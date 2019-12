ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: NO HAY SALIDAS, NO HAY AVANCES, NO PASA NADA

Es lo peor de los sentimientos mostrados. El silencio que ensordece. La gente está sobresaturada, incluso de información. Hablo de una gran mayoría. Lo muestran los estudios de opinión.

Se dicen muchas cosas. A ciencia cierta nadie sabe nada.

El cambio de actitud del gobierno de USA es más que evidente, los maximalismos discursivos terminaron…

De irrestricto apoyo, pasa ahora a ser crítico.

Un nuevo esquema de relaciones con Trump y sus funcionarios. Los modos interesados pretenden “camuflar”, lo que es una decisión, hacía el chavismo y hacía la oposición.

¿QUÉ PASARÁ CON GUAIDÓ Y CON MADURO?

Lo de Guaidó, lo veo como crónica de una muerte anunciada. JJ RENDON se mueve, acciona. Él solo sabe destruir y eso es importante en esta guerra. El problema es que Guaidó necesita cirugía reconstructiva.

La transición será sin Guaidó y sin Maduro. Suena la Rectora García Arocha y aunque duela no descarten a Calderón Bertí.

Hay una operación de expulsión de piedras en el camino en pleno desarrollo. Revolución sin Chávez, sin Maduro. Transición sin MUD-G4, tutelada por el sector militar que quede vivo de la dura y a cuchillo pelea interna que hay.

MADURO DE RETIRADA

Hace unos meses me llegó la información. Hoy me la repiten. Maduro podría retirarse y dejar un sucesor.

Un representante del chavismo en la transición.

Una pelea en igual dimensión tendrá lugar en la oposición. Otros intereses se impondrán, con papel preponderante de sectores económicos.

A los que perdieron la fe, les digo. No es el mundo quien nos ha olvidado, es nuestro liderazgo el que se distancio de su cita con el destino.

NO ERAN PASTORES SINO IMPOSTORES

El concepto de política muchas veces se ha relacionado con el de la guerra, por otros medios. En el siglo XIX lo dijo Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, quien también escribió que la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad.

En Venezuela tenemos más de 20 años en eso.

Quienes de fondo, llegaron de malas maneras al poder, lo saben y lo han fortalecido. Formalmente ganaron una elección. Legitima solo la primera, el resto con muchas dudas y abusos; los mismos que ellos denunciaban durante su larga ausencia del poder.

En Bolivia acaba de suceder un hecho, no insólito cierto, aunque bastante deplorable. Nada de lo que sospechamos en Venezuela, imposible de probar bajo este régimen.

Quienes decían ser médicos, no lo eran. No en los términos de una formación profesional como reclama el ciudadano y los tiempos modernos.

La mayoría eran técnicos y otros “santeros”, “paleros”, cosa que yo no critico dentro del principio de la libertad de cultos que predico y practico. El problema es la mentira, el engaño.

Lo digo caiga quien caiga. El 99% de los que hemos sido políticos de manera activa, en alguna oportunidad hemos visitado un brujo, un curandero, nos han leído las cartas, etcétera. La diferencia es que sabíamos lo que hacíamos y con quien.

Estos tipos lo hacen para justificar las prebendas de una dictadura comunista agónica, absolutamente fuera del contexto, mantenida gracias a la complicidad y la omisión de las grandes naciones.

Cuba no exporta médicos ni enfermeras ni técnicos. Cuba penetra las naciones a través de agentes cubanos, en su mayoría practicantes de “cultos” contrarios a la religión.

En Venezuela existe alrededor de unos 20 mil presuntos médicos cubanos. Los impostores devengan cuatro mil dólares mensuales, pero apenas reciben el 25% del salario. El resto para las arcas del régimen cubano. El castro comunismo práctica la esclavitud. Los ritos de santería son sus preferidos para curar a los enfermos.

