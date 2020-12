Ángel Monagas en Caiga quién Caiga: Y después del 6D y 12D

EL FUTURO

Las clases populares no acudieron espontáneamente a votar. El chavismo dejó de ser intérprete de los sectores populares. Ese odio, resentimiento, sembrado por el charlatán del siglo llamado Chávez, se redireccionó.

El PSUV tampoco tenía gasolina para sus cuadros, quienes, en muchos casos, la metían en “pimpinas” y la vendían. Eso era mejor que ir a votar

La esperanza de muchos, incluidos los chavistas, es la aparición de un “cisne negro” …mientras prefieren quedarse con el zamuro rojo.

Muchos psuvistas votaron contra sus desconocidos candidatos. Eso se ocultó.

En la mesa solo existieron miembros del partido oficialista.

De hecho, fue casi una votación interna del PSUV, donde sectores históricamente chavistas en silencio criticaban.

Papel del PCV

No es un partido de gobierno. Es por esencia un partido de oposición y agitación de calle… De los que rompen vidrieras y hacen foquismo, es decir todo eso que no hace la oposición tradicional, por sus compromisos con los sectores productivos…

Fue el PCV el que estuvo detrás de los virulentos disturbios en Yaracuy.

Sus candidatos fueron más voraces en las opiniones que la otra “falsa oposición” representada por Soluciones, Primero Venezuela, AD-Bernabé, entre otras.

2021

El chavismo tendrá oposición fuerte de izquierda y de derecha, moderada y radical en las instituciones y en las calles y además el mundo seguirá en contra.

No es descabellado imaginar una unidad operativa del PCV, con otros sectores políticos sobrevivientes. Es alto el nivel de descontento. El próximo año será muy inestable.

La votación real, giró alrededor del 18 al 20%.

Malas caras entre los activistas del PSUV… no hay ni alegría. Hay simple obligación

Igual, no fue una elección competitiva sino concertada, donde los resultados estaban previamente definidos fuera del proceso y nadie dirá nada.

Ni los testigos asistieron.

Los castigados Claudio, Mújica, entre otros, están muy comprometidos. Se arriesgaron apostando a caballos que no corrieron.

Lo de LEOCENIS era previsible. Ese señor tiene serios problemas en la azotea, delirium tremens le dicen. Él se ve presidente. Imagínese. No tiene estructura para ganar una junta de vecinos y se ve como mandatario…

Realmente no hubo oposición, solo intereses de quienes ejercen el poder.

Primero Venezuela salió muy mal y no se podía pensar otra cosa.

Parra, Brito y Timoteo siguieron como las serpientes, arrastrados, rogando una curul, de un parlamento que nadie respetará como tal.

De nada sirvió salvo para figurar, la apropiación de las tarjetas. El AD de Bernabé también llegó auxiliado. Los gobernadores a duras penas pudieron dar la pelea y meter un diputado.

El PSUV nunca jugó a hacer de estos una elección. No lo fue.

Julio León, el Capo de Yaracuy, temió por un momento una derrota y ordenó a manu militari sacar la gente a votar.

LO QUE VIENE

Después del 6D y de la también confusa consulta, muchos quedarán como la gente del Petróleo. ¿La recuerdan?

Venezuela olvida rápido… somos de frágil memoria.

¿Quién se acuerda hoy de Juan Fernández? Me temo que sucederá lo mismo con Guaidó.

No importa el resultado del 6D, ni tampoco cuánta gente votó ni por quién.

Lo fundamental es el proceso político en desarrollo. Lo que vendrá.

Todos los radares indican que estamos ante el fin de una clase política.

21 años de fracasos, de errores repetidos, no los arregla una simple declaración de Bachelet.

Preparémonos para enero.

Para un periodo de tres (3) años de cambios y transición.

Este año veremos algo similar con Gobernadores y alcaldes.

