Aníbal Sánchez: «Como afecta el Coronavirosis a la transición»

La pandemia del COVID19 que afecta más de 200 naciones, demostró que existen riesgos universales en medio de la globalización y sus consecuencias “Provocaran Cambios”. Algunos catastróficos por no recibir apoyos, no poder coordinar acciones conjuntas por las diferencias políticas, ideológicas o económicas; incluso por creencias; llegando al caso que pueblos vecinos se verán afectados por las decisiones o características de los líderes.

Mientras algunos invierten recursos en buscar culpables o trasladar cuotas de responsabilidad, incluso planteando denuncias y sanciones a la misma Organización Mundial de la Salud, otros creemos que se debe revivir el debate sobre una política marco para los sistemas de salud que debería mirar a lo universal y a la cooperación. “Sin poner en duda que esta pandemia pudiera traer en el futuro mediato un mayor control en los movimientos migratorios” donde no solo se miren las relaciones o identidad, sino lo que transporta el cuerpo.

Internacionalmente nos pudiéramos encontrar ante un fenómeno que provocará Cambios Históricos, en el caso venezolano se venía alertando la necesidad de instalar algún mecanismo (Bono Por Familia) que manejará la situación de vulnerabilidad de la población, mucho antes de instalada la pandemia pues existe un cuadro de emergencia humanitaria compleja “muchos habitantes no tenían posibilidad de acceso a Alimentos, Medicinas y Servicios Mínimos”.-

Explicó el Analista y Consultor Político Aníbal Sánchez Ismayel en su informe que

en los primeros días de marzo el debate público estaba sobre los efectos del incendio que afectó 95% de la Infraestructura Electoral del CNE, al tiempo que se buscaba el mecanismo para renovar sus autoridades, en un año donde estaban pautadas unas elecciones Parlamentarias y la oposición buscaba incluir las Presidenciales.

“En éste escenario, a su tiempo como especialista en el tema electoral alerto que no se podía obviar la instauración del COVID-19 en el pais”. Para la segunda quincena de Marzo la variable política más estudiada era la posibilidad de control o atención de la pandemia en Venezuela; aunque algunos desviaban la vista sobre las acciones emprendida por los EEUU en contra de representantes del gobierno de Maduro y que días después termino en la presentación de un plan para la Transición Política en el pais.

Al momento de compartir en distintos círculos sociales, aún estando en cuarentena y por lo reflejado en Estudios de Opinión se hace evidente que la coronavirosis representaba una oportunidad para que Maduro demostrara el poder, profundizará las medidas de control social y logrará la desmovilización “Peligroso, esto porque pudiéramos estar transitando una transición hacia el Totalitarismo” cuando se esperaba fuese a más democracia.-

Paradójicamente a lo que se piensa la reacción de la población frente a la estrategia comunicacional parece dar resultado, casi un 68% de los ciudadanos son de la opinión que el manejo de la pandemia por parte de Maduro ha sido de Regular a Bueno; a pesar que el 70% es de la opinión que el Sistema de Salud Nacional no es el apto para afrontarla. “Usando los datos de encuesta sobre COVID19 realizada por Comunicare”.

Aún así las consecuencias socio económicas se empiezan a ser evidentes, los primeros afectados son los que ejercen la denominada economía informal, pues esto quedó suspendiendo con la medida de distanciamiento social.

Otras cadenas u operaciones se ven afectadas tanto por la medidas de quedarse en casa, o el no contar con combustible o salvoconducto para el tránsito. En esta atmósfera surge la necesidad de los subsidios o bonos a la población “aumentado más el mecanismos de coerción o dependencia” que aunque la cantidad en Bolívares sea poco para muchas familias ya venía siendo su única forma de ingreso. Ante esta necesidad la repuesta de la oposición ha sido ofrecer por ahora también su ‘monedero virtual’ por ahora solo en sector salud.-

“Incluso en los países mas capitalistas y conservadores se ha tomado las medidas de los programas de transferencias directas para mitigar el impacto socio económico de las medidas de cierre y cuarentena, sin necesidad de Monederos o de algún Carnet”.-

Los efectos de la coronavirosis sobre la transición política venezolana, son varios, cuando una mayoría de la población está concentrada en su supervivencia y países aliados a la oposición gestionan su propia crisis por la pandemia. Se pudiera aprovechar para aumentar la persecución a los adversarios políticos “al no existir la tregua y el trabajo en conjuntó” tanto para un sector de la oposición como otro en gobierno es el momento preciso, al estar el otro distraído, cercado o disminuido.-

Adicional a la persecución de la disidencia en estos procesos el manejo de la información puede ser relevante, se verá mayor “Persecución a la prensa” quienes en el afán de dar más datos sobre la coronavirosis y evolución de la pandemia puede llevar a que se hostiguen o persigan a los comunicadores sociales, que siempre buscarán el detalle sobre Número de Contagios, Ubicación y Condición exacta.

El distanciamiento social, desmoviliza a varios sectores entre ellos el de la Asamblea Nacional, quienes habían asumido una agenda de retomar y calentar las calles con protestas, pero la prohibición de reuniones da por terminado esta agenda.

Cómo se venía sosteniendo ahora tienen la oportunidad de aumentar y perfeccionar el control social de una población que se hace más dependiente “si antes el CLAP había demostrado eficiencia como herramienta electoral ahora es instrumento de sobrevivencia” con el cual llegará alimentos, medicinas y hasta productos del aseo. Otra forma de control podría ser asumida desde el programa de pago de nóminas a pequeñas y medianas empresas; o el de venta controlada a nivel de precios y distribución.

Una de las principales razones por las que algunos gobiernos dudaban al momento de decretar una Cuarentena Social, es su implicación en la economía y política interna de cada nación. La paralización de algunas actividades traerá sus consecuencias en el mercado interno y en las cadenas de producción. Por lo que cuando se asume esta medida se acompaña de algunos estímulo y exoneraciones.

Esta pandemia obligaría una revisión y fortalecimiento de algunas alianzas Internacionales, Mientras EEUU y sus aliados occidentales mantienen respaldo al opositor Guaido a pesar de no tener ejercicio del poder; los aliados de Maduro, como Cuba, China, Rusia y Mexico hacen efectivos aportes para ayudar a controlar la pandemia “esto tiene un efecto en la percepción de poder” importantes cuando se instauró la matriz de situación de crisis humanitaria en el pais; mientras, desde la oposición se esgrime un programa de Bonos al personal de Salud con recursos recuperados o bloqueados.-

Quedaron atrás las discusiones políticas sobre la directiva de la Asamblea Nacional, el Nombramiento de un nuevo CNE, o la participación en posibles elecciones Parlamentarias “proceso este pospuesto según lo declarado en un programa radial por él mismo Maduro” la Percepción del liderazgos en estos procesos de Cambios Históricos suele cambiar, no es tan simple de explicar cómo el síndrome de Estocolmo; también el nivel de tolerancia baja, suele surgir un sentimiento de castigo al que se equivoque y de premio para el que acierte.

Estos cambios en las Necesidades, Valoración y Potencialidades del liderazgo puede influir sobre cómo se dé una transición en Venezuela “hacia tener más democracia o que se instaure más el totalitarismo” de no ser bien manejado el proceso se puede ver desaparecida la oportunidad de cambios.