En Bolivia se hizo una auditoria profesional y se descubrió. Hace algunos meses otros dos mil falsos médicos fueron expulsados de Brasil. Otros decidieron desertar para evitar regresar a la isla. Los curanderos y yerbateros cubanos trabajaban en 35 hospitales integrales comunitarios de Bolivia aunque no sabían nada de la medicina científica, la que se estudia en las universidades y en la práctica hospitalaria.

Algunos antes de expulsarlos confesaron que sólo tenían cierto conocimiento de enfermería. En Cuba aprendieron a curar a enfermos con hierbas y a través de cultos de santería.

Se estima que la principal fuente de ingresos de la economía cubana son los servicios médicos que vende al extranjero. Según cifras oficiales la isla recauda más de 6.000 millones de dólares anuales por estos servicios. No obstante, nadie sabe de medicina. Toda una estafa a nivel internacional, pues en lugar de médicos eran santeros.

Repito y ratifico yo no tengo problema con lo que uno persona crea. Lo imperdonable es la falsedad gubernamental.

SANTEROS Y NO PASTORES

Así llegamos a lo que me interesa hoy comentar. El colmo de la burla, de la instrumentalización política, acaba de suceder la semana pasada y gracias a nuestro señor Jesuscristo, ha contado con el rechazo total de pueblo cristiano. Peor aún, como una persona que profesa otras creencias se burla de la palabra, al hacer uso del evangelio para fines completamente contrarios a la religión cristiana.

Sobran las publicaciones de pastores, de iglesias, negando cualesquier vinculación con el bochornoso espectáculo, donde falsamente se vendió un apoyo de unos trescientos (300) pastores al que ejerce territorialmente la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro.

La religión y la política de carácter ideológico, partidista, para decirlo en términos más comprensibles, tienen campos absolutamente bien definidos: Es válido que los políticos tengan una religión, no que esta predique y practique una ideología política. Jesús lo dejo bien claro en el evangelio, su reino no era de este mundo. Él es para todos, el hijo de Dios, el alfa y el omega de la vida, solo a través de él, podremos lograr la salvación y la vida eterna. Un partido es meramente terrenal, para el aquí y ahora sociológico. Un partido cambia. Jesús no, él es sempiterno. Sus enseñanzas van más allá de la vida que conocemos.

Lo que hizo Maduro y esos falsos pastores en su mayoría, constituye una herejía. Una Blasfemia.

LO PEOR FUE ESTO

He recibido información de cientos de pastores que fueron invitados y no asistieron. Es decir, si fue un acto concebido bajo el haz diabólico de la dictadura Castro Comunista.

Uno que asistió (cuya identidad me reservo), en la creencia de otro tipo de evento, se sorprendió cuando al hacer presencia, no conocía a nadie. Como en la actividad política, en el mundo pastoral el conocimiento de sus miembros es amplio.

Lo peor no fue eso. Lo más repudiable es que me narra el pastor, que descubrió a través de sus conversaciones, que apenas habría allí unos cincuenta (50) que pudieran considerarse pastores, el resto eran agentes cubanos, santeros, yerbateros, disfrazados.

Si observan la repetición del acto fue más que evidente. Gritaban como vulgares militantes del PSUV “¡U…A! Maduro no se va”. Un Pastor en su sano juicio, jamás proferiría esa postura. Puedo creer y de hecho no puede negar, que hay pastores cristianos que a mi juicio, erróneamente son chavistas, incluso muchos dirigentes y funcionarios.

Claramente y en el desarrollo de una guerra, el gobierno de Maduro, intenta crear la falsa impresión de un apoyo Cristiano Evangélico a su causa. A falta de pueblo, buenos son pastores dicen.

Debe aclarar su postura el señor Bertucci, me cuesta mucho aceptar su posición como miembro de la iglesia, sobre todo después de sus últimos actos. Su agenda tiene puntos coincidentes con la agenda globalista que entra en frontal contradicción con las iglesias protestantes del mundo. Puntos donde muestra contenido LGBT, con un componente de abandono de la soberanía de los gobiernos, a cambio de financiamiento. Un ejemplo de esto, lo vimos en Argentina, cuando Macri cedió al tema del aborto que termino perjudicando su reelección.

