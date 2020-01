ÁNGEL MONAGAS en CAIGA QUIéN CAIGA: Lo que pocos se atreven a decir

Retando a la censura también existente dentro de los factores de oposición que controlan medios de comunicación, me atrevo a seguir siendo crítico y no conforme. Insisto en una opinión pública fuerte, “antipoder”, caiga quien caiga. Los ataques diarios no se hacen esperar. El chavismo a través de su tecnología de alta factura con los “Bots” y el G4-MUD-FA en menor inversión, con igual de contundencia con sus laboratorios.

Como señale en mi columna pasada, a pesar del show que evidentemente lo hubo de parte y parte, el gobierno perdió esa batalla. La violencia desmedida y la carencia de argumentos, terminó de sepultarlo.

Hemos visto un Guaidó con aparente actitud de cambio, de rectificación. No obstante esto es apenas el 2do round de una batalla que aún no termina y donde la dictadura, con el beneficio que tiene de ejercer el poder territorialmente, puede voltear en cualquier momento. La luz del escenario depende en gran parte de ellos.

Tomar físicamente la sede es importante. No comparto el argumento débil de Ramos Allup. En estrategia militar se le llama “Tomar la loma”. Desde allí tienes una perspectiva y el dominio del foro político, mucho más cuando los venezolanos somos de naturaleza “Santo Tomás” y nos gusta “ver para creer”.

Quedar fuera es correr el peligro de que en un mes, o menos, nadie recuerde su rostro. Me refiero a Juan Gerardo Guaidó.

En lo que si pudiera acompañar al originario del Camoruco valenciano, es que la causa no es la AN. Ella es un medio para lograr un objetivo: Liberar a Venezuela.

Me hubiese gustado observar el mismo empeño del guariqueño por otras causas durante el 2019: Aprobar el 187 CN, el TIAR, entre otros temas.

De hecho, al ver toda la fuerza que han puesto por ocupar la posesión del parlamento, recordé una lectura bíblica de dos mujeres que comparecieron ante el rey, disputándose la posesión de un niño vivo. «¡Este niño es mío!», gritó una. «¡No, el niño muerto es el tuyo!» contestó la otra. ¿Cómo podría el rey determinar quién era la verdadera madre? Salomón interrumpió el debate y le dijo a un guardia que tomara su espada y dividiera al niño vivo en dos. Al principio el soldado pensó que el rey estaba bromeando, pero Salomón miró con ira la indecisión del soldado. Lentamente este desenvainó su afilada y reluciente espada y avanzó hacia la mujer que sostenía el bebé. Rápidamente la verdadera madre se arrojó a los pies del rey y suplicó, «¡Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis!» Pero la otra mujer dijo, «Ni para mí ni para tí que lo partan». Entonces Salomón supo sin duda alguna, quién era la verdadera madre.

No se han dicho todas las verdades, igualmente se han manipulado hechos y argumentos. No comparto todos los criterios de mi amiga Patricia Poleo, empero en muchos de ellos acierta su análisis y postura. Aun estando equivocada, no es justa la campaña en su contra. La cuestión es ¿Somos o no distintos a los chavistas y en consecuencia toleramos la disidencia? No ocultemos el odio, el miedo ante la verdad, recurriendo al viejo argumento de la oportunidad.

ACCIONES

Estoy de acuerdo en la convocatoria hecha por Guaidó. Ahora bien, nuestro pueblo que sigue como el resto de Latinoamérica respondiendo positivamente al “mesianismo”, necesita ver un modelaje auténtico.

El gobierno juega al “enfriamiento”, al “entretenimiento”, para luego entre sombras y medianoche actuar.

Hay temores. Si el “guaidosismo” no hace primariamente músculo, en nada tendrá éxito. Bien lo decía el Gobernador de Mérida “pasar de la teoría a la práctica”.

Se necesita una representación de mayor altura y experiencia ante la ONU. Acudir a la comisión mundial del comercio y anular todo convenio con petroleras rusas y Cuba, denunciándolo a instancias internacionales.

Socorrer con eficiencia a los venezolanos detenidos por las autoridades migratorias en el extranjero.

Es urgente la apertura de varios frentes de batalla: Por los educadores y trabajadores de la educación, por la salud, médicos, enfermeras, hospitales.

