fue otro papel. Si eran dobles agentes las consecuencias serán terribles.

El diputado Hernán Alemán, para el momento de hacer esta columna desmentía al Presidente Maduro y seguía muy tranquilo en Colombia.

Entiendo a Guaidó al desconocer su autoría. No debió ni siquiera hablar.

JJ Rendón confirma existencia del contrato con la empresa de USA y aun suponiendo que no firmón, Guaidó debió tener conocimiento de lo hecho por uno de sus principales asesores.

Se reivindica Patricia Poleo y las pruebas presentadas

De Colombia me dicen: GEDEÓN No ha terminado. Antes de 15 días sabremos más.

El problema para Guaidó, son las dos cartas que en el póker político tiene ahora Nicolás. Esa situación hace cambiar a un negociante como Trump.

La crisis de Teherán hizo perder a un buen presidente como Jimmy Carter. La explosión de un tren por los etarras, se llevó otro buen presidente como Aznar. Con resultados de triunfo casi en sus bolsillos.

¿Pudiera negociar Trump? Pudiera también no hacerlo. Él no es un político de escuela. Esos dos ciudadanos pueden lograr su abstención o precipitar su acción si algo les pasa.

Compren cotufas…

ZULIA

Por declaración del propio Gobernador Omar Prieto durante la rueda de prensa del lunes 4 de mayo 2020, nos enteramos que el General Motta Domínguez, prohibio la entrada a las instalaciones de CORPOELECT, de funcionarios del estado, incluido el primer mandatario regional. ¿Por qué espero tanto para decirlo? Igual agradezco sus respuestas, cada vez que se producen las ruedas de Prensa. En los últimos 40 años no había visto un esfuerzo comunicacional gubernamental de esa naturaleza. Lo que más me agrada es lo molestia que causa mi presencia. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Ustedes son chavistas, como me dijo el gobernador, yo soy liberal, no capitalista como me dijo el mandatario regional. Soy creyente en una teoría política donde se promueve la libertad y se socialice el capital.

MEMORIAS DE UN MARABINO

MARACAIBO ha cambiado. No pretendo decir que está bien y es fácil para muchos desde afuera hacer análisis pesimistas. No es la queremos pero al menos vemos un esfuerzo, con fallas y errores. Recordemos que solo se equivoca el que hace. Me he topado con muchos opositores radicales opinando sobre el Alcalde Willy Casanova. Para ellos, al menos entendió que la mejor trampa es hacer gestión. Hablar claro. Hay elementos a su favor y en su contra dentro del chavismo. Como ciudadano nunca apuesto a la derrota. Hasta donde pueda intentare aportar, con críticas y recomendaciones. Qué le presten o no atención es otra cosa. Algunos me dicen es “que esta gente solo vino a hacer dinero” y yo debo ser honesto, ¿De las gestiones anteriores, pueden justificar sus riquezas actuales, muchas disfrutadas en el exterior? Pregunto.

Si Maracaibo hubiese tenido gobiernos buenos, no confrontaríamos muchos de los problemas actuales: crecimiento urbano desordenado, negocios en cualquier sitio, la cultura del cuanto hay pa’ eso, etc. Carlos Alaimo, empresario zuliano, suele repetirlo.

Evaluación a conciencia.

Aquí vendieron calles de servicios para negocios, en complicidad con jueces y políticos, centros comerciales y edificios a las orillas del lago, cerrando la ventilación natural de una ciudad, ¿Cuánto dinero dejo la vía a los Háticos y nunca mejoro? ¿Cuántos lejos de disminuirlas aumentaron las mafias en los mercados públicos? ¿Qué administración dejo vías sin concluir como la que está viniendo de la circunvalación 1 y ningún dirigente del partido de gobierno en ese momento dijo algo? ¿Por qué el primer tramo del metro no se hizo en las vías más congestionadas y de mayor circulación y se construyó donde menos se necesitaba? De allí salieron haciendas y mansiones cerca del Colegio Los Robles. ¿Cuántos hicieron negocios comprando camiones compactadores de basura, equipos para una cosa que solo enriqueció las arcas de “connotados empresarios”, denominados “salserines”, el negocio de las patrullas, de las pistolas, y pare usted de contar?

Como vendieron nuestros terrenos ejidos a precio de gallina flaca y luego nacieron grandes urbanizaciones y hasta universidades. Como en el sector urbanístico gracias a la sedimentación del lago crecieron parcelamientos costosos.

En otro sector del norte, con un nombre muy “miamero”, construyeron sobre una cañada de aguas servidas y los vecinos tuvieron que soportar vivir con esos “olores”.

Así compraron muchos terrenos en el noroeste de la ciudad.

Las nuevas generaciones deben conocer eso para que no se repita y para que no nos den lecciones de moral, quienes no tienen.

Lamentable que eso se repitió desde el poder nacional, cuando muchos votaron por Chávez. Ese legado nunca existió. La familia Chávez no es ejemplo. Todavía tienen la oportunidad los muchos o pocos decentes del chavismo, de hacerlo realidad.

Mencionó algunas. Ese es el pasado que no queremos que vuelva.

Señores este es un país donde se hicieron negocios comprando medios de comunicación y concesiones de radio y tv. En toda Venezuela hay hechos similares. Caracas, Maracay, hasta Carora en el estado Lara, tiene historias terribles.

Esta es una nación que hasta para ser miembro de un connotado club, se vendían asambleas de miembros para lograr la aceptación. En dólares y en euros.

Es parte quizá de que fuimos conquistados por lo peor de España: presos, aventureros, etc.

Responsables muchos. Incluido yo en muchos de ellos por callar y no insistir.

Memorias de un ciudadano y faltan otras…

Hoy el Alcalde Casanova enfrenta un reto terrible con lo que hizo en la curva. Ninguno de nuestros Alcaldes y alcaldesas en el pasado, lo hizo. Varias veces plantee en gestiones pasadas hacerlo, disminuir las desigualdades sociales. ¿No se pudo o no se quiso? ¿Debe o no reconocerse ese esfuerzo?

Es evidente que hay intereses. Muchos círculos crecieron alrededor de todos los gobernadores y alcaldes.

Se hicieron “trillonarios”. Eso es pasado y sería inoficioso buscar y juzgar culpables.

El Alcalde Casanova y otros tienen la oportunidad de hacer lo que otros, con más títulos y más “abolengo” nunca hicieron.

Como dice el juramentogeque hizo al tomar posesión: “Si así lo hicieres que Dios y la Patria os lo premien, sino que os lo demanden”.

CATATUMBO

Siempre conversamos con el Ingeniero Ariza, Alcalde de este Municipio. Lo que ocurre en el interior del estado, así como criticamos al centralismo caraqueño, existe uno «marabino». Ariza, hace un duro esfuerzo para continuar en batalla contra el coronavirus, con el tema de la alimentación y atender además el tema político. No es fácil.

La opinión pública tiene la palabra.