Si hay algo abominable para el pueblo cristiano, es ser agua tibia. Los políticos que pretendan ganarse a los creyentes, deben ser firmes y diáfanos en sus principios.

Fue un acto humillante. Un teatro del absurdo, donde los que han fortalecido ritos más cercanos a la magia negra, pretende erigirse como voceros del pueblo de Dios.

EL PRESIDENTE Y LÍDER QUE QUIEREN LOS PUEBLOS

Donald Trump, sigue siendo un líder polémico, controversial, como lo fue Chávez. La mayor diferencia de Maduro con el difunto es precisamente en esa sinceridad, aunque estuvo equivocado y es el mayor responsable de la crisis, la gente lo exonera.

El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Kissinger sabe quién es Trump y expresa: sin rodeos: «Trump pone a Estados Unidos y a su gente primero. Es por eso que la gente lo ama y por eso permanecerá a cargo durante tanto tiempo. No hay nada malo en él y la gente necesita abrir los ojos». Cuando se jacta de que tiene un «botón rojo más grande» que Kim Jung Un, trasciende la retórica del pasado, forzando un nuevo reconocimiento del poder estadounidense. “…Trump al menos está hablando de temas que preocupan a la mayoría de los estadounidenses. Mi mantra sobre Trump es esta: A decir verdad, estamos de acuerdo con la mayoría de lo que dice. Estamos envejeciendo y nuestros tickers ya no son lo que solían ser, pero lo que importa es que cubre la mayoría de las 13 cosas que los adultos mayores queremos, al menos lo hago con seguridad…” menciono algunos: “…2. ¡Pon a «DIOS» de regreso en América! 3. Fronteras: ¡Cerradas o bien protegidas! 4. Congreso: en los mismos planes de jubilación y atención médica que todos los demás. 5. Congreso: ¡obedezca sus propias leyes AHORA! 6. ¡Idioma: inglés!…9. Regalos: ¡NINGUNO para los no ciudadanos! …11. Países extranjeros: ¡dejen de darles nuestro dinero! ¡Cárguelos por nuestra ayuda! Lo necesitamos aquí. …Y más que todo. 13. «¡RESPETE A NUESTRO MILITAR Y NUESTRA BANDERA Y NUESTRA APLICACIÓN DE LA LEY!»

A QUIÉN ENGAÑA: MÁS MILICIANOS QUE VOTOS

Maduro señala que que los 3.300.000 milicianos están agrupados en 63.890 unidades populares de defensa integral. Pero además, hay 163.967 comandantes de milicia por cada calle. El Presidente añadió que los milicianos están igualmente diseminados en 14.383 bases populares de defensa integral. “Una por cada escuela”, ejemplificó.

Esta figura de los milicianos, bautizados popularmente como los mil-ancianos, no resultó en la Alemania Nazi, del poderoso Hitler. Como es eso que Maduro tiene tres millones de milicianos, que a dos por cada uno, mínimo, sería pensar que hay más de 7 millones de seguidores por él y en ninguna encuesta ni medición, llega al 10%.

¿Pudiera ser que las encuestas mientan?

Es posible. Hasta tanto eso no se demuestre, esa cifra de Nicolás es absolutamente falsa.

ARAGUA

La delincuencia se apodera del Cardiológico de Maracay y sus alrededores. Una banda de malandros se especializa en robar y desmantelar vehículos de las personas que llevan a familiares a ese centro de salud o van de visita. A los vehículos les roban los repuestos, los reproductores, las baterías, etc. También usan armas para someter a las personas. Los vigilantes del cardiológico alertan a los pacientes y familiares de que guarden los celulares, porque en los amaneceres, las personas que acuden a solicitar una cita médica, son víctimas de esos delincuentes. Menos mal, que un militar dirige la gobernación…Imaginen ustedes.

ZULIA

La crisis del Zulia sigue in crescendo. Gasolina, electricidad destacan. Ella son las causas. Los demás los efectos.

Sumemos esfuerzos, sin abandonar la sana crítica.

