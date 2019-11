ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Qué no pasó el 16N

Las cosas en Venezuela lejos de mejorar, empeoran y no precisamente por las razones conocidas por todos: Inflación, desempleo, inseguridad, servicios públicos, etcétera, sino porque a la par del radicalismo chavista, que vimos con mucha efervescencia cuando inicio el charlatán mayor su gobierno, se ha desarrollado una autentica y real INTOLERANCIA AZUL, contra todos los que pensamos distinto a los titulares de la acción opositora durante estos casi 21 años.

No aceptan tonos grises o claros, sino actúas como ellos en alabanza y aprobación de un liderazgo que cada día se desvanece más y más; sencillamente si críticas, eres “chavista, G2 cubano o te paga Diosdado”.

No temo en asegurar que en cualquier momento veremos cómo su par chavista: COLECTIVOS AZULES.

Puedo entender esa postura de quienes son voceros pagados por una buena cantidad en dólares del gremio periodístico y artístico. Incomprensible de muchos que siguen siendo “tontos útiles” y se prestan a la farsa, de una oposición que, aun creyendo en su buena fe, se equivocaron.

¿Qué pasó el 16N?

Nada. Así de simple. Otro escenario, otro show, otra justificación para recibir más recursos.

Mucho peor. Si allí había como un (1) millón de personas, habló de Caracas, ¿Porque ni siquiera se tambaleó Nicolás?

Mucha gente marcho con los mejores deseos, creyendo, esperanzados. Otros no.

Me atrevo a asegurar que la gran mayoría de la población no se sintió atraído por el evento.

Hay un problema de discursos.

Lo ideal sería tener un conector para ambos públicos: El que fue y el que no. Un punto de encuentro para enfrentar un enemigo común.

A mí juicio no lo hay y muy grave, que no tienen la más mínima idea de cómo estructurar un lenguaje, una comunicación.

Lo puede haber, eso es absolutamente posible.

Pido a los tuiteros, no a los laboratorios ni a los pagados, que analicen esto: Si tenemos 20 años y 10 meses de dictadura, guiados por un grupo de opositores, ¿Quién ha mentido, quién ha fallado? ¿Es que el chavismo está allí por ser “buenos” o por errores o complicidad de la MUD y el G4?

La estupidez llega a niveles superlativos, cuando su conclusión es que no se ha logrado nada por culpa de las FANB y su comportamiento de complicidad, con el régimen.

Si esa fuera la causa, entonces estamos perdidos. Es bien claro, lo hemos analizado bastante. Venezuela es gobernada por una cúpula militar y el partido de mayor soporte de los dictadores es el ejército y la Guardia Nacional.

¿Cómo pudimos lograr la libertad en Venezuela y toda América entonces? ¿Cómo pudieron los chilenos salir de Pinochet, los nica de Somoza, los argentinos de Videla y pare usted de contar? ¿Cómo pudo el movimiento sindical polaco derrotar al sistema comunista completo?

Ayer eran las redes, los “guerreros del teclado”.

¡Ah! Es la gente que no salió.

¿Ustedes creen que la gente actúa por generación espontánea como esa tesis de la biología moderna? ¿Es que se les olvidó cuantos han muerto protestando?

Más de 117 venezolanos y ¿Todavía le pides más?

Porque es tan difícil asumir los errores, las fallas.

Esta dirigencia, no muestra ninguna clase de modelaje.

Los líderes dicen vamos pero ellos no van al frente…

Después de 21 años de dictadura ¿Cuál ha sido la carencia?

La gente ha salido, ha muerto, están presos, exiliados, ¿Qué falta?

Puedo incluso aceptar que el 16N fue bueno y ¿Por qué Maduro sigue allí, tranquilo, impávido?

El logro, el reflejo de una sociedad dividida es estrategia del chavismo. Perfecto. Y de este lado, se ha hecho algo para impedirlo.

¿Qué es entonces?

Pensar que será escalonadamente, con eventos anunciados como si se tratará de un show es el mejor ejemplo del fracaso.

No hay seriedad.

Tengo perfectamente claro lo que debe hacer Guaidó y su grupo.

En el fondo usted también lo sabe.

CARACAS

Extraña la aparición de Guanipa durante la marcha en Chacaito. ¿Por qué no lo hizo en Zulia? A este gobierno solo se le escapa el que ellos quieren. Quien no crea eso, no conoce a esta mafia del poder o es parte del teatro. Esa historia ha sucedido otras veces con otros líderes. Hubo uno en el Zulia que escapó según él por estar escondido en un ducto de apartamento, lo cual dado su largo tamaño nadie lo cree y después converse con unos funcionarios del SEBIN y me enteré de los 100 mil dólares que entregó (ya recuperados con creces gracias al buen corazón de la USAID). Lo de Guanipa es tan inverosímil como el allanamiento de Voluntad Popular. A los falsos funcionarios, como buenos actores, solo les falto tomarse un SELFIE y así no actúa este gobierno. Me hizo recordar el también falso acto contra Guaidó en la autopista Francisco Fajardo, historia corroborada después con la participación a favor del antes Procubano Figuera. Había dos SEBINES, uno del gobierno y otro rentable para la oposición.

