ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: ¿Por dónde va el país y los políticos?

Queríamos saber, en cifras, por dónde va el país. No es que no tuviéramos percepción de lo que ocurre, por el contrario. Como los buenos médicos, al observar un cuadro, se hace un diagnóstico. No se le comenta al paciente, cosa que nosotros si hacemos. Se ordena realizar una serie de pruebas y luego se emite un criterio.

La medicina, a diferencia de la política, es una ciencia exacta, sometida a reglas y procedimientos certificados, estrictos. En mi campo no es así. Todo es posible en política y por eso es común escuchar 2+2 no es igual a 4.

A los efectos, conversamos con unos de los analistas y estudiosos de números mejores de Venezuela: Marcos Hernández de la empresa Hercon. Todos sus trabajos son productos de muestras muy precisas y determinadas, no de inventos e intereses como otros. Además Marcos las muestra, no son un secreto mejor guardado.

Aquí un resumen de nuestra conversación. Usted sacará sus propias conclusiones.

Fue en Caracas..

Pregunta 1. De acuerdo a tus estudios y análisis pudiera decirse que el país ¿Tiene o no tiene un líder? Respuesta: Según percepción país tiene dos. Guaidó con el 33.6% y Maduro 19.8%. Los NiNi 40% andan en busca no de un redentor sino de un líder político que resuelva el problema existencial de los venezolanos. Si existen estos dos liderazgos bien definidos.

Pregunta 2 ¿Quién es el líder del PSUV ¿Maduro, Diosdado u otro?

Respuesta: Nicolás Maduro aprieta tuercas a lo interno del PSUV y lidera el ranking de los revolucionarios con 41. % .

Pregunta 3 ¿Quién es el líder de la oposición?

Respuesta: El ranking de la oposición lo lidera Guaidó con un 39.1%. La gente aún lo ve como una opción dentro de un contexto político lleno de contradicciones.

Pregunta 4 ¿Cuando hablamos de líder de la oposición no necesariamente significa la mayoría del país, es decir, la oposición política de los partidos representa o se siente representada por la mayoría de los habitantes?

Respuesta: Cuando filtramos las respuestas entre los opositores. La oposición está dividida, según la percepción de los venezolanos. Si hablamos de manera cuantitativa la oposición del G4 representa el 40%, mientras la otra oposición que desea desplazar a la Mesa de Diálogo Nacional, sus números se mueven en un 11%. En el análisis complejo, la gente siente que la atomización en la oposición trae consecuencias negativas a la hora de conectar con la gente y sus problemas. La gente quiere soluciones concretas, incluso el 37.6% no tiene claro qué significan las medidas o sanciones tomadas por el gobierno de Trump.

Pregunta 5 ¿La ruta de Guaidó tiene futuro?

Respuesta: La ruta de Guaidó tendrá futuro, si convoca a todos los sectores que de alguna manera se alejaron por no ser tomados en cuenta. Los partidos solos no pueden resolver la crisis. Además, no se puede hablar de un pacto entre partido, sino entre la gente, iglesia, empresarios, universidades, sindicatos etc. La UNIDAD no se decreta, así existan las mejores intenciones. La Unidad se construye con trabajo, acciones, inclusiones y pensando en el todo y no en proyectos particulares. No deja de ser una alternativa válida para configurar una salida a la grave situación que viven los venezolanos.

Pregunta 6 ¿El país tiene una salida, una vía, de qué tipo?

Respuesta: Si tiene salida, todo tiene una solución. Solo que los timing de Guaidó no fueron bien aprovechados. Ahora hay que buscar nuevas salidas tal vez con caminos más largos. Pero, aquí la situación país requiere con urgencia una salida. A muchos no les gusta la palabra NEGOCIACIÓN. Sabemos la naturaleza humana y tóxica de quienes están dirigiendo el país. Hay que llegar a una negociación inmediata. No creo en invasiones o intervencionismo. Esto es un problema de todos los venezolanos. Las sanciones las sufren el 85% del pueblo.

Pregunta 7 ¿Que debiera hacerse para lograr avanzar en esa ruta trazada por Guaidó?

Respuesta: Guaidó tiene que concentrarse en sus actuaciones políticas, revisar discursos y equipos, repensar estrategias y tácticas y no dejarle todo a las estrategias exógenas. La UNIDAD de todos o de casi todos los líderes políticos, es lo más importante en este momento histórico, entender que hay que ceder y que no se imponga la soberbia por encima del bien común. Si se construye una propuesta de cambio creíble, apoyada con una narrativa de esperanza para el 2021 se pudiera avanzar en el tablero político con resultados positivos o lo que la mayoría de los venezolanos aspiran. ¡CAMBIO POLÍTICO YA!

Muchas gracias a Marcos Hernández. Coincidimos en las observaciones, más no en los números.

Compruebo que el trabajo de la oposición en 21 años de mal gobierno, en lugar de fortalecerla, la ha debilitado. Eso tiene una explicación clara y sencilla: Es necesario la entrega del testigo en esta carrera a nuevos actores, que no corran, sino que asuman. No como esa generación 2000, muchos de los cuales en lugar de ser alternativa política, han utilizado el poder para hacer grandes negocios.

Se reincide en la comisión de errores, no hay otra explicación posible.

