ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: NO HAY DISCURSO NI ARGUMENTOS PARA DEFENDER UNA ELECCIÓN

NO HAY DISCURSO NI ARGUMENTOS PARA DEFENDER UNA ELECCIÓN

Independientemente de las consideraciones que hay sobre el tema del Día de Brujas, para bien o para mal, los venezolanos tenemos veinte (20) años y ocho (8) meses de una eterna pesadilla, propia de los diferentes films que existen sobre la celebración de origen celta

Quizá la diferencia se fundamenta en que aquí, tanto del lado castro comunista como del lado Opositor MUD, todos hacen lo mismo “Dulce o Truco”. Los negocios alrededor de la ayuda y de otras designaciones siguen siendo generando noticias, comentarios, especulaciones.

Estamos prácticamente terminando el 2019, no se observa ningún cambio ni mejoría en la población, salvo el sicológico, es decir, asumir los hechos y luchar por cambiarlos que permanece en sectores opositores no vinculados a los actuales partidos.

El martes 29 Guaidó manejando una agenda oculta inicio un largo camino para tener un CNE, con otros rostros. Guardó mutis sobre el tema de la usurpación, de la transición.

Al día siguiente escuche a Nicolás y las coincidencias fueron muchas, casi en un 90%. ¿Casualidad? ¿Arreglo tras bastidores? No voy a especular.

En redes aseguran un presunto viaje de Guaidó a Cuba, acompañado por un grupo de jóvenes, auto identificados como la generación de oro, a mi juicio, la peor de todas aunque evidentemente si les gusta el oro. En esa estadía, se apuntalarían los particulares de la nueva negociación.

En lo comunicacional queda demostrado que los hechos no se ajustan al discurso.

Si Guaidó declaró en comisión permanente la AN, es más que suficiente prueba de que jamás tuvo intenciones de presionar para la aplicación del TIAR y nunca, como lo señaló un senador de Estados Unidos, solicitó la ayuda militar.

Por ello afirmamos que Guaidó no representa ningún peligro en la continuidad de la dictadura, sin desconocer sus motivaciones. Sencillamente él cree, o lo han convencido, de que debe seguir la ruta electoral.

Los partidos políticos del G4, se creen dueños de una mayoría. Realmente no la representan. Son apenas parte de un 9% repartido entre todos, de más de un 35% declarado opositor.

Mi problema no es si Guaidó viajo o no, si busca elecciones o no, si cree o no en la ayuda militar como elemento clave para terminar la dictadura. Mi preocupación es la carencia de un discurso claro y coherente y la absoluta falta de información a los más perjudicados con el sistema establecido.

La dirigencia política de la MUD, del G4 y del Frente Amplio, no solo Guaidó, dejo de ser una preocupación para el gobierno y eso no es sano para el fortalecimiento de una opción que busque restablecer la democracia.

Uno pudiera entender la necesidad de participar en un proceso electoral para elegir una nueva Asamblea Nacional, si el discurso se acerca, se construye y expresa el deseo de cambio de las mayorías.

Haciendo el papel de abogado del diablo pudiera plantear lo siguiente: Esa presunta elección puede tener la visión de un referendo, siempre y cuando se fortalezca la argumentación que lo fundamenta. Es realmente eso. Si la oposición gana, se convocaría elecciones presidenciales y si pierde, no quedaría otra opción.

Convenza a la gente. Argumenten. Cambien el discurso y sobre todo, preparen las condiciones.

En lo personal no creo en esa tesis pero no me niego a discutirlo.

Para muchos pudiera significar una pérdida de tiempo que igual lo hacemos y con peores consecuencias: Se posiciona más la dictadura.

16 NOVIEMBRE

La convocatoria es otra prueba de que el Presidente Guaidó navega en un laberinto conceptual de lo que quiere el venezolano. Su poder de convocatoria no obstante los esfuerzos de una encuesta como la hecha por Consultores 21, con más visos de propaganda que de estudio de opinión, ha mermado. El 24 de octubre fue un fracaso. Igual la anterior. Eso no significa que el gobierno está bien, sino que el venezolano no ve ya en las marchas un mecanismo que presione al gobierno. Sus actores destruyeron el poder de un modelaje que nunca han practicado.

El balance de estos 10 meses, aún con el maquillaje de los laboratorios Guaidoloversitas desde Miami, es malo.

Llegó la hora de plantearse nuevos escenarios, nuevos protagonistas.

Que quede claro, esa Asamblea Nacional necesita urgentes cambios. Diputados con fibra social, intelectual y moral. No me imagino que vuelvan a plantear algunos nombres, sempiternos representantes de la Cuarta y que se han vivido la Quinta. Ese tema también será fundamental discutirlo, llegada la oportunidad.

PELIGRO

El que conozca bien la política de los Estados Unidos, sabrá que como dice el refrán ellos “Quieren mucho, poquito y nada”. Defienden intereses, los suyos, sus negocios y eso no es criticable. Han hablado claro sobre el riesgo de hacer elecciones con Maduro Presidente. Si Guaidó insiste en ello, pudiera perder el apoyo, con todas las implicaciones que eso tiene. Además recuérdese que acaban de anunciar protección para CITGO hasta el 22 de enero del 2020. ¿Cómo puede interpretarse eso? ¿El fin de la Era Guaidó?