TRISTE FINAL: LA TRAICIÓN QUE VIENE

Nosotros decimos las cosas de manera cruda y directa. Estamos preparando un material sobre la conspiración que puertas adentro le preparan a Guaidó. Como dice la escritura en el evangelio de San Lucas Capitulo 22 versículos 54 al 62, antes de que cante el gallo lo negaran tres veces. Uno está aquí, otro a su lado, y el del exterior. ¿Quién será? ¿Serán los tres?

BOLIVIA

El verdadero problema del otrora Líder Evo Morales es que su vida corre peligro, no por la oposición de su país, sino por los carteles de la droga que le reclaman por lo que comprometió de sus empresas en común. De allí todo el operativo de seguridad a su alrededor en México. Y se fue a ese país, donde también los carteles gobiernan, intentando lograr la mediación del más fuerte de ese país a su favor. Es tan grave el asunto, que EVO pudiera terminar huyendo a Estados Unidos para proteger a su familia y a él. Toda una película, digna de Hollywood.

CHILE

La inestabilidad política también está presente en ese país. Antes del 31 de diciembre de este año, Piñera pudiera salir del escenario gubernamental y los temores de un golpe de estado disfrazado aumentan, ante el avance de la anarquía impuesta por el partido comunista chileno, el mismo que quiso imponer el modelo cubano por vía del difunto Allende.

ZULIA

El resultado de las elecciones universitarias, no fue distinto a lo que dijimos. Robayo (made in Lester Toledo) era el peor candidato. La ganadora no es una lumbrera, ni ninguna Indira Ghandi pero es mejor, aunque a pesar de su corta edad, ha desfilado por cinco (5) partidos. Sin embargo no hay claridad. Ganó la primera minoría, que no refleja ni el 10% de la expresión estudiantil, algo así como un Nicolás electo el 20 de mayo 2018. Con justa razón la plancha de la unidad, no acepta el resultado pues la sumatoria de lo que se impugna pudiera alterar el resultado. No hubo resultados legales en Ingeniería, comunicación social, ciencias políticas, Núcleo Punto Fijo, y la trampa de Cabimas fue grosera. De consolidarse ese resultado, el chavismo tendría dos (2) consejeros universitarios.

Contrario a lo que muchos piensan, el gran derrotado es el cogollo de VP, en su mayoría muy subido de lote y muy debajo de los niveles necesarios para conducir un partido. Rosales, golpeado de “retruque” logra su objetivo: Separar a VP de PJ y tener 10 Presidentes de Centros Estudiantiles en la Universidad del Zulia e igual logran su Consejero Universitario.

Los conflictos en VP no cesan. Empiezan a hacerse preguntas sobre el manejo de los dólares recibidos para la campaña por parte de Gustavo Ruiz. Los dirigentes hablan de copiosas y abundantes cenas en restaurantes y hoteles. La torpeza del referido es extrema cuando durante la concentración del 16N amenazó con expulsar a los que él considera traidores, en lugar de asumir el error de una candidatura absolutamente antinatural. Algunos activistas que fueron electos pudieran no recibir sus credenciales. Esperaremos el resultado de las nuevas elecciones en Punto Fijo e Ingeniería Maracaibo. Rosales señaló que no impugnará. El cogollo de VP insistirá. Los hechos nos desmentirán o afirmaran nuestras premisas. Mención aparte merece el comportamiento sosegado y de altura política de Eduardo Vale. Ni hablar de la dura carta del dirigente sindical Iván Basave dirigida a Gustavo Ruiz. Lo califica de “un gran GESTOR POLÍTICO Y MERCADER DE CARGOS Y PUESTOS y le pide a los dirigentes militantes y simpatizantes de VOLUNTAD POPULAR “a que digan y manifiesten lo que siente; no callen; aquí no debemos permitir INTOCABLES; por lo tanto estoy en mi derecho de solicitar la destitución de este señor (GUSTAVO RUÍZ) de ese cargo”.

EXTRAÑO NO SALIÓ AL AIRE

El canal de la iglesia católica, Canal, no permitió que saliera al aire una entrevista realizada al Presidente del PCD Carlos Alaimo en Miami, realizada por el periodista Gerardo Luces. Aun no tenemos explicación de lo sucedido, no creemos que es un caso de CENSURA, pues no es la tradición en ese canal y posiblemente esta semana se transmita.

