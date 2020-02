ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA:LA PELIGROSA DUALIDAD

Dos escenarios mantienen en la expectativa a la opinión pública y pueblo de Venezuela en general. Ambos tienen que ver con el regreso del Presidente Interino Juan Gerardo Guaidó Márquez.

Desde ayer domingo se espera su regreso. Nadie se atreve a anunciar fechas, aunque si surgen escenarios.

Corresponde al joven líder guaireño, hacer tangible, materializar todos los discursos y manifestaciones de apoyo que recibió.

La gran pregunta que todos nos hacemos ¿Qué va a hacer?

Podemos especular, imaginar. En concreto nada se ha establecido y suponemos que eso obedece a una estrategia política, donde el régimen dictatorial siempre ha salido airoso, por ahora.

¿Será que por fin estos tipos pierden una?

¿Saldremos de ellos de una buena vez?

Si observamos las solicitudes de asilo y permanencia en el exterior de muchos líderes, diputados, dirigentes de la oposición, cuesta creer en la rapidez del asunto.

Varios políticos de los Estados Unidos descalifican la postura de Trump. Por ejemplo el ex alcalde de Miami Dade, Manny Díaz, con mucho acierto señala dos hechos, que aún muchos no quedamos satisfactoriamente convencidos de las “buenas intenciones” de la administración actual: La enorme cantidad de venezolanos detenidos por inmigración y muy mal tratados, así como la negación del beneficio del TPS para nuestra colonia.

Trump conoce perfectamente Venezuela. Sabe de lo que es capaz la dictadura y porque muchos venezolanos se arriesgan a ingresar ilegalmente, en persecución del “sueño americano”.

¿Por qué negar ese beneficio? ¿Por qué no dictar alguna clase de amnistía? Razones me ofrecen muchos. Yo, incrédulo hasta el final del manejo de la política internacional del gobierno de Tump, no estoy conforme.

Guaidó, ahora con un inmenso capital político, ¿Regresará o no? Si lo hace ¿Qué hará para mantener la alegría nacional sobre el resultado de su última gira?

Decirlo y reclamarlo, es lo más fácil. Lograrlo no es una tarea simple.

Necesita algo más auténtico, que invertir en un polémico proyecto como “telesur liberado”.

Hay más preguntas que respuestas.

MADURO TAMBIEN ESPERA

Negar las batallas que ha librado el personaje, sería injusto. Le han dado con todo y él también ha tenido todo para actuar, para resolver y sigue en su capricho de mantenerse en el poder, a pesar de que menos de 8% de la población lo ve con buenos ojos.

Hace semanas advertí, casi en primicia, el papel de los chinos y rusos en sus últimas asesorías a Nicolás: El cambio del modelo económico. Que lo haga, no que lo diga, recomiendan los pragmáticos rusos. Los cubanos juegan al retraso. Su burocracia, su fracaso de gobierno comunista, no soportaría un Maduro autónomo, que piense en dividendos y reste las cargas que no le producen beneficios.

¿De qué le ha servido a Maduro el apoyo dado a Cuba?

Lo han mantenido en el poder a un costo demasiado alto tanto presupuestariamente como políticamente.

Miles de millones de dólares invertidos y que no le permiten ni ganar legítimamente una junta de vecinos en Miraflores, a menos que Tibisay o Jorge Rodríguez haga el conteo de votos, resultando en más votos que votantes.

La dolarización es una realidad. Un Borges “perdido en el espacio”, señala que el 80% no se encuentra en la dolarización. Absolutamente falso. El BOLÍVAR ESTÁ muerto y puesto al Sol. En el barrio más pobre quieren “dólares” y no moneda de curso legal. El problema es otro. Se produce en bolívares y se vende en dólares. Hay una deformación monstruosa de nuestra economía.

La intención de cambiar el modelo es buena. Es la única opción que tiene el chavismo para sobrevivir. Tiene que hacerlo bien, retirando toda la influencia política en esa área. Entregándole a empresarios y comerciantes el beneplácito total de actuación, lógicamente sin abandonar la supervisión.

El conflicto es que Nicolás solo simula. Solo “hace sombras”, “puro fintéo”. Los intereses militares y los negocios de los boliburgueses son tantos, que es difícil que pueda al menos intentarlo. Empezando por su entorno más cercano, quienes en cualquier momento revientan el “cochinito” guardado. También hay un sector de la oposición beneficiado de estos 21 años.

Las sanciones cada vez más fuertes, han obligado a los que se han lucrado de las arcas nacionales, un “replantearse” del modelo.

Puede entregar PDVSA a rusos y chinos. ¿Aceptaran ellos los “chanchullos del sindicalismo bolivariano y de las empresas de maletín? Solo por mencionar dos casos.

Venezuela está en una dualidad peligrosa. Quién mejor haga la tarea podrá coronar sus esfuerzos.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

No entiendo como hay tantos diputados que supuestamente “no cobran” viajando tanto al exterior. ¿De qué vive ese exilio de lujo? ¿Cómo hace por ejemplo LUIS FLORIDO para irse y no tener que trabajar en producción como miles de exiliados más? Lo de Lester Toledo ya lo sabemos y ni que me lo jure el Papa al pie de la Virgen se le puede creer. ¿Cómo justifica ese estilo de vida?

Es decir, hay diputados de primera y de segunda. Y exiliados de primera y de segunda. Solo expliquen. Yo no acuso solo pienso en voz alta.

EXTORSIÓN

Me dicen que un diputado, no sé si principal o suplente, monto una agencia de cambios de divisas en los llanos, luego de emprender una feroz campaña contra el ex “chicho” consentido de PDVSA RAFAEL RAMÍREZ. Le pregunto a la fuente el nombre y me muestra “papeles”, no me deja ni tomarle fotos, no me da nombres. ¿Quién será? El personaje suele ufanarse de su relación con organismos de inteligencia de EEUU y va y viene a ese país, más fácil que yo a la emisora donde hago mi programa, porque a veces no tengo gasolina.

EL VIEJO TRUCO DE LOS SUPERAGENTES DIPUTADOS

La ilegal Asamblea Nacional que preside Luis Parra, es publicitada por pagar la incorporación por cientos de miles de dólares. Al diputado “Mazuco” lo acusan de colaborar en eso, lo señaló el propio principal Guanipa, sin mostrar una sola prueba, aunque luce creíble.

Yo pregunto ¿Y es el único caso?

Por allí un principal se alarmó porque un periodista del portal que dirijo CAIGAQUIENCAIGA.NET lo señalo. Ahora luce creíble y en el mejor estilo criollo “después partimos la cochina”.

Es lo que yo llamo “el viejo truco (superagente 86) de yo no lo hice sino mi suplente”.

CONTRADICCIÓN

Hay partidos que más de la mitad de su dirigencia partió hacia otras tierra y los jefes de esos movimientos tienen el descaro de pedirle a la gente “esperen, ya esto va a terminar”.

Si es así que poca voluntad mostraron. Debieron quedarse y asumir como parte de su liderazgo la cárcel y como es poco el tiempo, no iban a perder nada.