Dentro de Venezuela, insertarse en el originario poder social. Cada diputado visitar las juntas de vecinos, de condominios, etc.

Reactivar la presencia en los organismos financieros: FMI, Banco Mundial, Wall Street, BID, BAF, Bancos Japoneses.

Es urgente encontrar a través de los expertos del planeta, alternativas tecnológicas para combatir el bloqueo del internet.

Repito a riesgo de seguir molestando, pregunto ¿Qué diferencia existe entre un diputado que se “transa” por un arreglo económico con Maduro y otro que se apodera y no puede explicar su nivel de vida desde que a través de ONG accede a las ayudas humanitarias? Señor Presidente Guaidó pregunte a los venezolanos en el extranjero. No eluda el tema. Agarre el toro por los cuernos, contra la corrupción y la ineficiencia.

LA HISTORIA ES CICLICA

De sabios es conocerla para no repetirla. Reviso el Libro Cómo Mueren Las Democracias por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt y encuentro una lectura que como dicen algunas películas “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”: “En cualquier democracia, los políticos afrontarán en algún momento arduos desafíos. La crisis económica, el descontento público creciente y el declive electoral de los principales partidos políticos pueden hacer que incluso los entendidos más experimentados cometan errores de juicio. Si aparece en escena un desconocido carismático y consigue popularidad desafiando al viejo orden establecido, los políticos del poder establecido sentirán tentaciones de incorporarlo a sus filas si tienen la sensación de estar perdiendo el control. Y si alguien de dentro del sistema rompe filas para acoger al recién llegado antes de que lo hagan sus adversarios, podrá utilizar la energía y la base de éste para superar tácticamente a sus pares. En tal caso, los políticos de la clase dirigente esperan poder encauzar también al advenedizo para que apoye sus programas. Este tipo de pacto con el diablo suele mutar en beneficio del advenedizo, pues las alianzas otorgan, a los recién llegados respetabilidad suficiente para convertirse en aspirantes legítimos al poder…”

El tema se refiere a las alianzas fatídicas, el que “entendió entendió…”

ESTADOS UNIDOS SI SE EQUIVOCA

Cada vez que uno toca el tema Guaidó, surgen los seguidores de los líderes históricos, que para mí repito, son más histéricos que otra cosa, diciendo: Guaidó es el hombre de los “gringos”, “todo está calculado”, “ellos saben lo que hacen”…

¿Hasta cuándo?

Vuelvo acudir a la historia

¿Es que acaso es la primera vez que EEUU se equivoca en la política internacional?

Mencionó algunos datos:

¿El dictador tirano Fidel Castro, contó o no con ayuda del “imperio mesmo”.?

Aclarando que cuando ellos (Gobierno de Estados Unidos) se hacen los “desentendidos” es porque “entienden muy bien”. Noriega, ¿Fue o no el resultado de su acción u omisión intencional?

¿El propio Osama Bin Laden, sus estudios, sus apoyos de donde surgieron primariamente?. ¿Por qué no detuvieron el avance de Chávez, amén del daño causado por Caldera?

Voy más atrás, ¿Su participación en la Segunda Guerra Mundial a destiempo fue consecuencia de un error, de un capricho o un avatar histórico?

Vale señalar una situación que en Venezuela se viene presentando desde hace un tiempo, con el aumento de la presencia árabe de corte musulmán, cito a Joseph Humire, quien es experto en seguridad global, especializado en amenazas trasnacionales en el hemisferio occidental: “La muerte del general Qassem Soleimani es más importante que la muerte de Osama Bin Laden. Era más poderoso de lo que la mayoría de la gente sabe. Un señor de la guerra iraní que controlaba docenas de organizaciones terroristas en todo el mundo. IRGC-QF tiene una presencia global y nuestros aliados, incluidos y especialmente en América Latina, deben estar en alerta. La presencia de QF fue especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua y Barbados, Surinam, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y el Área Tri-Fronteriza”.

Sígueme en twitter, periscope e instagram como @Angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6:00 am en Rumbera Network Fm 98.7 (Mcbo) y en www.gustosaradio.com a las 8:30 am Hora Venezuela.

ÁNGEL MONAGAS en CAIGA QUIéN CAIGA: Lo que pocos se atreven a decir was last modified: by

En : Opinión