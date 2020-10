Angel The Prince presenta su nuevo sencillo «Pueto Pa Ti»

El cantante dominicano Angel The Prince presenta su nuevo sencillo titulado «Pueto pa ti» acompañado con su video clip, tema que ha causado una gran euforia en su público, en tan corto tiempo de su lanzamiento el sencillo se ha posicionado en radios de latinoamérica.

“Pueto Pa’ Ti”, canción en la que Angel The Prince ha venido trabajando aproximadamente un año. El género de la canción es R&B y se trata de que a pesar de las tentaciones y de que sus amigas me escriben yo no quiero nada con mas nadie que nos sea ella. También transmite cierta sensualidad en las letras, típico de una canción de tal género.

«Pero no se había lanzado porque la terminación de dicho tema no me había dado la satisfacción y el convencimiento de cómo quería que quedara. El proceso de producción fue bastante largo ya que se grabó en mi propio estudio de grabación y se mandó a la República Dominicana para hacer lo que es la mezcla de las voces y el instrumental. Ambos trabajos fueron hechos por O’Brian HD, mi productor de cabecera. Después de un largo tiempo trabajando en la pista y las voces finalmente me envían el proyecto y lo envió a Miami para hacerle el máster al tema “Pueto Pa’ Ti” con Mike Fullers. Un ingeniero de Masterización muy famoso y que le trabaja los temas a cantantes como Ozuna, Farruko, Anuel, entre otras grandes artistas de la industria. Luego que la canción está finalizada, lo envió a Diego Polanco director de vídeos en la República Dominicana. El desarrolla la idea del vídeo junto al equipo WeLit Group. Tan pronto me enviaron el treatment del vídeo y las ideas de cómo sería todo me llamó mucho la atención. Ahí es donde tomo la decisión de ir a la República Dominicana a grabar el vídeo. Todo fue un éxito y las expectativas de este proyecto son bastante grandes. Quiero tomarme el tiempo y agradecerle a todas esas personas que han apostado y apoyado este proyecto de “Pueto Pa’ Ti”. comenta Angel The Prince



