Angel Monagas en Caiga quién Caiga: Primero encontremos el túnel después la luz..

Los seres humanos cada vez que atravesamos una situación, buscamos una manera de graficar lo que vivimos y lo que queremos. La frase ver “luz al final del túnel”, describe perfectamente la inquietud de una persona ante las adversidades. También se suele asociar esta frase, a aquellos momentos que estamos entre la vida y la muerte.

Un momento esperanzador y en el que cabe ciertamente pensar que se pueda salir pronto de un problema.

Hace unos dos días me lo escribió en un mensaje, el editor de un portal web con quien a veces converso.

Los venezolanos estamos así: Esperando ver la luz al final del túnel. De paso, aunque parezca un sarcasmo, tampoco hay luz (eléctrica) en el 70% del país por lo menos.

Y es que nuestros problemas tienen como génesis lo político.

Mientras no resolvamos ese conflicto, no habrá manera de resolver el resto de nuestras angustias.

Quienes pueden hacerlo son los políticos. Lo triste es que en Venezuela, los llamados a resolver se han convertido en parte del problema, del impedimento para avanzar, para reconstruir la Venezuela que soñamos aún antes de la llegada al poder, del mayor destructor nacional, peor que la gripe española, que el covid-19: Hugo Chávez y su camarilla.

Fue una bomba de neutrones que sacudió al país. Sin usar fuego ni metralla. Cambió las mentes de los incautos que le creyeron y llegaron al poder para ser expertos en ser muy buenos para hacer lo malo y muy malos para hacer lo bueno.

Los venezolanos en esta coyuntura, necesitamos primero encontrar el túnel y luego por añadidura hallar la luz…

Una buena manera de entender nuestra situación es lo ocurrido en los que debieran ser la alternativa de poder, la oposición MUD, Frente Amplio y G4, en paralelo con el imaginario interno conocido como “interinato”.

El Presidente de un novísimo partido, PCD, Partido Centro Democrático, en días pasados se dirigió a Juan Guaidó, quien por cierto nunca le ha respondido, no sé si por desdén, o por la molestia que puede causarle. Anteriormente también le ha requerido implementaciones de ayudas a los enfermos, al personal de salud, etcétera.

Su carta, es una muestra de la realidad que rodea la periferia de la MUD, del G4, del Frente amplio y el interinato:

“Estimado ciudadano

Juan Guaidó

El documento que sale a la luz pública en el día de ayer (sobre la reconfiguración de la alianza) es la expresión más ejemplarizante de la “MISERIA HUMANA”. que gira alrededor del G4.

Les falta grandeza ante los tiempos que está atravesando nuestra Nación y el sufrimiento de nuestra gente.

Uds. no buscan la “UNIDAD”, Uds. tienen “secuestrada” la misma.

Por Uds. jamás saldremos de este régimen que representa el peor modelo del mundo.

El Partido Centro Democrático -PCD- ha podido suscribir este documento unitario con sus ideas incluyentes y desprendimiento en aras de ir al encuentro de los Ciudadanos.

Pero les interesan partidos “sumisos” y conformistas. Y en este perfil no está el Centro Democrático. Somos oposición con “autonomía propia”.

Sr. Guaido siga así y cada día estará más solo y con más rechazo que aceptación. Analice los sondeos de opinión y atienda al llamado de su conciencia y a la hora de la Patria.

Cuando a Uds. en la oportunidad que lo eligieron Presidente de la AN, en esa Plaza yo lo saludé y le hice una recomendación: “quítese la chaqueta de VP y pónganse la de Venezuela”. Hoy esta frase se convierte en un reclamo.

Si quiere pasar “a la historia por lo alto” está aún a tiempo y el PCD estaría allí, caso contrario estará “en las páginas más triste” de la misma. Pero su fracaso no será personal o partidista, será de un País donde nuestra gente se muere de hambre, por falta de atención médica y unas condiciones indignas para vivir.

“La pelota está en su patio”

Carlos Alaimo.”

Fin de la cita

Caiga Quien Caiga: Decían que no pero vienen las elecciones.

Negaron las reuniones y sus intenciones. Con esta nueva coalición se demostró:

1. Que nuevamente le mintieron a la opinión pública.

2. Que el chavismo y sus medios, más otros que escribimos independientes, no mentimos del interés del encuentro en los términos que expresó Alaimo.

