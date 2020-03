ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Las preguntas molestas a la falsa oposición MUD-G4

Los que vivimos en Venezuela, todos los días nos hacemos las mismas preguntas: ¿Hacia dónde vamos? Ya sabemos que “bien”, no es. ¿Esto tiene solución? ¿El actual liderazgo político de la oposición, podrá, más allá del discurso y de las “marchitas” hacer algo? ¿Donald Trump ofreció “villas y castillos” y hasta el presente nada que ver? No vemos a los marines, solo observamos “sanciones y más sanciones”, contra una población que tiene como mayor sanción ser gobernado por Nicolás Maduro y su castrocomunismo. Es él que manda territorialmente dentro de Venezuela. El otro, muchas giras, muchos homenajes, aplausos y reconocimientos, no manda ni dentro de su oficina porque hasta se la “arrebataron”. ¿Tienen futuro nuestros hijos en esta tierra, distinto al que tienen por más de sesenta años los residentes en la isla de Cuba? ¿Qué vejez me espera aquí? ¿Vale la pena quedarse y seguir observando a un gobierno y a una dirigencia opositora cada vez más rica, más acomodada, salvo raras excepciones, viajando, “dialogando”, “negociando”? ¿Qué podemos hacer? ¿Conformarnos? ¿Acostumbrarnos? Sobrevivimos muchas veces haciendo mutis, callando. Algunas veces no aguantamos y explotamos. El remate: Ahora como si fueran pocas las plagas que hemos aguantado, las enfermedades desaparecidas que aquí han vuelto a diezmar la salud, viene el CORONAVIRUS… Y entonces en lugar de soluciones rápidas, Trump bajo el coro de una oposición imprecisa e incoherente, nos anuncia un BLOQUEO NAVAL… ¿Hasta cuándo? Si ya no podemos viajar, ni comprar, ni vivir decentemente, ¿Qué más bloqueo? ¿De verdad creen que estos “especímenes” se rendirán ante un bloqueo? Vea el ejemplo de las cucarachas y su capacidad de adaptación hasta en una guerra nuclear. ¿Por qué la comunidad internacional no resuelve esto de una buena vez? ¿Ir a una elección parlamentaria “porque por fuera no podemos quedar”? Los venezolanos de a pie, la verdadera oposición popular y no ese menos del 10% electoral que representa la MUD, G4 , Comando Unificado, desde hace mucho estamos “POR FUERA”, como la “guayabera maracucha” (La andina va por dentro, se la vi al ex gobernador Cesar Pérez Vivas ) ¿Qué diferencia ha sido para usted, para mí, desde el punto de vista material, el triunfo de la oposición en el 2015? ¿Cambio o mejoro su calidad de vida con Guaidó proclamándose “Presidente encargado”? Seamos sinceros. Crudos en el análisis. Ramos Allup, Rosales, Guanipa, López, ¿Hacen colas por gasolina? ¿Sufren para comprar en el supermercado o en el mercado? ¿Tienen o no los tres golpes de comida? ¿Usan los hospitales públicos? Los enchufaos y los chavistas de arriba, ¿Son los únicos excluidos del padecimiento nacional? ¿Usan el metro, las perreras, caminan porque no tienen como pagar el transporte? ¿Pasan sus vacaciones en las playas populares de la Guaira, o se van como cualquier zuliano a la plaza de la Puerta en Trujillo? Por cierto cada vez menos… ¿Tienen un “potecito” como celular? ¿Sufren buscando ofertas de ropa, de comida, o alguna posibilidad de una miserable cajita clap? Quizá por eso la oposición no ha podido. A diferencia de otras oposiciones históricas, solo una pequeña parte de ella ha experimentado la crisis, la represión. Los nuestros, a la menor miradita corren a una “embajada”, se fugan por la frontera y otros para mayor escándalo se regresan con “pasaporte diplomático”. ¡Ah! ¿El chavista soy yo, porque lo digo? Debo callarlo y esperar que se vaya la dictadura, para que llegue otra, parte de la misma que conspiró en 1992 para que viniera el charlatán de Chávez… Parafraseando al desaparecido Peruchoconde “no me jo…ra nada el enfermo” Que haya comunicadores, analistas, que lo hagan gracias a la magia verde que desde Miami, les inyectan es otra cosa. Nos quejamos de una CENSURA en los medios y otros en sus portales y medios no permiten ni una medio critica de Guaidó ¿Cuál es el cambio? CARACAS ¿Hasta cuándo tendremos que soportar la tiranía senil de Ramos Allup? Él critica a los que no somos sus borregos, acusa, señala. No explica ¿Por qué teniendo orden de captura, al igual que Guanipa, Florido, Superlano y otros, no se la ejecutan? ¿Nunca ha sido contundente con el tema de Derwick, entre otros? Él, Ramos Allup, el sacro santo, que está más allá del cielo y del infierno, el conocedor absoluto de la verdad, desde el Topus Uranus, baja a la patética Asamblea Nacional y lanza sus velos de conocimientos, lo aplauden, lo alaban y así tiene más de 30 años, ahogando generación tras generación, en el glorioso partido Acción Democrática, que algún día espero reaccione. LO DE LUIS FLORIDO, es el mejor ejemplo del entendimiento que existe entre una parte de la oposición y el gobierno. Con descaro, con caradura, ni siquiera se inmuta. Monto un show para irse y regresa como “Pedro por su casa” y aparece al lado de Juan Guaidó. Espero que si en Un Nuevo Tiempo, existe algún dirigente sin miedo, capaz de enfrentar otra dictadura como la ejercida por Rosales, pida su expulsión. Jamás pensé en decirlo: Es asqueroso que ese señor ejerza alguna representación política. No guarda por decencia al menos las “apariencias”. Muchos diputados presos, otros perseguidos, allanados. Hasta el Jefe de Prensa de Guaidó el periodista Edward Rodríguez teme por su seguridad y la de su familia y este tipo Florido, va y viene a su antojo. ¿Cuál será su secreto? Peor aún, quiere volver a ser diputado y luego aspirar la Gobernación de Lara. Después preguntan ¿Por qué tiene el chavismo 21 años en el poder? CUBA ANUNCIA QUE YA FABRICÓ LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS Miguel Díaz, habla del “Interferon Alfa 2B” (IFNrec) según el Diario Granma. Sospechoso. ¿Esto le da certeza al fuerte comentario de que el Coronavirus fue un error de un laboratorio chino a los efectos? CUBA no produce ni agua. Lo que hace es remarcar y negociar. Esperaremos y seguramente alguien del régimen hará muchos dólares. Síguenos en twitter e instagram como @Angelmonagas. En FM Rumbera Network 98.7 de lunes a viernes a las 6am. GustosaRadio.com 8:30 am

En : Opinión