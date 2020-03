Aníbal Sánchez: “Como y el Porque recuperar la Representación Proporcional”

En la actualidad los electores o ciudadanos “una vez toman la decisión de participar lo hacen sin estar muy conscientes de porque unos tienen derecho a 3, 4 o 5 votos” en unas Parlamentarias; la repuesta está en que el sistema actual debería respetar los principios de “Personalización y Proporcionalidad” lo que originó una elección Nominal en Circunscripciones y otra en Listas Proporcionales.

En opinión del analista y consultor electoral Aníbal Sánchez, la aplicación practica “método de postulación y adjudicación ha variado en el tiempo, desde el 2005” producto de las deformaciones y manipulación del mismo sistema, ejemplo de esto las ‘Morochas’ forma en que se hacían presentaciones de mismas opciones en distintas organizaciones para burlar el mecanismo de asignación de puestos. Ahora, hay implementar un mecanismo que preserve la representación proporcional.-

image1.jpeg

Esto como parte de las innumerables actividades y gestiones que se deben acometer para buscar ganar transparencia, credibilidad y competitividad en el Sistema Electoral Venezolano. La metodología actual es de ‘representación mayoritaria’ Hay una sobre representación, se le asigna una mayor cantidad de diputados al que logre una pequeña diferencia superior en cantidad de votos “sin alguna relación o proporcionalidad” lo que impidiendo que algunas organizaciones con poco caudal queden incluso fuera de la Asamblea Nacional, “No se trata de proteger a alguna es mantener el respeto a la diversidad y minorías, clave en la democracia”, agregó:

“Han escuchado o leído que en el 2010 el PSUV con el 48% de la votación se hizo cargo del 59% de los curules en la Asamblea” producto de la sobre representación, pero en el 2015, el conteo favoreció a la MUD con el 53,12% de los votos le correspondió 112 curules, el 67%” evidenciándose la falta de relación, el PSUV con el 44,11% de las manifestaciones le correspondió 55 diputados, el 33% de los curules.

¿Que dice la Ley, de cómo debe ser el mecanismo eleccionario? en estos aspectos:

Según la Ley de Procesos Electorales (Articulo 8) el Sistema empleado para el legislativo es del tipo paralelo, de personalización del sufragio para cargos nominales y de representación proporcional para los cargos en lista; se le añadió en el tiempo que la elección nominal no incidirá en la elección proporcional de listas.

El anterior, conocido como “Mixto Alemán” tenía un componente de compensación, se le restaba a la lista de la organización el número de candidatos ganados en forma nominal, el partido que obtenía mas votos no obtenía la mayoría en la lista, pero si a nivel de cargos asignados. El cómo buscar burlar esto fue lo que derivó en el uso de “Las Morochas”. Pero éste sistema originalmente disminuía las distorsiones uninominal, con resultados más cercano a la distribución proporcional.

Para comprender mejor, deben saber: Cómo es el cálculo del número de Diputados de acuerdo a la Ley y la Base Poblacional, el Artículo 10 sostiene que se elegirán tres diputados, más un número de diputados igual al resultado de dividir la población entre una base de población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país. En la actualidad esto sería el resultado de dividir 32.605.423 según el INE para el 2020 entre el 1,1 % una base de 358.659.

Se considera población de la circunscripción la que indique el último censo con las variaciones aprobadas por la Asamblea Nacional (Articulo 11). Cuando el número de diputados a elegir en el Estado, sea igualo o mayor a diez, se elegirán tres en lista, en caso de ser menor solo dos, y debería ser bajo el principio de representación proporcional. El resto de los diputados se elegirá en circunscripciones nominales según principio de personalización (Articulo 14 y 15).

Los cálculos adelantados por Sanchez, dan que para el Distrito Capital serían 8,82 Diputados (9) el producto de 5,82 + 3, al ser menor de diez, 2 en forma de lista y 7 en los circuitos; con una población de 2.090.479 habitantes, escogerían un diputado cada 298.639. En Carabobo serían 10 (7,15 + 3) 3 en lista y 7 en los circuitos; su relación seria cada 366.688 habitantes un diputado.

En caso de Aragua la relación para los diputados nominales seria de 314.347 por lo que el circuito del Sur (4) conformado por los Municipios Urdaneta, San Casimiro, San Sebastián, Camatagua, Zamora y Sucre elegiría uno solo, no dos.

¿Porque varia el número de votos, según la circunscripción?

Los electores tiene derecho a votar por tantos candidatos nominales le corresponda elegir en su circunscripción, y éste número es determinado en caso de los uni nominales o plurinominales, por el múltiplo que de con respeto a la ‘base poblacional’ si en el caso de el circuito 4 de Aragua su número de habitantes es cercano a 461 mil (314.347 x 2, redondeó) elegiría 2 diputados.

“Se realizan conjuntos de parroquias hasta alcanzar un número múltiplo de ese índice, que corresponderá al número de diputados de circunscripción” (Articulo19)

Además de los votos Nominales el elector tiene derecho a seleccionar una Lista de Diputados Estadales entre las presentadas por las organizaciones políticas (Articulo 18) Para la elección de los cargos nominales el CNE conformara circunscripciones, agrupación de parroquias o municipio, contiguos y continuos de un mismo estado, a excepción de las indígenas, que conectan estados y crean la posibilidad de otro voto en esos electores.-

¿Que se puede hacer para retomar la proporcionalidad?

Hasta el 2005 se utilizo la Representación Proporcional Personalizada (60% Nominal y 40% Lista). Actualmente algunos son del criterio que está debería ser la relación pero en casos como Zulia es de 20% en Carabobo es 30% en Vargas es 50%. La adjudicación de los cargos a elegir se aplica el mecanismo de D’Hondt “Se anotan los votos por cada lista, los totales se dividirá entre uno, dos y tres, y sus cocientes ordenados de mayor a menor; se escogen los más altos de acuerdo al número de cargos” (Articulo 20)

Estudiando escenarios:

Partido Azul: 80.000 VOTOS sus cocientes [80.000] [40.000] 26.666.

Partido Rojo: [50.000], 25.000..

Partido Amarillo: 30.000, 15.000…

En una entidad con cinco circunscripciones, el partido Azul con el 50% de la votación (80.000 votos) ganaría 5 nominales y usando el mecanismo actual se puede llevar hasta 2 de los 3 diputados listas; en total 7 de 8 diputados, el 87% de los cargos, quedando el Amarillo con 18% de los votos sin representación. Con el sistema anterior mixto aleman (compensación) el partido Azul con 50% de los mismos votos solo se le adjudica el 62% de los cargos y el Rojo con 31% de los votos se lleva 2 diputados 25% de los cargos y el Amarillo con 18% de los votos el 12,5% de los cargos.

Surgen propuestas como el método Sainte-Laguë Conocido como método del divisor con redondeo estándar, que sería igual a dividir entre 1,3,5,7 en el mismo ejemplo Azul 80.000, 26.666, 16.000 el Rojo con 50.000, 16.6666 y Amarillo con 25.000 “al adjudicar se cierra la brecha de diferencia pero no varían los escaños”.

Por lo que surgen otras propuestas del sistema compensatorio o modificación del D’Hondt que considera los ganados nominales; otros proponen el aplican el sistema de listas abiertas, donde es el elector quien influye directamente en el orden de los candidatos.

y la creación de una Lista Nacional, que se pudiera adjudicar tras escrutar todos los votos, se divide el número de votos de cada lista entre un cociente que representa el número de votos requeridos por escaño. El resultado da una parte entera y una fracción, se asignan los enteros y el resto se ordena de mayor a menor, a éstos se le asignan escaños extras.