3. La elección presidencial como lo anunciamos no es “punto de honor” y se subroga una representación que perdieron por la fuerza de los hechos y sus omisiones, quizá complicidades.

Hemos estado participando en chats y reuniones vía zoom y quizá con los debidos condicionamientos, un REVOCATORIO para el año que viene pudiera ser una alternativa válida.

¿Que los movió a responder acusando de falsedad lo discutido? ¿Incoherencia o mala intención? Haga usted el juicio.

Lo cierto es que el chavismo está infiltrado en ese cogollo o ¿forma parte de él? ¿Un arreglo extendido durante 22 años?.

NUEVA ESPARTA

El candidato de la oposición Pro-chavista será Alfredo Díaz, representante del AD-Bernabé. Discuten contra él, el viejo Morel Rodríguez y hay un esfuerzo para que participe del lado del otro AD. De todas maneras, el buen trabajo de esquina desarrolla Oscar Ronderos con el primero de los nombrados. Lo que pasa es que el pupilo llega tarde a los entrenamientos, no se ejercita y se la pasa de “velorio en velorio”. Del lado opositor no veo otra pelea que merezca mencionarse. En el chavismo el protector Dante Rivas, luce cómodo, aunque la Alcaldesa de Díaz quiere “roncarle” en la cueva. El nivel de rechazo de ambos es muy fuerte. Pudiera surgir un o una “outsider”.

CARACAS-MIRANDA-ZONA CAPITAL

A penas comienza a debatirse internamente unas posibles candidaturas. Delsa juega en primera y en segunda, o sea, quiere ser candidata a Gobernadora en Miranda y aspira en Caracas, utilizando un viejo truco estilo superagente 86, “pide lo primero, para negociar lo segundo”. Caos tiene su respuesta. Ocariz se siente “guapo y apoyao”. Capriles puede matar ambas aspiraciones, es el único con la pegada suficiente para enfrentar al hijo putativo de Nicolás. ¿Querrá él? Con lo que Ocariz pudiera regresar a aspirar en Sucre y Delsa, jugársela en Caracas, donde tampoco le veo “chance”. Allí podría (no es fácil) tener posibilidad Antonio Ecarrí, el de la Alianza del Lápiz, es uno de los pocos que penetra la zona más pobre de Caracas. Sería menos castigado. Le quedaría a Delsa Solorzano, la opción de Chacao. El problema es que allí se encontrará con la férrea oposición de su antigua compañera de partido, Nora Bracho, defensora y promotora del Alcalde en cuestión, pues su pareja es uno de los principales financistas y contratistas del otrora municipio de los “ricos”. Por cierto mala gestión la de los Alcaldes de Baruta, Chacao y El Hatillo. Es lo que recibo, aunque la verdad sea dicha, no les observó rivales, salvo en Baruta donde la bella Topalían si tiene ascendencia en sectores clase media y clase alta. UNT, al parecer insistirá en Caracas, con su mejor nombre, el gordo Goyo Caribas, quien tiene una muy buena esquina de asesores y operadores. El problema sería el financiamiento. Hay otras figuras independientes o de otros partidos deshojando la margarita.

ESTADO MONAGAS

Después de la tormenta viene la calma, al parecer es la estrategia que aplica el gobierno cuando se vislumbra una crisis en el país. Ellos la agudizan y el pueblo se mantiene en relativa calma. Lo único que el gobierno no ha podido pelear con 100% de efectividad es la tormenta interna que está viviendo su partido y sus socios. Le ha salido una competidora a la actual gobernadora. Sus adversarios internos dicen que a ella no le duele la región. Ella no es de allí y la mayoría de su tren ejecutivo, son traídos de Tucupita capital de Delta Amacuro, esto ha llevado que varios alcaldes y ex alcaldes, armen un grupo nutridos de dirigentes y militantes y le están presentando con éxito a otra mujer, para competir internamente por la gobernación. Tanto es así, que la gobernadora en su programa semanal ha perdido los estribos, lanzando ataques contra sus adversarios. Por los lados de la oposición se observa muy dispersa, sin capacidad de organizarse a pesar de contar con la mayoría de respaldo popular. El pueblo opositor pide un cambio dirigencial. Los monaguenses, como otros estados, tienen más de 20 años con los mismos. Se asoman dos candidatos. Uno el eterno candidato a gobernador, otro el diputado de Punta de Mata y también ex candidato a alcalde. Candidatos a las alcaldías hay para regalar. En Maturín por ahora en el oficialismo, aspira el actual procurador del estado, el alcalde en ejercicio y un ex alcalde, antiguo seguidor de “El Gato”. Mientras que en la oposición aspiran casi todos. Mientras todo esto ocurre, el covid-19 hace estragos en la población. La gobernadora y el gobierno nacional no dan respuestas, solo ocultan las cifras, y aquí se observa que en los hospitales no entra mas nadie y las clínicas privadas también están colapsadas, amén del alto porcentaje tratándose en sus casas.