Guaidó está en un debate shakesperiano SER O NO SER. Si decide lo segundo debe romper y demostrar su vocación de cambio auténtico, a menos que ya sea demasiado tarde.

Un grupo muy reducido de pensadores y analistas, estamos convencidos que no serán ni Maduro ni Guaidó.

Los “gringos” no se enamoran de nadie, bájense de la nube esos soñadores y si lo hacen, “quieren mucho, poquito y nada”.

Gane Biden o permanezca Trump, el juego será el mismo.

El tema de las sanciones sigue siendo el elemento dinamizador. De héroes a enemigos pueden terminar siendo los que lo promueven y de eso están muy claros los “demócratas”, Felipe González y otros de Europa.

El que quiera, o la que quiera besar, busque la boca y píntesela si es mujer para provocar el deseo, digo yo.

Ese juego de hacer de Donald Trump el nuevo Libertador de Venezuela, es peligroso y riesgoso y le resta autenticidad a la causa por la libertad.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

Maduro inició los cambios en el chavismo que él maneja y en el PSUV. ¿Cuántos se salvarán? Buena pregunta. Maduro busca un tratamiento con mejor clima.. De los actuales Gobernadores: 13 no van “pal baile” si hay 2021. De los Alcaldes solo el 38% repetirá como candidato, según estimaciones.

CARABOBO

Lacava no repetirá. Por lo menos no con el PSUV. ¿Qué hará? Prematuro anunciarlo.

MIRANDA

Héctor Rodríguez, será lo que él quiera aunque siempre hay un pero…

ZULIA

A Omar Prieto siguen subestimandolo cómo “político”. El Omar de hoy, no se parece en nada al de hace 3 o 4 años. Conoce el oficio, quizá su debilidad es no nutrirse de nuevo oxígeno.

Avanza en sus conversaciones con diferentes gremios y productores. Veremos.

Arias puede buscar diez mil explicaciones. Yo con todo respeto al Comandante 4F le doy una sola: Su entorno con raras excepciones, se dedicaron solo a hacer negocios. No hicieron la tarea política, no como debieron hacerla. Aún están frescas las noticias sobre “camaroneras, supermercados, restaurantes, manejo de materiales de viviendas, cuñados…” que mandaban más que él mismo, entre otros.

LOS PELIGROS DEL GOBERNADOR

Los milagros existen solo que en un buen baloncesto le siguen jugando “cazaWilly”. Cuando el recibe la pelota, el otro ya está arriba buscando encestar. Maduro puede como el nuevo DT del Barcelona, decidir un cambio total. Solo que tiene un precio que pagar.

Fidel Madroñero, con su comportamiento, se hizo el JEFE DE CAMPAÑA de Dimartino.. Se ganó el premio como el más odiado del Zulia y pensé que eso no era posible.

Fui uno de los pocos que advirtió quién era el “verdadero dueño” de Muerde La Carne. Siempre señalé que no era Fidel. El que fue citado como representante y liberado por el Ministerio Público es el señor Alejandro E***ler. Si es o no el verdadero dueño, no lo sé. En el caso de Sybaris el que aparece hasta dónde sé, cómo dueño es Nomar A**nte.

¿Por qué le “cayeron”?

Durante mucho tiempo ese y otros negocios que si son propiedad de cantantes y gente de la farándula, han desafiado la cuarentena. ¿Por qué ahora? ¿Venganza? Desconozco.

Algo sí tengo claro: La jugada del manager recibió una llamada al dugout del dueño del equipo desde Caracas. Eso no fue un capricho ni ninguna otra cosa.

Alcaldes chavistas

El Alcalde de Baralt Samuel Contreras da la batalla por mejorar la infraestructura hospitalaria del municipio, igualmente mantiene un constante recorrido por las distintas comunidades de la entidad llevando jornadas alimentarias y médicas a las mismas. Todo un caballero.

El Alcalde de Catatumbo Wilmer Ariza, se lanza con el sistema integrado de alimentación, para abaratar el costo de los alimentos y que los mismos lleguen al pueblo directamente, del productor al consumidor.

El Alcalde del Chivo (Francisco Javier Pulgar) Luis Urbina da cumplimiento a la palabra de suministrar Gasoil a los productores de plátano y eso para una región como esa, es muy bueno.

OPOSICIÓN

Los dos únicos partidos que se oyen en la calle son UNT y el Partido Centro Democrático.

Rosales desde Venezuela, suele aparecer en las redes y lo mismo desde Miami hace Carlos Alaimo, fijando posiciones más duras, más escrutadoras.

Voluntad Popular prácticamente desapareció gracias a la gestión de Lester Toledo, quien al mejor estilo del viejo liderazgo que dice él no representar, ha perseguido a todos los que se le oponen o los que él presume, sacan informaciones acerca de su despilfarro económico y de su séquito zuliano.

Primero Justicia, tampoco se escucha. Pareciera que de verdad Guanipa ha sido desplazado por el Tuto Márquez. Pablo Pérez lo observó solo dándole “me gusta” a los instagrams de sus amigos e igual Daniel Ponne, con una que otra denuncia sobre servicios públicos.

Muy disminuida la oposición política y mucho peor la impuesta por el TSJ. De esos no hay ninguna presencia.

Si un cuadro dibujara y expresara la situación política opositora sería un poster de la película LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ.

