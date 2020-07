Aníbal Sánchez 61% de los Circuitos son Uninominales y 39% pluri, en todos se selecciona adicional una Lista Regional

Para las próximas elecciones Parlamentarias el CNE certifica los mismos 87 circuitos pero en el 30% de ellos hay variaciones en el Número de Cargos a Elegir en 27 de ellos se seleccionarán 2 Diputados; en otros 5 se seleccionan 3; y en 2 Circunscripciones se elegirán hasta 4 Diputados.

En la nueva conformación de la Asamblea Nacional con 277 Diputados, 130 se adjudican por elección directa, Nominal, donde el ganador es el/o los que obtenga mayoría simple entre los postulados con sus respectivos suplentes en 87 Circunscripciones Electorales, explicó el Analista y Consultor Aníbal Sánchez Ismayel al momento de realizar observaciones en cuanto al peso electoral de cada circuito.-

El resto de los Diputados Nominales que conformarán la nueva Asamblea son 3 electos como Representación De los Pueblos Indígenas en 3 Circunscripciones (Oriente,Sur y Occidental) lo cual según la sentencia del TSJ debería ser por un mecanismo que respete sus costumbres y tradiciones.-

Los otros 144 Diputados, serían seleccionados por los electores entre las Listas Regionales presentadas por las Organizaciones Politica a nivel de cada entidad (96) y una nueva modalidad con 48 Nacionales; donde los ganadores se adjudican por mecanismo de cocientes (Hondt) donde el número de votos nacionales es la suma de lo obtenido por la OFP en las listas regionales.

¿Como quedan los cargos a elegir en cada entidad? Esto al igual que el número de votos a emitir varía de acuerdo a la Parroquia donde vota el elector y puede ser desde Dos hasta Cinco votos a los que tendría derecho, agregó Sánchez.

En caso de Amazonas con 174 Mil Habitantes y 111 electores; y La Guaira con 444 mil habitantes y 306 electores su circunscripción es única (1) el número de Diputados a elegir de forma Nominal (Nombre y Apellido) es de 3 (tres) adicional a éstos podrán seleccionar 1 (una) Lista Regional entre la presentada por las distintas organizaciones.

En casos como Carabobo donde según la proyección del INE ora diciembre de este año su población debería ser de 2 millones 632 mil, sus electores son casi de 1 millón 645 mil. En las Elecciones Parlamentarias sus parroquias se agrupan en 5 Circunscripciones, la Numero 1 desde municipio Miranda a Pto.Cabello elige 1 Diputado, igual que la Numero 4 de Los Guayos a Carlos Arvelo; pero la 2 y 3 que se centran en Guacara y Naguanagua eligen 2 Diputados; la de Valencia No.5 en esta oportunidad elige hasta 4 de forma Nominal más la Lista.-



En Miranda con 3 millones 618 mil habitantes y 2 millones 190 mil electores. 4 de sus 7 Circunscripciones son plurinominales de Dos Diputados a Elegir éstas son la de los Altos Mirandino, la de Baruta Chacao ElHatillo y Leoncio Martínez; la de Plaza Zamora y Caucaguita; y la de Cristóbal Rojas Urdaneta y Lander. Las otras tres como Petare, Barlovento y el Sur del Tuy eligen un solo diputado; en todos los Municipios podrán los electores seleccionar una Lista Regional por la que saldrán hasta 8 diputados según el cociente electoral.-