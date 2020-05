ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: Venezuela Agoniza y no es por el Covid-19

A estas alturas del proceso pocos creen en el teatro de las cadenas diarias. ¿De que sirvieron 60 días de cuarentena si ahora empiezan a aumentar los casos? La verdad es del tamaño de la china, donde nació el problema.

Aquí hay un proceso de “cubanización” final: No hay gasolina, ni agua, ni electricidad, ni nada. El control social aumenta y como conejillos de india, los laboratorios rusos, chinos, iraníes y cubanos nos observan.

Si las cifras fueron ciertas ¿Cómo es que en todos los países “flexibilizan” y aquí endurecen?

¿Cuál es el temor del gobierno? (legitimo o no gobierno al fin).

La verdad verdadera en la lucha contra el covid-19, es que hasta el presente, la pandemia gana la guerra.

Como todo conflicto, unos se empobrecen y mueren. Otros se enriquecen y viven.

Quien este en el poder hace girar la rueda. Es un mecanismo; ni de derecha ni de izquierda. Nunca para. No se detiene. Es universal. Lo usa Maduro. Lo hace Guaidó.

Maduro venia jactándose de haber acertado con la cuarentena. Lo que en un principio fue merito, hoy deja liberar la verdad. Maduro no fue acertado, solo fue un audaz, un “vivo” en criollo.

Pretender llevar esta cuarentena hasta “DICIEMBRE”. Eso no es una estrategia, sino una “matanza” literal de los venezolanos.

VENGAN POR MÍ, NO LES TEMO

Constantemente en los medios, en las diferentes redes, nos toca a muchos combatir las tendencias asfixiantes que quieren ver todo en BLANCO o NEGRO. Yo no me siento representado en muchos de la MUD o del Frente Amplio. Creo que hay liderazgos más importantes en el país y si no los hay, debemos buscarlos. Por pensar así, no puede intentar calificarme de “chavista”. En mi caso mucho más, que no creo en la tesis comunista o socialista o de materialismo histórico.

Tenemos un conflicto permanente en Venezuela.

Si críticas a Guaidó, no como persona, sino sus erradas decisiones y la pérdida de tiempo que hemos vivido los venezolanos esperando algo que él no puede dar porque no lo tiene, inmediatamente los laboratorios que giran a sus alrededores, que todos sabemos de dónde proceden, te etiquetan de CHAVISTA y llegan a la temeraria acusación de señalarte de financiado.

Esa no es la Venezuela que yo quiero para mis hijos y nietos.

Seguiré en la lucha defendiendo mi visión de nación.

Cuando Guaidó o alguien de su sector, haga algo bueno lo diré. Tengan la seguridad que también lo haré con los chavistas.

No comulgó en eso de que “todos los chavistas son malos” y “todos los opositores, aunque no sean buenos, hay que apoyarlos, porque lo importante es salir de Maduro”. Eso nos trajo al presente. Lo decían muchos con CAP, con Eduardo Fernández, con Caldera, entre otros.

Esa intolerancia evidentemente también existe en el mundo chavista desde sus inicios, aunque no todos.

Lo trágico.

Hoy, muchos opositores actúan como chavistas “intolerantes, radicales, ciegos”. Da tristeza de ver el país destruido y sectores políticos, fomentar eso.

Sin embargo les advierto, esa destrucción tiene coautores del lado de la MUD. Han tenido 21 años y no es que seguimos igual, estamos peor.

El problema es que hay una Venezuela deambulando, que piensa muy distinto a como la quieren inducir los portales digitales, laboratorios, redes del chavismo y de la MUD-Frente Amplio.

Esa Venezuela sigue escaneando, buscando un intérprete. Salidas, para unos venezolanos abandonados a los caprichos de los intereses económicos y políticos del exterior.

Siguiendo la doctrina social de Juan Pablo Segundo: No tengo miedo.

PRIMERO JUSTICIA EL MÁS CLARO

Pocas veces he coincidido con ese partido. Desde que se opusieron al crédito de la CAF están muy claros. Yo mismo los critique por negar ese voto. Hoy entiendo.

Mejor sacrificar un amigo que un aliado.

Guaidó tuvo que sacrificarlos puertas afuera por la demanda política de PJ, con ellos y la opinión pública, hizo efecto el reclamo, aunque él debió retirarlos antes y no esperar.

ZULIA

ANIVERSARIO DEL PCD

Desde el exilio, Carlos Alaimo aprovecha el tiempo y reflexiona. Es necesario reinventar la MUD, más allá del G4. No entendemos como hasta el presente no se hace.

Relanzar una UNIDAD REAL NACIONAL Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA ÚNICA, habrá de creer que la fuerza interna de presión es más capaz de las fuerzas externas. Reinventar un nuevo 11-4.

Triste seguir observando en nuestra tierra zuliana, el desplazamiento de liderazgos políticos distintos, a los que gobiernan. Fin del documento.

Omar Prieto se “adueño” del patio, sin ninguna fuerza en contra. El G4 es un “ente fantasma”. Lo peor es que para combatirlo, periodistas pagados por el delincuente de las “ayudas”, se han dedicado a inventar, sin importarle incluso dañar a otros de sus colegas, más opositores que muchos de ellos en el exterior. Operan desde Santiago-Chile, Bogotá-Colombia y USA-Miami. Reciben insumos que ellos mismos no saben interpretar. Me rio mucho pues el “cerebro no les da” para entender que en el Zulia, ese no es el interés de la gente.

Las regiones están llenas de problemas. ¿Qué hace la oposición para resolverlos? La gente en la calle observa. Evalúa. Queremos gasolina, que no falle la electricidad, el agua, el costo de la vida, que se termine el cuento de la gasolinitisvirus, disfrazada de coronavirus. ¿Quién lo dice?

Observó a un Alcalde como Willy Casanova, a veces frustrado. Insatisfecho. Eso es bueno para el ciudadano. Le digo al Alcalde: Excelente lo hecho en el Hospital de Niños de Veritas. Parece un hospital “gringo”. El problema es que eso es infraestructura. El personal humano cobra unos miserables cuatro (4) dólares (No todos). La salud se mejora atendiendo al enfermo y también a quien cura.

La mejor prueba es que, los dizque dirigentes “opositores” perdieron la capacidad de conducción de manera total: ¿Por qué no hacen una protesta?

Felicito a la dirigencia de base de Voluntad Popular. El dirigente universitario Pardo y Ender Oviedo, por motorizar repartición de “agua en los barrios”. ¿Qué hace el resto? En sus negocios de peluquería, de helados, o disfrutando de los dineros que desde El Salvador les envían.

La oposición no se construye en base a mentiras. Los hechos mandan.

EL GENERAL SI TIENE QUIEN LE ESCRIBA

El jefe de la ZODI Zulia, el General Rios Urbano, desde que llegó a estas tierras, se ha dedicado a conocerla. Es injusto que se le ataque por denunciar una gran verdad sobre el negocio del combustible. Quizá lo criticable es que no solamente lo hacen los “dializados”, sino muchos beneficiados por su condición especial.

Aquí nadie. Absolutamente nadie puede vivir de su salario: Ni el Gobernador, ni los diputados, ni los generales, menos aún los médicos o los enfermos. Todo el mundo busca resolver.