Los errores en política se pagan y a un alto costo: Un político sin tribuna es un político sin capacidad de incidir. Eso sucederá con el actual parlamento.

No es serio prorrogarse, de paso, sin piso jurídico, para tener un parlamento vía web, con diputados en el exterior y un autoproclamado presidente, que no manda ni en su edificio.

¿Alguien se acuerda de Oscar Pérez “cabeza e ‘motor?

Bueno, muchos a partir de hoy transitan esa senda del olvido.

La Batalla perdida

No se materializó la consulta del 2017. No se designó el CNE, ni el TSJ en el 2015. Se dejaron quitar la sede física del parlamento y de la parte administrativa.

Lloran hoy como mujeres, lo que ayer como hombres no defendieron.

No se explicó el uso de recursos: Más de un BILLÓN de dólares. Los escándalos fueron tapados. El de Cúcuta, el de Bogotá, los policías y GN que se fueron a Colombia, el dinero que ofrecieron a militares el 30 de abril no apareció.

No se avanzó en la corrupción de la Comisión de Contraloría y el caso Alex Saab. Ni siquiera lo de Odebrecht.

Solo por mencionar algunos casos.

Las batallas las ganan los Generales, la libran los soldados. Los líderes de las maquinarias debieron ir a la guerra política.

El riesgo de no ir, es el olvido. El deslave de las maquinarias.

Sin que hayan resultado: Un montón de enanos crecieron.

Ninguno ha tenido la Bo…voluntad de enfrentar.

CONSULTA Y OTROS

Por más que edulcoren, la consulta no generará elementos para calmar a una masa desesperanzada.

El 5 de enero, otro parapeto se instala.

LA MEJOR PALABRA

Es la que no se dice…Guaidó asegura que no se irá.

Quizá el gobierno no le haga nada. Si en dos (2) años no les ha hecho daño ¿Por qué deben preocuparse?

EL CAMBIO ¿Es posible?

El cambio hasta el presente sólo se vislumbra con una fractura interna del chavismo.

La oposición orgánica nunca entendió que había que saturar el sistema y sobrecargarlo y no en cambio liberarle tensión.

En el alto gobierno debe haber una gran molestia con la oposición concurrente: se les metió un dineral para que sacaran electores y hoy sus maquinarias ni se vieron.

Quien le falla a la mafia ¡le beben la sangre! ¿Sería ese el castigo de Claudio, Leocenis, Mújica?

CAIGA QUIEN CAIGA

Renunció Vanessa Neumann, la venezolana por adopción que Guaido designó su embajadora en Reino Unido.

Renunció como consecuencia, de que la pérdida del juicio sobre la administración “del Oro en Inglaterra”, además de poner en tela de juicio el reconocimiento de Gran Bretaña a Guaidó, supuso una deuda de 478 mil Libras Esterlinas…

En el derecho quien pierde el juicio paga. Y esto le corresponde a Guaido y su equipo pagar (renunció para que no le cobren de su patrimonio).

ENTREN QUE CABEN 100

Van cerca de 23 altos “funcionarios” de Guaidó que han renunciado entre agosto y la fecha.

En fin, esa barcaza parece estar convirtiéndose en un depósito de agua…

Hay que salir de ellos para avanzar

El famoso y no por bueno, Juan Ignacio Hernández es el artífice de ese juicio…

Algún día (José Ignacio, corrijo) deberá comparecer a un tribunal imparcial, con todas las garantías, para rendir cuentas de todo el daño hecho a la patria.

Gente así es en la que Voluntad Popular ha delegado grandes responsabilidades.

Venezuela tiene pérdida CITGO porque él y su gente decidieron pagarse los intereses de un Bono que luego decidieron desconocer…

CURIOSO

Ciertos de esos bonistas están íntimamente relacionados al partido de Leopoldo López.

Llegaron al extremo de reabrir juicios ya ganados PARA LUEGO PERDERLOS.

