ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Medias Verdades terminan por ser completas mentiras

La noche se hace cada vez más oscura y el mal tiempo ayuda.

Reuters: UE dice que plazo es “demasiado corto” para envío de observadores electorales a Venezuela. “Se deben cumplir las condiciones mínimas para elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para el despliegue” de la misión. Stalin González, un legislador de la oposición que respalda a Capriles, le dijo a Bloomberg que la facción del excandidato también se abstendría de ir a las elecciones a menos que los observadores internacionales acudan a la cita comicial. “Estamos luchando por las condiciones y la observación internacional es fundamental” para participar, agregó.

Por otro lado, Nicolás se niega a cualquier alteración de la cita.

“SI EL ENEMIGO SE EQUIVOCA NO LO DISTRAIGAS”

Frase atribuida al estratega y ganador de mil batallas Napoleón Bonaparte. No hay mejor manera de describir a la oposición venezolana.

Los enemigos de Nicolás cada día están más divididos.

Lo que comenzó con un cielo azul, avizora una borrasca cada vez peor. Guaidó lleva casi dos años, ufanándose de asumir unas funciones que en la práctica muy poco han mejorado nuestras condiciones de vida.

SANCIONES ¿SOLUCIÓN O ERROR DE CÁLCULO?

Quienes las planearon, lo hicieron en el entendido que pronto obligarían a las FANB a rebelarse contra Maduro. Craso error, en un gobierno sostenido por ellas y que prácticamente se han transformado en una élite desbordada de poder y privilegios. Soslayaron además la historia mundial donde tampoco han funcionado: Cuba, Siria, entre otras.

De paso, la rebelión militar de abril del año pasado también fracasó y el rumor más fuerte es que el dinero otorgado por Trump para “ablandar” a la cúpula militar no llegó, o solo cubrió un pequeño grupo. Esa desaparición, confiesa Bolton en su libro enojó a Trump.

Lo mismo sucedió con la operación Gedeón más reciente.

LO MÁS GRAVE

Maduro sigue muy bajo con apenas el 13% de aprobación en agosto (cifras datanalisis y otros) pero Guaidó se desploma en caída libre: del 61% en el 2019 al 26% en la mejor de este año. Otros incluso lo igualan con Nicolás.

CAPRILES: IR A LEGISLATIVAS O MORIR EN EL INTENTO.

Muchos señalan que el 5 de enero 2021 Guaidó llega a su epílogo. Se equivocan. Este mismo año en diciembre pierde esa condición, según la costumbre legislativa. Es decir, en la sesión de enero, el régimen interior y de debates, designa una junta para elegir nuevas autoridades y la figura del Presidente terminó su ejercicio el 31 diciembre.

Guaidó plantea un escenario aparatoso de “autoprorrogar” el poder legislativo vencido. Eso nunca ha ocurrido en Venezuela y en ninguna parte del mundo, aunque se designe otro en raya a los principios democráticos.

Muchos de los allegados a Guaidó, que salieron a su lado en muchas fotos, emprendieron el camino de la participación el 6D.

SER O NO SER: EL DILEMA

Asumir la oposición contra Maduro, a través de la participación en las fraudulentas elecciones del 6D, desencaja su papel de opositor reconocido hasta el presente.

Sus logros están por encima de Guaidó y de la “mesita.

Lograr la salida de la cárcel de cientos de presos políticos, mostró un resultado que en dos años otros no lograron.

El ahora “ultraopositor” Goicochea, de muy mala memoria, se le olvida el costo de su libertad: Fue candidato a Alcalde, contrario a lo acordado por la MUD. Perdió y feo. Hoy es además de “experto petrolero”, juzgador moral de quienes actúan igual que como él lo hizo.

Capriles se ha dejado “encallejonear” por Maduro. Ir a unas elecciones apresuradas, sin condiciones aceptables, pronostica un resultado desfavorable.

No ir, en su criterio, es quedarse “cruzados de brazos” y no ofrecer nada a una población desesperada.

Maduro no ha cumplido con la cifra de presos políticos anunciada.

La Unión Europea no rechaza pero condiciona la propuesta o invitación de participar como observadores, mínimo para Marzo 2021.

Capriles despertó un muerto y ahora no hay como enterrarlo. Corre el riesgo de acompañar el cortejo y no precisamente como espectador.

Comentarios llegados a este columnista indican que hoy, podría producirse, el retiro de su plataforma política, de persistir Nicolás en la fecha del 6D.