SOCIEDADES LIQUIDAS

Leo a mi dilecto amigo, el Dr. Gervis Medina: Estamos en el desarrollo de la teoría de la “Modernidad Líquida” que definía el sociólogo “Zygmunt Bauman” a finales del siglo XX. Es el fin del Estado. Esto ocurrirá en todas las naciones, producto de la pérdida de valores de las instituciones que caen como hojas en otoño. La iglesia ha hecho aguas; los partidos políticos son agencias de empleos; el poder judicial una venta de intereses; las fuerzas armadas un antro de corrupción y crimen. ¡Y hay quienes a través de partidos o movimientos políticos sacan ventajas de todo esto! Este momento es el que los filósofos de nuestro tiempo llamaron el fin del “Estado-Nación” con todas sus instituciones. ¡No sabemos que viene, pero no será nada bueno! La Modernidad Líquida, es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. “Bauman” la define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos. ¡La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos!

CRÉDITOS EN DÓLARES

EN CONTRA Hay preocupación en algunos especialistas, empresarios y comerciantes quienes sienten que a partir de ahora, exista una incertidumbre absoluta sobre el valor de los créditos comerciales para los tomadores de fondos, un factor que vulnera la planificación del flujo de caja de los solicitantes de crédito, expresó la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, al referirse a la última decisión adoptada por el BCV. También consideran inconveniente el riesgo implícito de un incremento de los costos financieros para las empresas, si se produce, como es factible, una aceleración de los precios en el mercado cambiario, con el consecuente riesgo de incremento de la morosidad para la banca.

A FAVOR Otros especialistas opinan “SE LES ACABÓ LA MANGUANGUA” Con ese mecanismo ya no tiene gracia tomar prestamos en bolívares, comprar dólares, y luego pagarlo con bolívares devaluados, cuando el tipo de cambio ha subido descomunalmente.

Es decir: se les acabo esa manguangua a los CLIENTES PREMIUM de los bancos, quienes se vienen enriqueciendo, tomando grandes cantidades de bolívares en préstamos, compran dólares baratos, los venden al subir el tipo de cambio, y luego devuelven el préstamo en bolívares devaluados, quedándose con ganancias estrambóticas, sin haber arriesgado ni un céntimo de su dinero propio, y sin haber hecho ninguna actividad productiva. Se nota que el objetivo del BCV es el de reducir el crédito bancario que demanda dólares en grandes magnitudes (en relación al tamaño de la economía venezolana), lo que se supone, que tiende a empujar hacia arriba el precio del dólar.

ZULIA

CLANDESTINIDAD DESDE EL VECINO PAÍS: Circulan muchas teorías acerca de los responsables de la situación de Juan Pablo Guanipa. Hasta el presente no he visto una sola protesta o marcha fuerte para defender a los presos políticos. ¿Podrá Guanipa desde Colombia donde se encuentra seguir siendo opción? Lo veo difícil. Seguiré criticándole su falta de definición política. ¿Por qué no admitir que está en Colombia y dejar esa payasada de que opera en la clandestinidad quizá para emular a héroes pasados como Leonardo Ruiz Pineda y que la gente lo vea así? No entiende Guanipa que lo que la mayoría no le perdonará nunca es el engaño de aspirar, ganar para luego renunciar por causas distintas a las que él antepone. Muy simple. Si hubiese ganado Ocariz en Miranda, ¿Ustedes creen que Guanipa habría renunciado? Su eterno problema: Quiere bañarse en la playa sin mojarse. Él único culpable de su suerte, es él mismo. No hay otro. Habrá sorpresas acerca de un tercer interesado en sacarlo del juego, no Rosales, ni siquiera Omar Prieto. Alguien de sus propios amigos, que ese día celebró a lo grande en Mi Vaquita. Así es este negocio.

INSISTE ROSALES

El presidente Ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales acudió este lunes a la sede de la Cruz Roja en la ciudad de Maracaibo para seguir avanzando en los trámites correspondientes para ejecutar el plan de emergencia humanitaria, por crisis eléctrica, en el que ha venido trabajando con un grupo de especialistas nacionales e internacionales. Aseguró que “el plan real para aliviar el sufrimiento de los zulianos es el que desarrollamos con la ONU, la CAF y la Cruz Roja, lo demás son remiendos y parches del régimen y estos holgazanes que por desgracia gobiernan el Zulia”. El problema es que muchos dentro de la oposición no hacen ni dejan hacer. Su falta de creatividad y empeño, los lleva a señalar a Rosales de “populista” y que eso “no resuelve nada”. Esperaremos.

PRIETO RESPONDE

El gobernador OmarPrieto responde a Manuel Rosales y otros: “En noviembre tendremos casi la estabilidad absoluta del sistema eléctrico” A casi una semana de haber anunciado “la estabilidad eléctrica” informó que “en las próximas horas la TZ7 (la turbina) estará 100 % activada y va a mejorar no solo para sumar megavatios al sistema sino que también dará más voltaje para evitar las fluctuaciones (bajones)”. Anunció igualmente, tras inaugurar la Asociación Civil Corazón Zulia Mía para atender a pacientes con enfermadades cardiovasculares o que necesiten realizarse la colocación de un marcapaso o un cataterismo, que para “el mes de noviembre tendremos casi la estabilidad absoluta” del sistema y para el 2020, dijo, como una buena noticia para los zulianos, “estaremos entrando casi que con una independencia y autogeneración”. Prieto estima que para el próximo año “tendremos más del 70% de independencia en autogeneración para la zona occidental del estado”.

Por seriedad debo admitir que en materia eléctrica la situación ha mejorado, sin obviar los problemas de algunos sectores. El tema del agua también es recurrente necesidad en muchos sectores.

Estamos de lunes a viernes en Gustosaradio.com de 7:30 a 8:00 am. Y el lunes 4 noviembre 2019, regresaremos a la radio en el Zulia. Sígueme por mi twitter e Instagram como @Angelmonagas.