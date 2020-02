Aníbal Sánchez: “Datanalisis de Febrero 86% desconfía del CNE y 84% quiere un cambio este año”

Último estudio de Datanalisis registró que 53 % de la población cree “más efectivas” las sanciones de carácter personal contra los representantes del gobierno de Maduro y solo 25 % rechaza este tipo de acciones y solo 3% apoyaría las de carácter nacional “éstos resultados fueron corridos hasta por los medios oficialistas”.-

“A otros sorprende lo que veníamos sosteniendo, el nivel de posicionamiento de Chávez en la población 57,5 % aún en Febrero del 2020 evalúa como positiva su gestión en pro del bienestar del pueblo, mientras que la de Maduro está en 13,5 % y la de Guaido en 40,9 % “así lo expresó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel (al publicar esta gráfica):

El estudio de opinión ómnibus de Datanalisis indagó sobre cómo percibe la posible salida de Maduro del poder. “El 37 % de los entrevistados son de la opinión que las Fuerzas Armadas Nacional juegan un papel preponderante y un número similar 36 % opina que su salida debe ser por la vía electoral; la intervención militar extranjera es sólo aprobada por un 25 %.- “El 86 % de la población desconfía del actual Consejo Nacional Electoral y el 84 % de la población espera un cambio de Gobierno este año” esto en opinión de Sanchez es la base para plantearse los posibles escenarios. Justo cuando algunos ven con buenos ojos el avance en la Constitución del Comité de Postulaciones, Datanalisis demuestra que el 45,9% de los ciudadanos son partidarios de que el nuevo CNE se designe en la Asamblea Nacional. “De ahí que para el Analista surgiera la interrogante de Cuál” refiriéndose a las dos directivas parlamentarias.- Según Datanalisis el 46 % es de la opinión que la selección del CNE sea por la sesión presidida por Guaido, en contraposición del 8 % que opina debe ser la dirigida por Parra; mientras un 12,8% opina que debe ser la ANC y 7,5% otra instancia sin especificar el caso del TSJ.- Entre los escenarios donde se pudiera dar con una salida a la crisis Venezolana el de una Negociación con o sin mediacion siempre ha estado presente; el estudio indica que 52% de los ciudadanos avala una negociación o acuerdo entre gobierno y oposición, y el 29% estaría en desacuerdo. Un 36% de la población comparte la idea que la salida es por la Vía Electoral ¿Cual puede ser este tipo de evento? El 40% sostienen que solo con una elección presidencial mientras que un número similar de 41 % cree que debe ser presidenciales con parlamentarias. “lo que denominamos elección nacional” y el 9% cree que solución es parlamentarias.- Incluso al indagar sobre la intención de participar en el evento electoral “aún en las condiciones actuales” el 49% estaría muy dispuesto a participar de ser presidenciales; y al incluir los que tendrían alguna probabilidad de asistir supera el 70%. Se ha posicionado que las sanciones son mecanismos de presión para obligar una negociación que conlleve a una elección. Se abrió un debate sobre el tipo de sanción “Un 53% cree que son necesarias la de carácter personal, 8% cree que se debe ser éstas acompañadas de las nacionales y 3% solo éstas” mientras que el 25% no ésta de acuerdo con ninguna.- El tema de las sanciones está acompañado con el reconocimiento de las naciones a Guaido por lo que la política exterior y giras son importantes el 26 % cree que la última gira sirvió para reforzar las alianzas internacionales, y un número similar no cree que tengan efecto en la política o movilización interna; aunque Guaido sigue siendo el principal referente opositor al tener 40,9 % de aprobación.- Mientras Guaido parece haberse estabilizado, Maduro cuenta apenas con un 13% del apoyo, mientras que un 83,4% evalúa cómo negativa su gestión; en cambio la evaluación de Guaido (negativa) es de 55% la menor de los cinco líderes opositores evaluados. Según el estudio de Datanalisis realizado en 800 hogares del 1 al 7 de febrero; solo 14% de los ciudadanos se definen como chavistas mientras que el 35% se dice ser opositores y 49% se define como independientes.