En su mesa de noche, Henrique lee: El gran problema a definir pudiera ser orientado por esta frase de Stalín: “Los que votan no deciden nada; los que cuentan los votos, lo deciden todo”

PATRICIA POLEO AL ATAQUE CAIGA QUIEN CAIGA

Al financiar al gobierno interino, Estados Unidos ha creado un incentivo perverso para que el equipo de Guaidó prolongue el status y con ello, los manejos dolosos de recursos originalmente destinados para un fin y utilizados para otros.

Las denuncias, basadas en pruebas presentadas por Patricia Poleo, ni las afirmo ni las niego empero, los aludidos deben responder. En derecho el que calla otorga.

Deben en justo derecho acudir a la Justicia de Estados Unidos y si son falsas, Patricia, a la cual conozco, sabe a lo que se somete.

Patricia no solo arriesga su nombre y prestigio. La simulación de un hecho punible, comporta cárcel.

Si son ciertas, Guaidó debe aclararlo, salvo que él sea cómplice de una u otra manera.

La Asamblea por Guaidó presidida tiene un sabor amargo cercano a la corrupción.

PRONUNCIAMIENTO DE COMISIÓN DE LA ONU

¿Habrá alguien tan cándido para asombrarse por la decisión sobre la violación de Derechos Humanos en Venezuela?

Mucho fue el tiempo de espera.

Perdonen lo “aguafiesta”.

Lo característico de una DICTADURA es cometer atentados al Estado de Derecho.

El chavismo tiene 21 años (casi 22) haciéndolo.

¿Y ahora qué?

Nada. Invasión no habrá. Lo decidido solo será instrumentalizado para seguir produciendo sanciones que tampoco resolverán nuestra agonía.

Si por violar derechos humanos se interviniera militarmente países, serían más de 50 operaciones militares todos los años.

La primera en la lista es la CHINA. Es el mayor violador del mundo. Tiene más de UN MILLÓN de presos políticos. Así como lo lee.

¿Y qué ha hecho el mundo? ¿Negocian, comercializan o no, incluso con Trump?

El propio Estados Unidos tiene muchísimas denuncias por ese tema e incluso el Ex Presidente Bush está acusado en la Corte Penal Internacional.

EEUU no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué?

Nuestra salida sigue teniendo un solo norte, si no queremos terminar cómo CUBA, SIRIA, o como los 80 años de la Unión Soviética.

Uno de los partidos de América que ha cometido mayores fraudes electorales comprobados, es el PRI mexicano y fíjense, mantuvo el poder. Pasaron 10 años antes de que la víctima encontrara justicia: López Obrador. Quien como todo buen comunista, actúa de acuerdo a lo que tanto criticó.

De cada fraude la dictadura es más débil… en 1988 el PRI hizo un fraude colosal, pero mantuvo el poder, pero la inestabilidad creada creó las condiciones para que 10 años después hubiera alternancia… los elefantes se comen por pedazos

DETALLE IMPORTANTE DE LA COMISIÓN DE LA ONU

Reconoce nuevamente a Maduro como Presidente. El Gobierno es representado por él. Es el que preside, el que manda, sin importar la ilegitimidad.

Pérez Jiménez tampoco tenía un origen legítimo y por eso nadie le negaba la cualidad de Jefe de Estado. Igual Videla en Argentina y hasta el tirano de Corea del Norte.

EEUU no interceptará los tanqueros iraníes

En sus planes no existe esa posibilidad.

La maquinaria goebbeliana comunista reacciona. El 20 de mayo, cuando se supo que cinco tanqueritos iraníes venían rumbo a Venezuela, el ministro de Defensa de Irán, el general Amir Hatami, advirtió a EEUU que el régimen de los ayatolá “no tolerará ningún acto de piratería” contra los buques iraníes que trasladaban combustible a Venezuela.

El ministro sostuvo que “cualquier problema con los petroleros va en contra de las normas internacionales y de la seguridad” de navegación, por lo que ha instado a “todos los países y organizaciones que sean sensibles a la seguridad de navegación” a que reaccionen contra lo que “constituye un acto de piratería”.

Simple manipulación. Lo cierto es que a este régimen nadie le fía y que esa gasolina debe pagarse anticipadamente. Los estafadores, no quieren invertir el producto de su trampa en la nación objeto del delito. Sin dinero es mínimo lo que puede importar. Irán es un exportador ocasional de gasolina y ha podido exportar porque la pandemia ha reducido su demanda interna. Esa es una “solución” temporal.