Por cierto, el Balance de 2 años de Gestión del Equipo Guaidó al frente de Monómeros, tiene resultados económicos más pobres que los correspondientes a los dos años anteriores.

Han perdido cuota de mercado, han reducido producción, han incrementado el peso de los pasivos y han incrementado el endeudamiento de la empresa.

Tampoco han demostrado ser buenos gerentes…

Resulta interesante cómo cambiaron proveedores y contratistas CON 35 AÑOS DE RELACIÓN CON LA EMPRESA… por nuevos sin la penetración del mercado de estos.

Pareciera que les pagaran los conglomerados petroquímicos de Cartagena y Río Haina… los únicos ganadores de los resultados de esa gestión.

Merecen la cárcel.

Y lo de Alunasa es peor… la empresa redujo su producción en 62%.

Es difícil que alguien lo haga peor que el chavismo, que es cleptómano, malandro y mafioso… aunque parece que ya los encontramos.

ZULIA-CARABOBO

Uno de estos dos estados sufrirá fuertes cambios. Hay preocupación en el alto chavismo por lo que ocurre en uno de ellos. Una comisión estudia próximas decisiones.

Conclusiones

El gran logro del chavismo en estos 22 años casi, de dictadura, de stalinismo más que del comunismo, es haber fraccionado a la oposición en lotes irreconciliables. Además, que algunos de esos sectores, son oposición semánticamente. Operativamente son rojos “rojitos”. Este es un valor agregado al 6D.

Otro aporte, es que visto el resultado del domingo y la forma en que la prensa y la propia oposición se refiere a ello: Hubo elección. Fallida, disfrazada, con fraude, es un hecho.

Ya Rusia, China, Irán y Turquía tienen como refrendar legalmente sus inversiones aquí. Esto incidirá terriblemente en los efectos de las sanciones. Sus capitales tendrán la seguridad jurídica que soñaban…

El fraude y abultar los resultados no le va hacer suficiente a Maduro y se juega su supervivencia, estoy seguro que tiene aliados que presionan su salida para negociar unas elecciones sin Maduro y destrancar el juego en Venezuela.

Las inversiones y la parálisis no favorecen los riesgos sobre todo en el sector petrolero.

A Maduro, hay que leerlo como un actor que se niega a salir de escena o que comienza más bien a comprar tiempo para impulsar un sucesor. Ese es su plan B, salir con condiciones del juego. Retirarse con dignidad “económica” y sin riesgo de “cárcel” en Estados Unidos.

La izquierda ha aprendido de sus errores y Venezuela seguirá POR AHORA, siendo punta de lanza a su malévolo plan, sobre el continente. En la mira Chile, Colombia y Brasil una vez más.

Muere una clase política repito y necesariamente debe venir otra, que desarrolle empatía con el grueso poblacional castigado, que comparta al menos el dolor.

No será fácil. El daño del PSUV y de la MUD es mucho.

Hoy Venezuela no tiene institucionalidad y eso es muy grave: Ningún Poder Público goza de “fumus boni iuris”, apariencia de buen derecho.

El PSUV es casi inexistente y lo peor es que ese “micro universo” siga gobernando la nación.

Si se puede construir una alternativa en Venezuela. No como dice Leopoldo López, quien después de ser coautor de esta tragedia, folclóricamente nos pide que recojamos, que abandonemos la molestia y vayamos hacia adelante.

Podemos ir claro. Eso sí, Venezuela está urgida de una nueva clase política a esta que tiene 21 años de fracasos.

No es imposible hacerlo.

Estamos de lunes a viernes 8am hora Miami, 9am Hora Vzla en el canal de youtube Factores de Poder programa Así amanece en Factores de Poder vía radio web por radiopetrolera.com y AvilaRadioOnline.com

Twitter @Angelmonagas

Ángel Monagas en Caiga quién Caiga: Y después del 6D y 12D was last modified: by

Temas relacionados:

En : Opinión