CARABOBO

El escenario básicamente se mantiene igual, con excepción de Goto Ecarrí, quien físicamente desaparece y habría que pensar, en su ausencia quien lo interpretara mejor. Rafael Lacava – Alejandro Marvez (PSUV-Aliados), Javier Bertucci – Rubén Limas (Alianza del Cambio), Carlos Lozano (G-4-Guaidó) y Armando Amengual – Santiago Rodríguez (Unión Progreso y aliados); Algunos de estos candidatos supuestamente solo participarán si se cumplían las condiciones exigidas y a nuestro juicio, el pasado pronunciamiento de la Coalición será el de la voluntad de asumir las candidaturas. Hasta donde llega nuestra información, incluso el secretario de la UCV Pablo Aure, también concurrirá, contrario a la opinión de María Corina. En Guacara, Guaidó apoya a Luis Magallanes. Suena también Carlos Criollo, en el otro grupo de la unidad. En San Diego, sigue mencionando a Iván López, quien se enfrentaría al actual León Jurado. En Puerto Cabello, un sector dominante defiende la candidatura del actual jefe local Betancourt. En otro orden de ideas, por ahora solo se especula del regreso del “Pollo”. Él lo niega. Y de su primo en Naguanagua, parece que su tío tiene razón y es gallo “pataruco”.

ZULIA

Para la gobernación con seriedad y posibilidades solo seguimos observando a Omar Prieto y no por buena gestión, sino por otras condiciones. Igual para la Alcaldía de Maracaibo Willy Casanova. Flota en el aire lo de Arias, de Dimartino incluso. Meras especulaciones. En la oposición no hay fuerza capaz de enfrentarlos. Eliseo Fermín tiene años lanzando denuncias y buenas frases por vídeos y son tan “inocuos”, que ni siquiera un “boy scout” lo ha detenido. Si su candidatura representa algún peligro, ya lo hubiera visitado el DGCIM. Reconocemos que tiene verbo pero no “Ángel” para entusiasmar al pueblo opositor. Mazuco, llegará detrás de la ambulancia, más que “folclórica” su aspiración e igual la de sus representantes. En Maracaibo, el único cuadro que veo posible es el de una cuadratura alrededor de Juan Carlos Fernández. Todo lo demás es ilusorio.

En Machiques: Vidal Prieto vuelve al ruedo político a la reconquista, dice él, de la Alcaldía. Este, puntea las encuestas seguido muy de cerca por la actual Alcaldesa Betty Cifuentes. Liz María y Toto Márquez se pelean el tercero. En Padilla: Las encuestas cambian y sube Sobalvarro en la preferencia electoral sobre Idelbrando Rios. Aunque una decisión del PSUV puede obviar este resultado. En Francisco Javier Pulgar, Rafael Bracho sigue dando respuestas a los productores de plátano y esto ha hecho que el alcalde encargado se posicione en la preferencia electoral. La opción de Freddy Gómez, es mencionada en AD.

En San Francisco, se impone por la fuerza de las circunstancias la repetición de Dirwings Arrieta. La oposición política de los partidos UNT, Primero Justicia, Voluntad Popular es casi inexistente. Los soldados abandonaron la trinchera. Los pocos comandantes, no son de carrera sino asimilados y otros, quieren vivir de las glorias pasadas. Gustavo Fernández, no nos parece que quiera asumir. El no puede ser 100% noticias, sino 25%, o ¿No quiere ser candidato? Montoya dónde está, dónde vive. Solo aparece como el viento y se vuelve a ir. Las demás son candidaturas sin peso y no merecen por ahora nuestros comentarios.

Artículo de Opinión enviado por de Ángel Monagas

Angel Monagas en Caiga quién Caiga: Primero encontremos el túnel después la luz was last modified: by

Temas relacionados:

En : Opinión